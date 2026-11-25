(Foto: Instagram/@inesgomezmont)

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Galilea Montijo fue cuestionada sobre Inés Gómez Mont durante un encuentro con la prensa la noche de este 24 de noviembre, después de que se diera a conocer que la exconductora salió de Estados Unidos y habría sido enviada a España.

La conductora acudió a un evento con un vestido inspirado en un mercado de flores y respondió preguntas sobre su relación con el modelo Isaac Moreno, sus planes familiares y proyectos para 2027. La charla cambió cuando reporteros mencionaron a Gómez Mont.

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Galilea Montijo dice que no conoce detalles sobre Inés Gómez Mont

Los reporteros preguntaron a Galilea Montijo por la versión de que Inés Gómez Mont había recuperado su libertad tras permanecer bajo custodia migratoria en Estados Unidos. La conductora rechazó tener información sobre los procedimientos que enfrentó su amiga.

“No puedo hablar de nada porque no sé nada, mi reina. No sé nada”, respondió Montijo ante las preguntas sobre Gómez Mont.

Se reporta la detención de la conductora mexicana, quien mantiene una orden de aprehensión en México por el delito de lavado de dinero

La presentadora no ofreció detalles sobre alguna conversación reciente con Inés Gómez Mont ni sobre el país al que habría llegado luego de su salida de Estados Unidos. Su respuesta ocurrió después de que una reportera le señaló que la exconductora había dejado la custodia de autoridades migratorias.

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Montijo sí respondió cuando le preguntaron si le gustaría volver a tener contacto con Gómez Mont. La conductora dejó abierta esa posibilidad y se refirió de forma general a sus amistades.

“Pues siempre, siempre con las amigas, siempre”, expresó.

La respuesta de la también conductora de La casa de los famosos México se dio en medio de cuestionamientos sobre su vida sentimental. Antes de abordar el tema de Gómez Mont, habló sobre Isaac Moreno y confirmó que ambos comparten casa.

(Instagram)

“Claro, claro, compartimos todo, claro”, dijo al ser cuestionada sobre si ya vive con el modelo español.

La FGR mantiene tres órdenes de aprehensión contra la exconductora

Inés Gómez Mont enfrenta en México tres órdenes de aprehensión vigentes, de acuerdo con la información publicada por Infobae. Los procesos incluyen acusaciones por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

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La Fiscalía General de la República vincula a Gómez Mont y a su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, con un presunto esquema de empresas factureras y el posible desvío de recursos públicos. Las indagatorias comenzaron en noviembre de 2019.

El expediente se relaciona con contratos celebrados en 2016 con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, cuando esa institución formaba parte de la Secretaría de Gobernación. Las autoridades investigan transferencias a compañías presuntamente relacionadas con la red.

Aún año y cinco meses, no se sabe nada sobr ela ubicación de la conductora y su esposo (Instagram/@inesgomezmont)

La exconductora permaneció fuera de México desde 2021, cuando se hicieron públicas las órdenes de aprehensión. Su salida de la custodia migratoria estadounidense no elimina los procesos penales que tiene pendientes ante autoridades mexicanas.

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Montijo no ahondó en el caso de su amiga durante el encuentro con reporteros. En cambio, habló de sus planes para el próximo año y adelantó que prepara nuevos proyectos, además de la quinta temporada de La casa de los famosos.

“Vienen muchas cosas. Viene la quinta temporada de La casa de los famosos, hay por ahí varios proyectos y espero que se hagan este año”, comentó la conductora al responder sobre sus planes para 2027.