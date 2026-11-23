Humberto Padgett fue uno de los periodistas más reconocidos de México por sus investigaciones en temas de narco y violencia.(Impresión de pantalla video)

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El periodista Humberto Padgett León murió este 22 de noviembre a los 49 años luego de más de un año de luchar contra un cáncer de lengua que le fue diagnosticado en 2025.

Piadgett fue uno de los periodistas más destacados del país, especialista en temas de narco, corrupción, violencia y seguridad que le valieron cinco Premios Nacionales de Periodismo, además de reconocimientos internacionales como el Rey de España y el Ortega y Gasset.

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Tras su diagnóstico el periodista decidió hacer con su enfermedad lo único que conoció a lo largo de su vida: investigar y documentar para dejar testimonio de este padecimiento que suele ser poco conocido.

Y es que sin duda el cáncer que padeció Padgett, un agresivo cáncer de lengua, es uno de los menos conocidos, y con mayor prevalencia de diagnostico tardío, que existen en la actualidad.

Es por eso que hoy retomamos este caso para dar visibilidad a una enfermedad que puede crecer en silencio, para qué más personas sepan identificarlo a tiempo.

Humberto Padgett fue uno de los periodistas más reconocidos de México por sus investigaciones en temas de narco y violencia.

Qué es el cáncer de lengua, por qué surge, cuáles son los síntomas

Como en todo cáncer, el cáncer de lengua comienza con un tumor maligno que crece a partir de células de la lengua crecen sin control.

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La forma más frecuente es el carcinoma de células escamosas, que aparece en las células que cubren su superficie.

Una de de las particularidades de esta neoplasia es que puede presentarse en dos zonas distintas, una de las cuales es más difícil de diagnosticar que la otra.

Parte delantera de la lengua , dentro de la boca: se considera un tipo de cáncer de cavidad oral.

Base de la lengua, hacia la garganta: se relaciona con el cáncer de orofaringe y puede ser más difícil de detectar a simple vista debido a que se encuentra en una zona de difícil visibilidad.

No siempre se puede identificar una causa única en esta enfermedad. El cáncer se forma a partir de cambios en el ADN de las células, que las llevan a multiplicarse y sobrevivir cuando deberían desaparecer.

Sin embargo, hay factores que aumentan el riesgo, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Cáncer entre los principales destacan los siguientes:

Fumar cigarro, puro, pipa o usar tabaco de mascar.

Consumo frecuente o elevado de alcohol.

Combinar tabaco y alcohol, lo que eleva más el riesgo.

Infección por ciertos tipos de VPH , sobre todo en tumores de la base de la lengua y la garganta.

Edad mayor de 45 años.

Sistema inmunitario debilitado.

Mala salud bucal, especialmente si se combina con tabaco o alcohol.

Si bien como muchos otros tipos de cáncer en etapas iniciales puede no causar molestias, el mismo instituto señala que entre los principales signos de alerta se encuentran los siguientes:

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Llaga, úlcera o herida en la lengua que no cicatriza.

Mancha blanca o roja en la lengua o dentro de la boca.

Bulto, endurecimiento o engrosamiento en la lengua.

Dolor, sangrado o entumecimiento en la boca o lengua.

Dolor de garganta que no desaparece.

Sensación de tener algo atorado en la garganta.

Dolor o dificultad al masticar, tragar, hablar o mover la lengua.

Dolor de oído sin una causa clara.

Bulto o ganglios inflamados en el cuello.

Cambios en la voz, pérdida de peso o tos con sangre, sobre todo cuando el tumor está en la parte posterior de la lengua.

Lenguas con presencia visible de bacterias, una muestra clara de la importancia de la higiene bucal y la necesidad de una limpieza regular para prevenir complicaciones. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante mencionar que estos síntomas no significan necesariamente cáncer: una infección, una afta o una lesión dental pueden producir molestias parecidas.

Pero si una lesión en la boca o lengua dura más de dos semanas, sangra, aumenta de tamaño o dificulta comer o tragar, conviene acudir con un dentista, médico general, otorrinolaringólogo o especialista en cirugía de cabeza y cuello.

