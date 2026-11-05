Qué significa ver hormigas aladas dentro de casa y por qué puede requerir atención inmediata

Ver insectos alados dentro de casa después de una lluvia no siempre significa una infestación, pero el lugar desde donde salen puede cambiar por completo el diagnóstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presencia de hormigas aladas dentro de una vivienda suele indicar que una colonia alcanzó la fase reproductiva y liberó machos y hembras con alas, por lo general en periodos cálidos y húmedos.

Si los insectos salen de paredes, zócalos o techos, puede haber un nido próximo. La atención rápida importa porque podrían ser termitas, asociadas a daños en madera.

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No todos los casos tienen la misma gravedad. Unos pocos ejemplares cerca de una ventana pueden haber entrado desde el exterior atraídos por la luz.

La situación requiere una revisión cuando se observa un enjambre en una habitación, alas acumuladas en el suelo o una salida definida desde grietas, marcos, uniones de madera o instalaciones eléctricas.

La Universidad de Maryland explica que tanto las hormigas como las termitas producen reproductores alados. Estos individuos abandonan la colonia para aparearse y buscar un lugar donde iniciar un nuevo nido.

La aparición de alados revela una colonia madura

Las hormigas viven en colonias organizadas. Las obreras buscan alimento, cuidan a las crías y mantienen el nido, mientras que las reinas aseguran la reproducción.

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Cuando la población cuenta con recursos suficientes, la colonia puede producir ejemplares reproductores con alas. Ese proceso forma parte de su ciclo natural de dispersión.

Las condiciones ambientales tienen un papel central. El aumento de temperatura y humedad, especialmente después de lluvias, favorece la salida sincronizada de insectos alados.

North Carolina State University señala que los enjambres de termitas suelen producirse en temporadas concretas y representan una de las señales más visibles de actividad en la zona cercana a una estructura.

El hecho de que los insectos aparezcan dentro de una casa no prueba por sí solo que el nido esté en el interior. La procedencia resulta decisiva para evaluar el riesgo.

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Si entran por puertas o ventanas abiertas, puede tratarse de un episodio temporal asociado al vuelo reproductivo de una colonia exterior. En cambio, si emergen de una pared o del piso, la hipótesis de una colonia instalada adquiere más peso.

La presencia constante de hormigas obreras en cocinas, baños, despensas o zonas cercanas a tuberías puede aportar otra señal. Las obreras suelen seguir rutas estables hacia fuentes de alimento y agua.

El National Pesticide Information Center (NPIC) indica que las hormigas aprovechan restos de comida, derrames, recipientes de basura sin tapa, grietas y pérdidas de agua. Estas condiciones pueden hacer más atractivo el entorno doméstico para una colonia.

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El aumento de temperatura y humedad, especialmente después de lluvias, favorece la salida sincronizada de insectos alados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma del cuerpo permite diferenciar hormigas y termitas

La identificación de los insectos es el paso más importante. Las hormigas aladas y las termitas aladas pueden aparecer después de lluvias y concentrarse cerca de luces, pero sus consecuencias para la vivienda son distintas.

La Universidad Estatal de Kansas describe tres rasgos útiles para diferenciarlas: la forma de la cintura, el tamaño de las alas y las antenas.

Las hormigas aladas tienen una cintura angosta y visible entre el tórax y el abdomen. Sus antenas se ven acodadas y las alas delanteras son más largas que las posteriores.

Las termitas aladas tienen un cuerpo más parejo, sin una cintura estrecha. Sus antenas son rectas y sus cuatro alas poseen una longitud similar.

La Universidad de Maryland también advierte que las alas de las termitas suelen superar la longitud del cuerpo. En las hormigas, las diferencias entre ambos pares de alas son más evidentes.

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Estas características pueden revisarse con una lupa sencilla. Si es posible, conviene conservar algunos insectos o alas sin aplastarlos para facilitar una identificación posterior.

Mississippi State University recomienda recurrir a especialistas o servicios de diagnóstico cuando hay dudas. Una identificación correcta evita minimizar una infestación de termitas o aplicar tratamientos innecesarios frente a una presencia puntual de hormigas.

Las termitas dentro de casa justifican una inspección profesional

La aparición de termitas aladas dentro de una vivienda es una señal que merece atención. Las publicaciones de Mississippi State University y la Universidad de Kentucky indican que este hallazgo puede revelar una infestación activa.

