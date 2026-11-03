México

Chinches de cama: qué las atrae, dónde anidan y cómo evitar que invadan tu hogar

El insecto se instala cerca de donde dormimos porque necesita sangre humana para sobrevivir, llega escondido en equipaje o muebles y puede reproducirse durante semanas sin que nadie lo detecte

Siete chinches de color marrón rojizo sobre la tela y la costura de un colchón beige.
El nombre científico de la chinche de cama es Cimex lectularius y ha convivido con los humanos por miles de años, desde antes de que existieran las camas modernas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las chinches de cama llegan al hogar escondidas en maletas, ropa al estar en lugares públicos u otras casas, o incluso en muebles recogidos de la calle, y pueden reproducirse sin que nadie lo note. Detectarlas a tiempo depende de saber qué las atrae, dónde se instalan y qué medidas concretas las mantienen fuera.

Entre el 85% y el 90% de estos insectos se concentran en un radio de 4.5 metros alrededor de la cama, según la extensión de la Universidad Estatal de Dakota del Norte. La mayoría nunca se dispersa más allá de la recámara.

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El insecto pertenece a la especie Cimex lectularius y se alimenta exclusivamente de sangre para crecer. Atraviesa seis etapas de vida antes de llegar a adulto, y en cada una necesita alimentarse para poder cambiar de piel.

Una chinche de color marrón rojizo trepa el tirante de una mochila gris oscura colgada de un barandal metálico dentro de un vagón de metro.
Las chinches de cama son uno de los insectos más difíciles de eliminar una vez que se establece una colonia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sangre humana es lo que las atrae y las mantiene cerca de donde dormimos

Las chinches no buscan suciedad ni humedad: buscan personas. Se instalan cerca de las zonas de descanso porque necesitan acceso regular a sangre para sobrevivir y reproducirse.

Las crías recién nacidas, llamadas ninfas, son pequeñas y translúcidas. En cuanto toman su primera comida de sangre, el cuerpo se alarga y oscurece. Los huevos, blancos y ovalados, miden apenas 0.16 centímetros y se depositan en grietas cercanas a donde duermen las personas.

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Una ilustración en acuarela de una persona durmiendo de lado. Se ven su rostro, cabello oscuro, una almohada y sábanas de colores fríos.
Las chinches son nocturnas: la mayoría de las picaduras ocurren entre las 2 y las 5 de la mañana, cuando el huésped está dormido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez que la chinche crece, deja atrás un exoesqueleto pálido. Esas mudas, junto con los huevos, son una de las señales más claras de que hay una colonia activa en el lugar.

Se anidan en cuatro zonas de la recámara que la mayoría pasa por alto

La primera son las costuras y pliegues del colchón y la base de la cama. Hay que revisar el ribete reforzado y seguir cada línea de costura antes de voltear la pieza para inspeccionar el otro lado.

La segunda es la cabecera y la estructura de la cama, incluida la unión entre la base y el marco. Al levantar la base, conviene mirar rápido a lo largo del marco antes de que el insecto tenga tiempo de moverse.

Pequeños puntos negros visibles en las costuras de un colchón de tela clara, pliegues de la ropa de cama arrugada y las uniones metálicas de un somier.
Las chinches detectan a sus huéspedes por el dióxido de carbono que exhalan al respirar y por el calor corporal, no por el olfato ni la suciedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera zona son los zócalos, las grietas del piso y los bordes de la alfombra, el papel tapiz despegado y las grietas en los muros.

La cuarta son los cuadros colgados, los enchufes eléctricos y los aparatos electrónicos. Por su cuerpo muy delgado, las chinches pueden meterse entre el vidrio y el marco de un cuadro, detrás de los contactos o dentro de televisores y relojes.

Si durante la revisión aparece una chinche viva, lo recomendable es detener la búsqueda de inmediato y comenzar el control cuanto antes. El insecto se mueve en cuanto se siente perturbado y puede extenderse a otras partes del hogar.

Chinches de color marrón y pequeños huevos blancos sobre una alfombra beige cerca de un zócalo de madera.
Después de alimentarse, el insecto regresa al escondite más cercano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas medidas concretas evitan que las chinches lleguen o se queden en casa

Las chinches no vuelan ni saltan, pero se trasladan ocultas en maletas, mochilas o ropa. La extensión de la Universidad de Minnesota recomienda revisar la habitación antes de desempacar al llegar a un hotel, con atención en las costuras del colchón, la cabecera y los muebles cercanos a la cama.

El equipaje debe colocarse sobre una superficie elevada, nunca en el piso ni sobre la cama. Al regresar a casa, conviene revisar las maletas en un espacio exterior. Lavar la ropa de viaje con agua caliente y secarla a temperatura alta elimina cualquier chinche o huevo que haya podido trasladarse.

Ilustración de una mujer arrodillada en el suelo, empacando una maleta blanca abierta con ropa dentro, en una habitación con un sofá y una ventana.
El insecto puede meterse en grietas de apenas 1.5 milímetros de ancho, aproximadamente el grosor de una tarjeta de crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México recomienda lavar sábanas, colchas, cortinas y fundas de sillones con agua caliente y secarlas a temperatura alta. También sugiere usar cubierta protectora en colchones y bases, y cambiar la ropa de cama cada semana.

Meter a casa colchones, armazones o muebles tapizados encontrados en la calle es una de las formas más comunes de introducir el insecto sin saberlo. Revisarlos antes de ingresarlos, o descartarlos directamente, reduce ese riesgo.

Lavadora con puerta abierta y una toalla blanca, botellas de detergente, taza medidora, toallas apiladas, estante de madera con cestas y una planta en maceta
Lavar la ropa a más de 60 grados centígrados durante al menos 30 minutos mata tanto a los adultos como a los huevos del insecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En oficinas y escuelas, conviene limpiar libreros, escritorios, archiveros y persianas, revisar cajas con papeles y desechar objetos acumulados sin uso. No dejar mochilas o portafolios en el piso también disminuye las probabilidades de contagio.

En caso de infestación confirmada, la misma dependencia recomienda contratar fumigación con un especialista autorizado que use plaguicidas registrados.

La chinche común no transmite enfermedades, pero sus mordeduras sí pueden causar reacciones en la piel

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México aclara que la especie Cimex lectularius no transmite enfermedades infecciosas a los humanos y no representa un problema de salud pública. No se han registrado solicitudes de atención médica por mordedura en los centros de salud de la capital.

Pintura en acuarela que muestra el antebrazo de una persona con una erupción cutánea roja y la mano opuesta agarrando suavemente la zona.
Las reacciones a las picaduras varían según la persona: algunas no presentan ningún síntoma visible, mientras que otras desarrollan ronchas, inflamación o picazón intensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes presenten mordeduras pueden acudir a cualquiera de los 233 centros de salud de la Ciudad de México, donde se brinda orientación sobre aseo personal, limpieza del hogar y uso correcto de insecticidas.

El directorio de centros de salud por alcaldía puede encontrarse en el siguiente link: https://sersalud.cdmx.gob.mx/portalut/archivo/Art121FVIII/Directorio-Hospitales-y-Centros-Salud.pdf.

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