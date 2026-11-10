¿Consejeros del INE cercanos a Morena? Jorge Montaño defiende su presencia en informe de Javier May

Jorge Montaño niega afinidad con Morena tras acudir al informe de Javier May. (Jorge Monroy)

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El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Jorge Montaño Ventura, rechazó que su asistencia al segundo informe de gobierno de Javier May, en Tabasco, represente un respaldo a Morena o una cercanía partidista.

Luego de publicar fotografías y un video del encuentro, que posteriormente eliminó de sus redes sociales, defendió su participación y aseguró que continuará acudiendo a eventos públicos de distintas autoridades.

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“Mi asistencia no constituye una afinidad política, partidista, un apoyo o adhesión a un grupo político”, sostuvo Montaño al responder a los cuestionamientos por su presencia en el acto realizado el pasado 8 de noviembre.

El consejero explicó que decidió retirar la publicación porque mantenerla en sus redes podía propiciar interpretaciones distintas al sentido original de su mensaje y generar dudas sobre su independencia e imparcialidad.

Jorge Montaño explica por qué eliminó el video del informe de Javier May

Montaño señaló que borrar el contenido fue una decisión relacionada con la manera en que administra su comunicación personal y no un reconocimiento de alguna irregularidad.

De acuerdo con su explicación, mantener el video podía alimentar cuestionamientos sobre su actuación como integrante del Consejo General del INE. Por ello, consideró prudente retirarlo para evitar que continuaran las interpretaciones sobre su presencia en el evento.

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El consejero también defendió su participación en encuentros públicos con funcionarios y actores políticos de distintas filiaciones.

Aseguró que suele acudir a este tipo de actividades sin importar los partidos a los que pertenezcan las personas invitadas y que continuará haciéndolo cuando sus responsabilidades y agenda se lo permitan.

Durante el informe de Javier May, Montaño publicó un video en el que felicitó al gobernador por su administración, además de fotografías en las que aparece con el senador de Morena José Sabino Herrera Dagdug y el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Diego de la O Cetina.

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Entre los elementos que provocaron cuestionamientos sobre su asistencia destacan:

La presencia del consejero electoral en el segundo informe de gobierno de Javier May .

La publicación de un video en el que felicitó al mandatario por su gestión.

Las fotografías que difundió junto al senador de Morena José Sabino Herrera Dagdug y al dirigente estatal del PVEM, Diego de la O Cetina .

La posterior eliminación del video de sus redes sociales.

Su explicación de que la asistencia fue personal y no representa respaldo o adhesión a un grupo político.

Blanca Cruz aclara que el consejero acudió por motivos personales

La presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, también se refirió a la asistencia de Montaño al acto del mandatario tabasqueño.

Precisó que el consejero acudió por una decisión de carácter personal y no como representante del organismo electoral. De acuerdo con lo señalado, no recibió autorización del Consejo General ni de la presidencia del instituto para asistir en nombre del INE.

El artículo 13 del reglamento interno establece que las consejerías deben desempeñar sus funciones con autonomía y probidad.

También contempla la posibilidad de asistir a eventos ante autoridades, entidades, dependencias y personas físicas o morales cuando exista una designación del Consejo General o de su presidencia.

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Sheinbaum responde a cuestionamientos por asistencia de Montaño

La presidenta Claudia Sheinbaum también fue cuestionada sobre la presencia del consejero electoral en el informe de Javier May.

Ante la pregunta, la mandataria respondió brevemente: “Que ellos comuniquen”, sin abundar en la participación de Montaño ni emitir una postura adicional sobre el caso.

La asistencia del consejero llamó la atención por las fotografías que difundió junto a representantes de Morena y del PVEM, así como por el mensaje de reconocimiento que publicó sobre la gestión del gobernador tabasqueño.

La relación de Jorge Montaño con Guadalupe Taddei

El caso también se produce en medio de los cuestionamientos sobre los vínculos políticos de integrantes del INE y la relación de Montaño con la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei.

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Montaño ha sido identificado en distintas publicaciones periodísticas como cercano a Taddei y al grupo político de Tabasco relacionado con Adán Augusto López Hernández.

Antes de incorporarse al Consejo General del INE, Montaño se desempeñó como fiscal especializado en Delitos Electorales de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López.

En 2023 llegó al instituto mediante el proceso de insaculación realizado en la Cámara de Diputados, con mayoría de Morena.

La relación que se le atribuye con Taddei forma parte del contexto de los cuestionamientos sobre la independencia de las consejerías electorales. Sin embargo, Montaño rechazó que su asistencia al informe de May implique una adhesión partidista.

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El consejero insistió en que su participación en actividades públicas no debe interpretarse como respaldo a un partido o grupo político y sostuvo que mantendrá ese tipo de encuentros cuando sus actividades se lo permitan.