(@lahausco - @carlossuarezrojas/Instagram - César Carrión/Presidencia)

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Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, lanzó un duro cuestionamiento contra Carlos Suárez, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol y estratega del Gobierno nacional, al afirmar en la red social X que el funcionario tiene más poder político que el mismo mandatario Abelardo de la Espriella, ya que busca afectar la relación entre el Ejecutivo y el Centro Democrático.

La publicación de Tomás Uribe, que posteriormente fue eliminada de su perfil tras alcanzar miles de visualizaciones, señalaba que mientras el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, busca mantener unida la coalición de gobierno, Suárez actúa en sentido contrario y afecta las alianzas legislativas del Ejecutivo.

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“Mientras el dr. @A_OrdonezM trabaja para consolidar la coalición de gobierno, @carlossuarezr no ahorra esfuerzos para dinamitarla. Parece que, en cuestiones de política, Suarez manda más que el mismo presidente @ABDELAESPRIELLA (sic)”, dijo el empresario en la plataforma digital.

Tomás Uribe afirmó que Carlos Suárez tendría más poder político que el propio presidente Abelardo de la Espriella (@tomasuribeEco/X)

Este pronunciamiento reflejaría una posible tensión entre la familia Uribe Vélez y el estratega de la Casa de Nariño, cuyas diferencias se hicieron evidentes desde la campaña presidencial de 2026 y se trasladaron al escenario de la gobernabilidad durante el trámite de proyectos clave en el Congreso de la República.

Ante la controversia generada en redes sociales y en sectores políticos, el presidente Abelardo de la Espriella intervino con un mensaje en su cuenta de X para respaldar la gestión de Suárez en el Ejecutivo y, al mismo tiempo, desestimar los señalamientos que circulaban contra la excandidata presidencial y exsenadora del Centro Democrático Paloma Valencia.

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Choques políticos entre el Gobierno nacional y el Centro Democrático

La mención conjunta del mandatario responde a que el enfrentamiento entre Uribe Moreno y Suárez surgió después de que cuentas en redes sociales afines al Gobierno difundieran versiones según las cuales la excongresista Paloma Valencia tenía conocimiento previo sobre un plan para atentar contra el entonces senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

En los mensajes divulgados, un sargento retirado le advirtió a Valencia sobre la supuesta conformación de un grupo armado que estaría planeando un atentado en su contra (@PalomaValenciaL/X)

El origen de esa discusión se remonta a los chats en los que se advertía a la entonces congresista Paloma Valencia sobre un ataque en su contra y se mencionaba a Miguel Uribe Turbay y a Paola Holguín. Esto provocó una escalada de acusaciones contra la ahora exsenadora, ante la posibilidad de que hubiera tenido conocimiento previo del crimen contra el entonces precandidato presidencial del Centro Democrático.

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Mediante un comunicado oficial, la colectividad fundada por el expresidente Álvaro Uribe rechazó los señalamientos contra la legisladora y sostuvo que “pretender desconocer las denuncias y advertencias realizadas oportunamente por el Partido es faltar a la verdad”, al cerrar filas en torno a la actuación de su copartidaria.

Por su parte, la excongresista explicó que, tras ocurrir el magnicidio, entregó esa información tanto a la Fiscalía General de la Nación como a María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, con el propósito de que las autoridades investigaran si esas amenazas en el sur del país guardaban relación con el crimen del dirigente político.

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Paloma Valencia afirmó que entregó a la Fiscalía General de la Nación y a María Claudia Tarazona la información sobre las advertencias que recibió después del asesinato de Miguel Uribe Turbay (Miguel Uribe T - Paloma Valencia/Facebook)

En medio de este cruce de versiones, la intervención del presidente De la Espriella buscando desactivar los ataques contra Valencia apuntaría a evitar una ruptura con la bancada del Centro Democrático, cuyos votos resultan determinantes para el trámite de la ley de rescate fiscal que el Gobierno impulsa en el Legislativo.

Dentro del engranaje del Gobierno, Carlos Suárez se desempeña como presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, pero cumple funciones en la estrategia de comunicaciones de la Casa de Nariño, donde coordina las narrativas digitales del Ejecutivo y la difusión de contenidos apoyados con herramientas de inteligencia artificial.

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Y desde los 2000, cuando Suárez fue abogado de ex jefes paramilitares como Salvatore Mancuso, vivió la extradición ordenada por el gobierno de Uribe en 2008 y facilitó contactos entre el ex lider de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Piedad Córdoba e Iván Cepeda, testimonios que posteriormente alimentaron el proceso judicial contra el exmandatario.