Cómo se diagnostica el cáncer de lengua

El diagnóstico del cáncer de lengua requiere una biopsia. Una lesión, mancha o bulto puede ser sospechoso, pero solo el análisis de una muestra de tejido permite confirmar si existen células cancerosas.

El proceso suele incluir:

Entrevista clínica y exploración física. El médico o dentista pregunta por síntomas, consumo de tabaco y alcohol, antecedentes médicos y otros factores de riesgo. Después revisa la lengua, toda la boca, la garganta, el cuello y los ganglios. También puede palpar el interior de la boca con guante.

Valoración por un especialista. Si la lesión está en la parte posterior de la lengua o no se observa con facilidad, un otorrinolaringólogo o especialista en cabeza y cuello puede revisar garganta y laringe con un endoscopio: un tubo delgado con luz y cámara.

Biopsia de la lesión. Se toma una pequeña porción del área anormal de la lengua y un patólogo la examina en laboratorio. Si hay un bulto en el cuello, se puede realizar una biopsia por aspiración con aguja fina para revisar si un ganglio contiene células cancerosas.

Estudios de imagen. Tras confirmar o sospechar fuertemente el tumor, se pueden solicitar tomografía computarizada, resonancia magnética y PET/CT. Sirven para conocer el tamaño del cáncer, su relación con tejidos cercanos y si se extendió a ganglios, pulmones u otros órganos.

Pruebas adicionales. Cuando el tumor está en la base de la lengua o la orofaringe, la muestra puede analizarse para identificar señales relacionadas con VPH, como la proteína p16. Los análisis de sangre no diagnostican por sí solos el cáncer de lengua, aunque ayudan a valorar el estado general de salud antes del tratamiento.

Una úlcera, mancha blanca o roja, dolor, sangrado o bulto en la lengua que persiste más de dos semanas debe valorarse de forma presencial. El diagnóstico temprano puede ampliar las opciones de tratamiento.

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Lenguas con presencia visible de bacterias, una muestra clara de la importancia de la higiene bucal y la necesidad de una limpieza regular para prevenir complicaciones. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué consiste el tratamiento para combatir el cáncer de lengua?

El tratamiento del cáncer de lengua depende de la ubicación exacta del tumor —parte delantera o base de la lengua—, su tamaño, si llegó a los ganglios del cuello o a otros órganos, si se vincula con VPH y el estado general de salud de la persona. Lo debe definir un equipo de especialistas en cabeza y cuello.

Las opciones más frecuentes son:

Cirugía. Suele ser el tratamiento principal cuando el tumor está en la parte anterior de la lengua y se puede retirar. Puede consistir en quitar una pequeña porción de tejido o una parte mayor de la lengua —glossectomía—. Si existen ganglios sospechosos, también puede ser necesario operar el cuello. En procedimientos amplios se contempla reconstrucción para ayudar a recuperar funciones de habla y alimentación.

Radioterapia. Usa radiación para destruir células tumorales. Puede indicarse como tratamiento único en lesiones pequeñas o después de cirugía para reducir el riesgo de que el cáncer reaparezca. También puede dirigirse a los ganglios linfáticos del cuello.

Quimioterapia. Se administra con frecuencia junto con radioterapia —quimiorradiación— cuando el tumor está localmente avanzado, no es posible operarlo o se busca reducir el riesgo de recaída después de una cirugía. No todos los casos requieren quimioterapia.

Inmunoterapia. Medicamentos como pembrolizumab o nivolumab pueden considerarse si el cáncer reaparece, se disemina a distancia o no responde a los tratamientos iniciales.

Cuidados de rehabilitación y apoyo. El tratamiento puede afectar la deglución, el habla, la alimentación, los dientes y la boca. Por eso suelen participar odontología, nutrición, terapia de lenguaje, rehabilitación y salud mental.

Una lengua con áreas rojizas y blanquecinas indica el patrón de lengua geográfica, visible durante una revisión médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si hay una lesión o dolor persistente en la lengua, el primer paso es una valoración con otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello o oncología. El diagnóstico requiere exploración, biopsia y estudios de imagen; sin esos datos no es posible definir un tratamiento adecuado.

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