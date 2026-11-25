Una columna de opinión de Ximena Reyes Canseco argumenta que el Estado debe ir más allá de la sanción criminal y asumir obligaciones de salud, educación y transformación estructural frente a la violencia química contra mujeres. (Graciela López/CUARTOSCURO)

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Al menos 100 mujeres son víctimas cada año de ataques con sustancias químicas en México, de acuerdo con la Fundación Carmen Sánchez. El país no cuenta con una cifra oficial exacta, lo que dificulta dimensionar un problema que deja secuelas permanentes en el cuerpo y en la vida de las sobrevivientes.

El tema fue planteado por Ximena Reyes Canseco en un texto de opinión publicado el 23 de noviembre de 2026 en la UNAM. En él advierte que la respuesta del Estado no puede limitarse a sancionar penalmente a los agresores. El análisis se difunde en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas y de los 16 días de activismo.

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¿Qué es la violencia ácida y química?

La saxofonista se ha enfrentado a un sinfín de irregularidades en el proceso judicial contra sus agresores. (MIREYA NOVO/ CUARTOSCURO)

Los ataques con ácido u otras sustancias químicas son una forma extrema de violencia de género. Consisten en arrojar sustancias peligrosas al rostro y al cuerpo de niñas, adolescentes y mujeres. El objetivo es causar daños irreversibles, sufrimiento y dolor, además de ejercer poder, control y miedo sobre ellas.

La investigación social distingue dos conceptos:

Violencia ácida: se usa como equivalente de los ataques con ácido.

Violencia química: abarca el uso de otras sustancias químicas en la comisión de estos delitos.

El alcance potencial es amplio: existen más de 125 mil sustancias químicas peligrosas capaces de causar daño al contacto con el cuerpo humano.

Secuelas graves, permanentes y costosas

Este 9 de septiembre de 2026 se cumplen siete años del atentado contra María Elena Ríos, desde 2019 ha señalado la corrupción que permea el caso, generando dilación para acceder a la justicia: "ha protegido a Juan Antonio Vera Carrizal, su hijo Juan Antonio Vera Hernández y tres feminicidas más". (Crédito: X/@_ElenaRios)

Los daños dependen de varios factores. Sin embargo, en la mayoría de los casos las mujeres enfrentan secuelas muy graves, permanentes y difíciles de atender.

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Su recuperación suele requerir:

Hospitalizaciones prolongadas.

Numerosas intervenciones médicas.

Tratamientos dermatológicos.

Terapias físicas de rehabilitación a largo plazo.

A ello se suman afectaciones psicoemocionales y trauma complejo. También cambian sus relaciones personales, sus posibilidades de estudiar o trabajar y sus proyectos de vida.

Obstáculos para acceder a la justicia y a la salud

La sobreviviente de ataques con ácido, María Elena Ríos, al centro y con una mascarilla blanca, y Elisa Xolalpa, al centro izquierda, levantan los puños al unísono durante una conferencia de prensa sobre un proyecto de ley que lleva el apodo de Ríos, "Malena", en el Congreso de la Ciudad de México, el martes 31 de enero de 2023. El proyecto de ley propuesto clasificaría los ataques con ácido como un delito distinto y grave equivalente al intento de homicidio. Actualmente se tratan como simples agresiones o lesiones corporales. (Foto AP/Ginnette Riquelme)

Además del daño físico, las sobrevivientes enfrentan barreras para acceder a la justicia, a servicios especializados de salud y a una reparación integral del daño.

Según el texto, cuando acuden con las autoridades encargadas de su atención suelen enfrentar discriminación y nuevas formas de violencia. Las desigualdades asociadas con la edad, la condición de salud o discapacidad, la maternidad, la situación socioeconómica o el lugar de residencia pueden sumar obstáculos para recibir una atención especializada, continua e ininterrumpida.

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Un marco legal todavía incipiente

México tiene un andamiaje normativo y jurisprudencial significativo en materia de violencia contra las mujeres. En cuanto a la violencia ácida y química, la autora lo califica como incipiente.

Las acciones legislativas se han concentrado en dos frentes:

El reconocimiento de esta violencia en las leyes locales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Su tipificación en los códigos penales locales.

Las reformas en materia de salud y asistencia social, en cambio, han quedado rezagadas, según el análisis.

Más allá de la vía penal

La autora sostiene que las sobrevivientes deben recuperar salud y autonomía, estudiar o trabajar y reconstruir sus proyectos de vida, además de ejercer plenamente sus derechos humanos sin limitar la acción pública a las sanciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El planteamiento central es que las medidas penal-punitivas no deberían ser la única respuesta del Estado. Las sobrevivientes tienen derecho a:

Recuperar su salud y su autonomía.

Estudiar o trabajar.

Reconstruir sus proyectos de vida.

Ejercer plenamente sus derechos humanos.

Al mismo tiempo, el texto señala que el Estado debe impulsar políticas de prevención que modifiquen las estructuras sociales que hacen posibles la violencia y la desigualdad contra las mujeres.

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La recomendación del Comité CEDAW

La autora retoma la Recomendación General número 35 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que actualiza la Recomendación General número 19. Este documento plantea que los Estados Partes:

Incorporen contenidos de igualdad de género en todos los niveles de enseñanza.

Implementen programas de concientización que ayuden a comprender estas violencias.

Alienten a los medios de comunicación a eliminar contenidos estereotipados o discriminatorios sobre las mujeres.

Capaciten al personal de las instituciones.

Asignen recursos financieros y humanos suficientes.

Garanticen la participación de organizaciones de mujeres que trabajan a favor de sus derechos humanos.

Una obligación del Estado y una tarea social

El texto subraya que prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres es una obligación del Estado. Añade que todas y todos pueden contribuir a cuestionar y transformar las prácticas que naturalizan y normalizan las violencias contra niñas, adolescentes y mujeres.