(Foto: Twitter)

Guardar

La Secretaría de Gobernación (Segob) descartó bloqueos y cierres carreteros de repartidores de gas luego de que el Gremio Gasero aceptara acudir a una mesa de diálogo este miércoles 25 de noviembre a las 12:30 horas. El acuerdo busca evitar afectaciones a las actividades de la población y mantener el libre tránsito.

La reunión contará con la participación de autoridades del sector energético para atender las demandas planteadas por los repartidores de gas.

PUBLICIDAD

De acuerdo a un comunicado de Gobernación, el dirigente gremial, Enrique Medrano Meza, se comprometió a que no habrá movilizaciones como se había anunciado para este miércoles alrededor de las 11 de la mañana. También dio a conocer que el dirigente pidió a los agremiados desactivar las acciones anunciadas en días anteriores, antes de entablar un diálogo con la dependencia federal.

El gremio suspende las movilizaciones anunciadas

La Segob reconoció la disposición del Gremio Gasero para buscar acuerdos mediante el diálogo. La dependencia dará seguimiento a los planteamientos que presenten los representantes del sector durante la mesa de trabajo.

Gremio gasero suspende manifestaciones

Dichas acciones ocurren después de que integrantes del gremio amenazan con realizar bloqueos y cierres carreteros, sin embargo, con el compromiso anunciado por Medrano Meza, esas acciones quedan descartadas.

PUBLICIDAD

El Gobierno de México sostiene que mantendrá abiertas las vías de diálogo con los distintos sectores de la población. También señala que respeta el derecho a la libre manifestación, con la garantía de libre tránsito.

¿Qué vialidades iban a estar bloqueadas por el gremio gasero?

La protesta estaba programada en las alcaldías Gustavo A. Madero, Tlalpan e Iztapalapa, previendo cerrar las siguientes casetas:

Autopista México-Querétaro

Autopista México-Pachuca

Autopista México-Cuernavaca

Autopista México-Puebla

Estas son las principales exigencias que plantearán en la mesa de diálogo

El pasado 20 de noviembre, el Gremio Gasero Nacional A.C. emitió un comunicado donde pidió a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, una respuesta inmediata a las problemáticas que, afirmó, afectaban a distribuidores de gas LP en la zona metropolitana y otros estados del país.

PUBLICIDAD

Gremio gasero suspende manifestaciones

En un comunicado fechado el 19 de noviembre de 2026, la organización sostuvo que enfrentaba una disminución en los márgenes operativos, lo que, según expuso, limitaba su capacidad para trabajar de manera segura y eficiente.

El gremio también cuestionó una sobrerregulación que, aseguró, rebasaba la relación entre costos y utilidades. Argumentó que las disposiciones de autoridades federales, estatales y municipales dificultaban el cumplimiento de sus obligaciones operativas.

La agrupación señaló que la situación había derivado en un estado de insolvencia para sus integrantes, quienes debían cubrir gastos mínimos y adaptarse a nuevas normas implementadas durante los meses previos.

Además, acusó retrasos de la Comisión Nacional de Energía para contar con datos y trámites actualizados. Afirmó que la falta de recursos para mantener los autotanques, sumada a inspecciones de autoridades, había generado gastos que los dejaban en condiciones de inoperancia.

PUBLICIDAD

El Gremio Gasero Nacional afirmó que representaba 80% de la distribución de gas LP mediante autotanques y camiones portátiles. Advirtió que, si no obtenía una solución “inmediata y contundente”, sus integrantes se manifestarían de manera pacífica y realizarían un paro de labores en los días siguientes.