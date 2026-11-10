Colombia

Una persona murió en ataque con explosivos en Tibú, Norte de Santander: “Estamos consternados”

El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Diamante denunció los hechos y mostró en video la destrucción de las viviendas que dejó el atentado

Los hechos dejaron varias viviendas destruidas y una persona fallecida (@OlguinMayorgaP/X)
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En la noche del 9 de noviembre de 2026 se registró un nuevo hecho violento que afectó a la población de la región del Catatumbo. Un grupo armado perpetró un ataque con drones cargados de explosivos en la vereda El Diamante de Tibú, Norte de Santander.

El ataque armado dejó al menos una persona muerta y varias heridas y, al parecer, respondería a la permanente confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc en el territorio.

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Sobre esta situación se pronunció el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Diamante, en un video difundido en redes sociales y medios de comunicación. Según detalló, además de las víctimas, hay familias afectadas por los daños que se presentaron en sus hogares, debido a la detonación de los artefactos explosivos.

“Buenos días, mi nombre es Olivo, soy el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Diamante. Ahorita es una denuncia, que mire cómo están quedando las viviendas de la vereda. Mire, aquí hay un cuerpo, hay un muerto, varias viviendas que están destruidas”, dijo el funcionario.

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Se desconoce la identidad de la persona que murió en el ataque (AFP y capturas de pantalla @OlguinMayorgaP/X)
Se desconoce la identidad de la persona que murió en el ataque (AFP y capturas de pantalla @OlguinMayorgaP/X)

Informó que, debido a un ataque anterior, 12 viviendas quedaron destruidas y, con este nuevo hecho de violencia, otras cuatro resultaron afectadas.

De igual manera, indicó que, al parecer, la población no cuenta con el apoyo del Gobierno nacional, actualmente liderado por el presidente Abelardo de la Espriella. En consecuencia, en el video, hizo un llamado a la administración para que tome medidas ante la situación de orden público que se registra en el lugar.

Para manifestarle a la opinión pública, al Gobierno, que se pellizque, que miren las cosas, que cómo son las cosas, lo que nosotros tenemos acá”, precisó.

Advirtió, además, que “la guerra es contra nosotros los civiles”. “Yo creo que es una cosa muy absurda, eso no debe ser, mano”, añadió.

Confrontaciones entre el ELN y las disidencias de las Farc están afectando a la población de la vereda (Brasil de Fato/Flickr/Europa Press)
Confrontaciones entre el ELN y las disidencias de las Farc están afectando a la población de la vereda (Brasil de Fato/Flickr/Europa Press)

Los daños generados por la violencia en la vereda son amplios. Según el presidente de la Junta de Acción Comunal, además de las casas afectadas por los recientes ataques, muchas más presentan daños por hechos violentos registrados en otras ocasiones. Ya hay al menos 100 viviendas dañadas.

No sé qué vamos a hacer porque yo creo que ya eso no se puede. Ya esto no se va a poder. Esto, imagínese, si nosotros que somos supuestamente los dueños de la tierrita y mire lo que nos vienen a hacer a nosotros; ya nosotros estamos consternados. Ya hay un centenar de casas que ya no se sabe qué se va a hacer”, precisó.

Añadió: “No sé hasta dónde vamos a llegar. ¿Y qué hacemos? El pueblo desplazado. Nadie nos responde. Entonces, pues así no debe ser”.

Por otro lado, Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, también se pronunció al respecto, en conversación con Noticias Caracol. El funcionario rechazó los hechos y advirtió sobre las afectaciones a la población civil.

La población solicitó ayuda para el levantamiento del cuerpo de la víctima (Colprensa)
La población solicitó ayuda para el levantamiento del cuerpo de la víctima (Colprensa)

“Desde la Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado rechazamos los hechos violentos que se han venido presentando en la vereda El Diamante, jurisdicción del municipio de Tibú (...) Se hace un llamado por parte del presidente de la Junta de Acción Comunal para que les brinden el Gobierno nacional, los gobiernos locales y el gobierno departamental mayor atención a esta crisis humanitaria”, indicó Mayorga al medio de comunicación citado.

De igual manera, solicitó a la institucionalidad que se haga el levantamiento del cuerpo de la víctima del ataque, cuya identidad se desconoce.

El presidente de la asociación también exigió a los grupos armados que operan en la zona “respetar el derecho internacional humanitario y respetar los derechos humanos”.

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