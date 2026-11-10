Energía eólica con baterías: Uzbekistán avanza en el primer parque a gran escala de Asia Central

La planta de Karakalpakstan ya enlazó 25 de sus 26 turbinas a la red nacional, mientras el sistema de acumulación atraviesa controles finales de seguridad y prevención de incendios (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Uzbekistán está a semanas de poner en marcha el primer parque eólico con acumulación de energía a gran escala de Asia Central. La planta, ubicada en la región de Karakalpakstan, ya tiene 25 de sus 26 aerogeneradores conectados al tendido eléctrico nacional y el sistema de baterías en su fase final de pruebas. El objetivo es alcanzar la operación plena antes de que concluya diciembre de 2026.

El parque, conocido como Nukus 2, combina 200 megavatios de capacidad eólica con un sistema capaz de retener 100 megavatios hora de electricidad, según informó Euronews. Las pruebas del módulo de baterías avanzan por etapas, ya que requieren controles adicionales de seguridad y protección contra incendios. Una vez en funcionamiento total, la infraestructura proyecta generar casi 728.000 megavatios hora al año y cubrir las necesidades eléctricas de más de 300.000 personas.

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Las baterías permiten suministrar energía hasta cuatro horas después de que el viento baja

El parque eólico Nukus 2 en Uzbekistán combina aerogeneradores y acumulación por baterías para suministrar electricidad a trescientas mil personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío central de la energía eólica es su variabilidad: la producción depende de las condiciones meteorológicas, mientras que el consumo sigue sus propios ciclos. Los acumuladores son la herramienta que permite cerrar esa brecha: retienen electricidad cuando hay excedente y la liberan cuando la red la necesita, lo que reduce el riesgo de cortes y estabiliza el suministro.

En Nukus 2, el módulo de baterías está diseñado para dar respaldo a corto plazo cuando la producción cae o cuando la demanda aumenta de forma repentina. El director de la obra, Sardorbek Mahmudov, estimó una autonomía de “entre tres y cuatro horas” de suministro, aunque precisó que la duración real depende de cuánta potencia se extraiga en cada momento.

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La instalación incorpora además una nueva línea de transmisión de 44 kilómetros y mejoras en la infraestructura eléctrica existente para conectar el parque al sistema nacional. Al 26 de octubre, el avance global de los trabajos estaba en el 94,2%.

El almacenamiento energético a gran escala creció un 40% en el mundo durante 2025

El complejo de 200 megavatios incorporará una capacidad de almacenamiento de 100 megavatios hora, diseñada para entregar electricidad cuando disminuya el viento o aumente de forma repentina la demanda en la red (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nukus 2 se inscribe en una tendencia de expansión acelerada a nivel global. Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA), en 2025 se pusieron en marcha en el mundo 108 gigavatios de nueva capacidad de acumulación en baterías, un 40% más que el año anterior. En Europa, las plantas de este tipo más que se duplicaron ese año, hasta alcanzar unos 4,6 gigavatios.

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El caso uzbeko llama la atención porque une en un solo proyecto generación renovable y retención de energía, una fórmula que organismos internacionales consideran clave para la transición energética en regiones donde las redes eléctricas son menos flexibles. Uzbekistán cuenta actualmente con alrededor de diez proyectos de producción eólica y solar en distintas etapas de desarrollo.

La obra generó 800 empleos en una región con altas tasas de desempleo

Durante la construcción, el proyecto empleó entre 750 y 800 personas, de las cuales más de 400 fueron trabajadores y especialistas de la zona. La responsable social, Tarana Jafarova, señaló que la contratación local apuntó a sostener los ingresos de las comunidades cercanas y describió los mecanismos para atender quejas y compensar a quienes resultaron afectados por las obras.

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El director de la obra, Sardorbek Mahmudov, indicó que la autonomía oscilará entre tres y cuatro horas, aunque su duración efectiva dependerá de la potencia extraída en cada momento de la red

Las evaluaciones ambientales identificaron posibles impactos sobre el uso del suelo y la fauna silvestre, para los que se establecieron medidas de mitigación y seguimiento continuo.

La inversión total es de 232 millones de euros y se rige por un contrato de compraventa de energía a 25 años, firmado en marzo de 2024, por el cual el operador de la red uzbeka comprará toda la electricidad producida. El financiamiento proviene de un consorcio integrado por el Banco Asiático de Desarrollo (ADB), el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (AIIB), el Banco de Desarrollo Neerlandés FMO, Standard Chartered y Saudi EXIM. El conjunto es desarrollado por ACWA Beruniy Wind, filial local de la empresa energética saudí ACWA.

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