Los insectos alados no son quienes dañan directamente la madera. El problema reside en los obreros, que se alimentan de celulosa y pueden actuar dentro de vigas, pisos, marcos y zócalos.

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North Carolina State University explica que las colonias de termitas subterráneas pueden permanecer ocultas durante años. Cuando producen alados, el proceso de colonización ya ha avanzado.

Por ese motivo, aspirar o barrer los insectos visibles no resuelve el origen del problema. La colonia puede mantenerse activa en sectores ocultos de la vivienda o bajo la estructura.

La Universidad de Kentucky aconseja solicitar una inspección cuando los alados aparecen en interiores. El objetivo es buscar señales de actividad, evaluar el alcance del problema y definir un método de control.

Entre los signos complementarios se encuentran los tubos de barro sobre muros o cimientos, la madera con sonido hueco, la pintura abombada y las acumulaciones de alas cerca de ventanas, puertas o uniones del piso.

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Mississippi State University señala que los tubos de barro constituyen una de las evidencias más claras de actividad de termitas subterráneas. Estas estructuras les permiten desplazarse entre el suelo y la madera sin perder humedad.

La detección no implica un derrumbe inmediato. Aun así, postergar la inspección puede permitir que el deterioro se acumule y aumente el alcance de las reparaciones necesarias.

Las termitas aladas tienen un cuerpo más parejo, sin una cintura estrecha. Sus antenas son rectas y sus cuatro alas poseen una longitud similar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hormigas carpinteras también pueden afectar la madera

El riesgo no se limita a las termitas. La Universidad de Minnesota advierte que las hormigas carpinteras pueden excavar galerías en madera para formar sus nidos.

Estas hormigas no consumen madera como alimento. Sin embargo, la extracción sostenida de material puede debilitar marcos, vigas u otras partes de la estructura si la colonia permanece durante mucho tiempo.

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La humedad suele favorecer su instalación. Las filtraciones, la condensación, la madera deteriorada y los espacios con ventilación insuficiente pueden ofrecer condiciones adecuadas para el nido.

La extensión de la Universidad de Minnesota señala que hallar muchas hormigas carpinteras aladas dentro de la casa es un indicio de un nido interno. La actividad durante los meses fríos también puede apuntar a una colonia instalada en la estructura.

Las partículas parecidas al aserrín, las galerías en madera y la presencia regular de obreras pueden aportar información adicional. Estos signos justifican una evaluación para localizar el foco.

En el caso de otras especies de hormigas, el daño estructural suele ser menos probable. El problema puede concentrarse en la contaminación de alimentos, las picaduras en algunas especies y la persistencia de rutas de ingreso.

La Universidad de Minnesota advierte que las hormigas carpinteras pueden excavar galerías en madera para formar sus nidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción de humedad y alimentos ayuda a prevenir nuevos focos

El NPIC recomienda comenzar con medidas de saneamiento y exclusión antes de recurrir a pesticidas. La estrategia consiste en reducir aquello que las hormigas necesitan: comida, agua y refugio.

Guardar los alimentos en recipientes cerrados, limpiar derrames y retirar residuos con frecuencia limita las fuentes disponibles para las obreras. También ayuda limpiar las superficies por donde circulan.

Reparar tuberías con pérdidas, corregir filtraciones y mantener despejadas las canaletas reduce la humedad que favorece a hormigas y termitas. La revisión de marcos y maderas dañadas también puede prevenir nuevos nidos.

Sellar grietas alrededor de puertas, ventanas, cañerías y cables disminuye los accesos. La vegetación que toca la vivienda puede funcionar como una vía de llegada para algunas hormigas y conviene mantenerla alejada de muros y techos.

El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida recomienda no tratar termitas por cuenta propia. Estas infestaciones pueden exigir equipos, productos y métodos que deben ser aplicados por personal autorizado.

Una inspección profesional permite determinar si los insectos son hormigas o termitas, localizar los puntos vulnerables y definir un plan acorde al hallazgo. También puede diferenciar entre un ingreso ocasional desde el exterior y una colonia establecida.

Ver insectos alados dentro de casa no siempre representa una emergencia, pero tampoco conviene considerarlo un hecho sin importancia. La cantidad de ejemplares, el lugar por donde aparecen, las señales en la madera y la identificación de la especie permiten establecer el nivel real de riesgo.