Medio Ambiente

El ave que inspiró una emblemática moneda de Canadá enfrenta su peor caída reproductiva en más de tres décadas

El colimbo común, símbolo tan querido que su imagen aparece en el ‘loonie’ canadiense, produce cada vez menos crías según un estudio de 49 años en miles de lagos de Norteamérica

Un colimbo común adulto y dos polluelos nadan en el agua de un lago con vegetación acuática, frente a una orilla rocosa y boscosa.
La producción de crías del colimbo común descendió en 11 de las 12 regiones estudiadas en Norteamérica (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un equipo liderado por Birds Canada determinó que la producción de polluelos del colimbo común disminuye en gran parte de su área de reproducción en Norteamérica, tras analizar intentos de cría en nueve provincias de Canadá y siete estados de Estados Unidos durante 49 años.

El trabajo publicado en la revista FACETS y divulgado en Phys.org, revisó 45.591 eventos de reproducción registrados en 3.421 lagos de 12 regiones. La evaluación, en la que participaron científicos, universidades, entidades gubernamentales y organizaciones de conservación, es la más amplia realizada hasta ahora sobre el éxito reproductivo de esta ave acuática.

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La investigación contó con el aporte del científico jefe y director ejecutivo del Instituto de Investigación de la Biodiversidad, David Evers, y de su subdirector, Lucas Savoy. El estudio examina la cantidad de crías que las parejas logran producir y que pueden sobrevivir, un indicador que permite anticipar cambios posteriores en el tamaño de una población.

El colimbo común es una de las aves más representativas de los paisajes acuáticos de Canadá y el norte de Estados Unidos, reconocible por su particular canto y su plumaje de tonos oscuros con manchas blancas. Según registros de la Casa de Moneda Real Canadiense (Royal Canadian Mint), la imagen del colimbo común fue elegida en 1987 para ilustrar la moneda de un dólar, conocida popularmente como loonie, lo que refleja el vínculo cultural que esta especie mantiene con la región donde habita y se reproduce.

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Once de las doce regiones muestran una reducción en la reproducción

Mapa de Canadá y el norte de Estados Unidos con polígonos de colores clasificados según una leyenda de porcentajes de tendencia anual
Las provincias atlánticas canadienses registraron una caída del 74% en la reproducción de esta ave acuática desde 1992 (Gentileza, estudio: La productividad de un ave acuática emblemática, el colimbo comón, está disminuyendo en la parte sur de su área de reproducción, publicado en FACETS)

Los datos indican que el rendimiento reproductivo descendió en 11 de las 12 regiones incluidas en el seguimiento. Maine fue la única zona que mantuvo una tendencia estable, con una variación anual de 0,17%.

En el pasado, los colimbos producían suficientes crías para conservar constante su población. La referencia señalada por los investigadores era de aproximadamente un polluelo superviviente por cada dos parejas reproductoras.

Las mayores pérdidas acumuladas desde 1992 se observaron en las provincias atlánticas canadienses y en las provincias de las praderas. En las primeras, la producción de polluelos cayó 74%, mientras que en las segundas se redujo 65%.

El análisis agrupó como provincias atlánticas a Nuevo Brunswick, Terranova y Labrador, y Nueva Escocia. Las provincias de las praderas incluyeron Alberta, Manitoba y Saskatchewan. También se estudiaron Columbia Británica, Ontario, Quebec, Maine, Nueva York, Nuevo Hampshire, Vermont, Massachusetts, Wisconsin y Washington.

Las lluvias extremas afectan nidos, adultos y alimento disponible

Mapa de América del Norte con una zona sombreada en azul que indica la distribución de cría y puntos blancos dispersos
Las inundaciones derivadas de lluvias intensas cubren los nidos en las orillas e interrumpen el proceso de incubación (Gentileza, estudio: La productividad de un ave acuática emblemática, el colimbo común, está disminuyendo en la parte sur de su área de reproducción, publicado en FACETS)

El estudio atribuye la reducción a una combinación de perturbaciones humanas y factores asociados al cambio climático. Entre estos últimos, identifica el aumento de episodios de lluvias intensas como un elemento que incide de tres formas sobre la reproducción.

En primer lugar, las inundaciones pueden cubrir de manera directa los nidos construidos en las orillas de los lagos. También pueden llevar a los adultos a abandonar la incubación, el proceso mediante el cual mantienen los huevos en condiciones adecuadas para su desarrollo.

La lluvia abundante además favorece los brotes de moscas negras; estos insectos atacan en enjambre a los adultos que incuban y sus picaduras, junto con el hostigamiento continuo, pueden obligarlos a dejar los huevos.

El tercer efecto se relaciona con la transparencia del agua. La escorrentía, es decir, el agua que circula por la superficie tras precipitaciones fuertes, arrastra sedimentos y material orgánico hacia los lagos. Ese aporte oscurece el agua y complica la búsqueda de alimento de los colimbos, que cazan mediante la vista.

La menor claridad del agua reduce la supervivencia de las crías

Un colimbo común adulto en el agua con dos crías sobre el lomo y una tercera cría junto a él, frente a una orilla con árboles.
La proliferación de moscas negras después de fuertes precipitaciones hostiga a los adultos y causa el abandono de los huevos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el agua pierde claridad, las aves encuentran mayores dificultades para capturar presas. Según el estudio, esa situación deriva en un menor peso corporal de los polluelos y en una reducción de sus posibilidades de supervivencia.

A las presiones vinculadas a las lluvias se suman amenazas que varían de una región a otra. Los investigadores mencionan los aparejos de pesca con plomo, la contaminación por metilmercurio, la acidificación de los lagos y el desarrollo urbanístico en las costas.

También figura el aumento de la depredación de huevos por águilas calvas. Estos factores se agregan a las condiciones climáticas y contribuyen a reducir la tasa de reproducción de la especie en distintos puntos de su área de cría.

Los autores sostienen que “identificar las causas fundamentales de la disminución de la productividad en las distintas regiones es esencial para salvar las poblaciones de colimbos”.

El número de adultos puede ocultar el deterioro reproductivo

Un colimbo común en el agua con el pico sobre el lomo, frente a una orilla rocosa con troncos secos y pinos.
La elevada supervivencia de los colimbos adultos enmascara la reducción de polluelos antes de que disminuya el total de la población (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los colimbos comunes tienen una vida larga y una tasa de supervivencia adulta elevada. Por esa razón, la presencia de ejemplares adultos en los lagos puede aparentar estabilidad aunque la cantidad de crías disminuya durante años.

La investigación advierte que la pérdida sostenida de polluelos constituye una señal temprana de una posible reducción futura de las poblaciones adultas en Ontario, otras provincias canadienses, Nueva York, Massachusetts y Nuevo Hampshire.

El Programa de Colimbos del Instituto de Investigación de la Biodiversidad desarrolla investigaciones para la conservación de la especie en Maine y otras regiones. El trabajo sitúa el seguimiento de la productividad reproductiva como una herramienta para detectar el deterioro antes de que sea visible en el número de aves adultas.

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