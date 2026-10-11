Los incendios forestales quemaron casi 900.000 hectáreas en Indonesia y amenazan a los orangutanes

Las estimaciones satelitales registraron casi 900.000 hectáreas quemadas en Indonesia entre enero y agosto (REUTERS)

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Los incendios forestales que afectan a las islas indonesias de Borneo y Sumatra destruyeron vastas extensiones de selva tropical y pusieron en peligro a poblaciones de orangutanes, una especie en peligro crítico de extinción.

Según informó Associated Press, los equipos de rescate encontraron animales heridos, atrapados entre las llamas y expuestos a densas nubes de humo. Una de las orangutanas evacuadas, una cría llamada Novita, sufrió quemaduras en las palmas de las manos y las plantas de los pies.

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La magnitud de la emergencia también preocupa por la superficie afectada. Según el proyecto independiente Nusantara Atlas, que monitorea los focos de fuego mediante imágenes satelitales, casi 900.000 hectáreas se quemaron en Indonesia entre enero y agosto de 2026.

Más de 270 animales silvestres recibieron asistencia o fueron reubicados debido a las llamas en la región de Kalimantan (REUTERS)

Las condiciones secas asociadas al fenómeno de El Niño dificultaron las tareas de extinción y favorecieron la propagación de las llamas, que alcanzaron hábitats de numerosas especies y generaron una crisis ambiental con consecuencias para los países vecinos.

Las quemaduras de Novita y la escala del rescate en Kalimantan

Novita fue rescatada en el bosque de Katune, en la provincia de Kalimantan Central, cuando permanecía aferrada a un árbol casi sin hojas, rodeada por el humo de un paisaje calcinado.

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Según Jamartin Sihite, presidente de la Fundación para la Supervivencia del Orangután de Borneo, las lesiones en sus extremidades probablemente se produjeron cuando intentó atravesar una zona quemada para llegar a otro árbol.

Los incendios forestales avanzaron sobre territorios que albergan al 52% de la población de orangutanes de Borneo (REUTERS)

La orangutana, de entre tres y cuatro años, recibió sedación, oxígeno y fluidos intravenosos antes de ser trasladada al centro de rehabilitación de Nyaru Menteng. Allí permanecerá bajo atención hasta que sus quemaduras cicatricen y los especialistas puedan evaluar sus posibilidades de regresar a la naturaleza.

Sihite explicó a Associated Press que la evaluación tendrá en cuenta su capacidad para trepar y desenvolverse en el bosque. El responsable de la fundación señaló que otros orangutanes liberados anteriormente consiguieron sobrevivir en su hábitat pese a la pérdida de varios dedos, por lo que el equipo mantiene la esperanza de que Novita también pueda ser reintroducida.

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Otro caso expuso la gravedad de la situación. Sampurna, un orangután macho de aproximadamente 20 años, fue encontrado con dificultades respiratorias por residentes de una plantación de palma aceitera en el distrito de Ketapang, en Kalimantan Occidental. El animal murió horas después del rescate, según informó el Ministerio de Silvicultura de Indonesia.

La exposición al humo provoca la pérdida de reservas de grasa en los orangutanes por el esfuerzo de su sistema inmunológico (REUTERS)

Hasta el sábado 10 de octubre, más de 270 animales silvestres de Kalimantan habían sido rescatados, rehabilitados o trasladados a hábitats más seguros, de acuerdo con datos oficiales citados por Associated Press.

El fuego alcanzó hábitats de más de la mitad de los orangutanes de Borneo

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) advirtió que los incendios afectan áreas fundamentales para la supervivencia de la especie. Según la organización, las llamas avanzaban sobre territorios que albergan al 52% de la población de orangutanes de Borneo, incluidos 13 de los 20 grupos más numerosos que todavía existen.

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La exposición al humo y al fuego también repercute en el estado físico de estos primates. La UICN indicó que, durante los episodios de contaminación atmosférica, los orangutanes pueden perder reservas de grasa pese a comer más y descansar más.

El secado de las turberas y la quema intencional de vegetación facilitaron la propagación del fuego en el archipiélago (REUTERS)

Ese comportamiento sugiere una mayor demanda de energía, posiblemente vinculada al esfuerzo del sistema inmunológico frente a las condiciones ambientales adversas.

Los incendios también amenazan a otras especies. La organización informó sobre focos activos en hábitats de cinco especies de gibones distribuidas entre Borneo y Sumatra.

El Niño agrava una crisis vinculada con la degradación de los bosques

Las condiciones meteorológicas contribuyeron a extender la emergencia. El fenómeno de El Niño intensificó la temporada seca, redujo la disponibilidad de agua y complicó el control de los incendios en distintas regiones del archipiélago.

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Sin embargo, los especialistas consultados por AFP, agencia de noticias francesa, señalaron que el fenómeno climático no explica por sí solo el origen de las llamas. David Gaveau, fundador de Nusantara Atlas, sostuvo que El Niño actúa como detonante de una situación relacionada con décadas de deforestación y degradación forestal.

La tala y quema de vegetación para despejar terrenos figura entre las prácticas vinculadas con los incendios que afectan a las selvas tropicales de Borneo y Sumatra (REUTERS)

Entre las prácticas señaladas figura la tala y quema de vegetación para despejar terrenos, una técnica utilizada en la región que es ilegal salvo para pequeños agricultores bajo determinadas condiciones.

Las empresas vinculadas con la producción de aceite de palma también recibieron cuestionamientos por su relación con la transformación del territorio.

Una dificultad adicional es que muchos focos se originan en turberas, ecosistemas húmedos que contienen capas de materia orgánica parcialmente descompuesta. Cuando se secan, estos terrenos se vuelven inflamables y los incendios pueden resultar especialmente difíciles de extinguir.

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Malasia, Singapur y Filipinas en emergencia por el humo

Las consecuencias de los incendios superaron las fronteras indonesias. Las nubes de humo y partículas contaminantes llegaron a Malasia, Singapur y Filipinas, donde las autoridades adoptaron medidas ante el deterioro de la calidad del aire.

En Indonesia, más de 5 millones de personas de Borneo y Sumatra estuvieron directamente expuestas a los riesgos sanitarios asociados con el humo, según cifras citadas por Associated Press. La contaminación también obligó a cerrar escuelas y trasladar a distancia las clases de más de 1,4 millones de estudiantes.

La contaminación del aire obligó a suspender las clases a más de 1,4 millones de estudiantes en Indonesia (REUTERS)

En el estado malasio de Sarawak, ubicado en la isla de Borneo, las autoridades declararon el estado de emergencia y dispusieron el cierre de cerca de 650 establecimientos educativos durante la semana siguiente al anuncio.

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En Filipinas, varias ciudades y provincias suspendieron las clases después de registrar niveles de partículas finas considerados muy insalubres. Singapur también registró un deterioro de la calidad del aire.