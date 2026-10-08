Un estudio estima que los ancestros de tordos y oropéndolas llegaron a Sudamérica hace 6,1 millones de años, antes de la unión terrestre de Panamá

Los investigadores Axel Arango García y Chaitanya Gokhale reconstruyeron la historia evolutiva de los ictéridos a partir de la distribución continental de 104 especies actuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un modelo biogeográfico estima que los antepasados de los ictéridos, la familia de aves que reúne a oropéndolas, zanates, tordos y pechos amarillos, llegaron a la cuenca amazónica hace unos 6,1 millones de años, antes de que se completara la conexión terrestre entre Panamá y Sudamérica. La estimación surge de un estudio de la Universidad de Wurzburgo, en Alemania, publicado en la revista Frontiers of Biogeography.

De acuerdo con Earth.com, el análisis se basó en la distribución geográfica y las relaciones evolutivas de 104 de las 106 especies reconocidas de la familia Icteridae, desde América del Norte hasta Tierra del Fuego. Los investigadores no utilizaron restos fósiles, por lo que las fechas corresponden a estimaciones de un modelo y presentan un margen de incertidumbre superior a un millón de años.

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El modelo ubica el origen de la familia en el Norte

Una investigación de la Universidad de Wurzburgo determinó que los antepasados de los tordos llegaron a Sudamérica millones de años antes de la formación completa del puente terrestre de Panamá (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio fue desarrollado por Axel Arango García y Chaitanya Gokhale, de la cátedra de Biología Computacional y Teórica de la universidad alemana.

Para reconstruir la expansión de la familia, el equipo combinó los mapas de reproducción con un árbol evolutivo publicado en 2015 y dividió el continente en 6 zonas: América del Norte; México, América Central y el Caribe; la Amazonía; los Andes; el sur de Sudamérica, y la Patagonia.

Luego compararon tres hipótesis sobre las rutas de desplazamiento entre esas regiones. El modelo que mejor se ajustó a los datos describe una expansión gradual, con una dirección predominante de norte a sur.

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El principal punto de paso

La dispersión continental de la familia comenzó en América del Norte y avanzó progresivamente hacia la Amazonía, los Andes, el sur del continente y la Patagonia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo el modelo seleccionado, los antepasados de estas aves vivieron inicialmente en América del Norte. La primera expansión hacia México, América Central y el Caribe habría ocurrido hace aproximadamente 7,5 millones de años, antes de que los linajes avanzaran hacia territorios sudamericanos.

La llegada a la Amazonía se calcula en torno a 6,1 millones de años atrás, mientras que el ingreso a los Andes habría sucedido poco después. El sur de Sudamérica habría sido ocupado hace cerca de 4,8 millones de años y la Patagonia, última región colonizada, unos 2,7 millones de años atrás.

Las primeras regiones ocupadas funcionaron como los principales corredores de esta dispersión. Desde allí, los grupos se desplazaron tanto hacia la cordillera andina como hacia la cuenca amazónica. En cambio, la Patagonia recibió aves casi exclusivamente desde el sur del continente.

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El análisis incluyó 1.000 simulaciones de la historia evolutiva de la familia. Solo en 4 de ellas se formó una especie nueva en la Patagonia, un resultado que indica que el asentamiento en una zona distinta no implicaba necesariamente la aparición inmediata de nuevos linajes.

Las aves pudieron cruzar agua o conexiones terrestres parciales

México y América Central funcionaron como los principales corredores geográficos para la expansión de las aves hacia la cuenca amazónica y la cordillera andina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La formación del puente terrestre de Panamá suele ubicarse entre hace 3 millones y 2,7 millones de años. Si los ictéridos llegaron a Sudamérica alrededor de 6 millones de años atrás, debieron utilizar otra vía para atravesar la separación entre ambos continentes.

Los científicos plantearon 2 posibilidades: que los ejemplares cruzaran extensiones de mar abierto o que aprovecharan islas y conexiones terrestres incompletas existentes antes de la unión definitiva. Sin embargo, el estudio no determina cuál de las opciones ocurrió.

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La cronología coincide con un cambio ambiental registrado en el norte de Sudamérica: entre hace 9 millones y 6 millones de años, el levantamiento de los Andes favoreció la expansión de paisajes abiertos y cubiertos de pastos. Los pechos amarillos y sus parientes, el primer grupo que se separó dentro de la familia, viven en ese tipo de hábitat.

Los autores aclararon que la coincidencia temporal no demuestra que la expansión de los pastizales haya causado el desplazamiento de las aves. Sin embargo, el trabajo identifica que ambos procesos ocurrieron durante un período similar.

La diversidad de especies requiere otras explicaciones

El estudio plantea que los antepasados de estas aves debieron cruzar tramos de mar abierto o aprovechar islas previas a la unión física de las Américas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familia reúne más de un centenar de especies, pero la geografía no explica por sí sola esa variedad. La mayor cantidad de nuevas especies se habría originado en México y América Central, seguidos por la Amazonía y América del Norte, con ritmos de formación semejantes en las 2 grandes masas continentales.

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Los autores explicaron que hay rasgos que el modelo nunca midió, entre ellos figuran la especialización en ciertos alimentos o hábitats, la conducta social y la elección de pareja.

Estudios posteriores podrían integrar esos rasgos para establecer por qué algunos grupos de oropéndolas, zanates y tordos originaron más especies que otros.