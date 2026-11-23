Barranquilla recibió aficionados de 19 países durante la final de la Copa Sudamericana, con Argentina y Brasil como principales lugares de procedencia (Luisa González/REUTERS)

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La llegada de miles de aficionados para la final de la Copa Sudamericana 2026 dejó resultados que fueron más allá del espectáculo deportivo. Durante su estadía, los visitantes dinamizaron la economía de Barranquilla, recorrieron sus principales atractivos turísticos y dejaron una percepción favorable sobre la ciudad, que se reflejó en los resultados de una encuesta de la Alcaldía.

El balance mostró que el 97,5% de los turistas quedó satisfecho con su experiencia y que el 80,1% recomendaría visitar la capital del Atlántico. Además, el evento alcanzó una proyección internacional que puso a la ciudad ante millones de personas y despertó un mayor interés por conocer su oferta turística.

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El Gran Malecón, Puerto Mocho y el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín estuvieron entre los atractivos turísticos que recorrieron los aficionados (Carlos Parra Rios/REUTERS)

La Encuesta de Turismo Receptivo, aplicada entre el 17 y el 21 de noviembre, estableció que el 71,6% de los visitantes llegó específicamente para asistir al partido. Sin embargo, la estadía promedio fue de 3,6 noches, un periodo que permitió a los viajeros conocer otros espacios de la ciudad y participar en actividades diferentes al encuentro futbolístico.

Entre los lugares y experiencias que concentraron la atención estuvieron el Gran Malecón, el Fan Fest oficial, la gastronomía y los espacios de entretenimiento. También figuraron atractivos como Puerto Mocho, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín y Barrio Abajo.

El turismo llenó los hoteles y movió millones en Barranquilla

La movilización de aficionados tuvo un efecto directo sobre la capacidad de alojamiento. Durante el evento, la ocupación hotelera llegó al 100%, mientras que el 91% de los visitantes arribó por vía aérea. En cuanto al hospedaje, el 62,9% eligió hoteles y el resto se distribuyó entre viviendas turísticas y otras alternativas.

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El movimiento también se reflejó en el dinero que dejaron los viajeros. El gasto promedio por persona fue de $5,3 millones, aunque la cifra presentó diferencias importantes según el origen de los turistas: los internacionales gastaron en promedio $6,3 millones, mientras que los nacionales registraron un desembolso de $2,4 millones. En conjunto, el impacto económico estimado para Barranquilla alcanzó los 60 millones de dólares. A esto se sumó la generación de cerca de 9.000 empleos directos e indirectos relacionados con la realización de la final y la atención de los visitantes.

El presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Efraín Cepeda Tarud, destacó el aporte que representa la llegada de viajeros extranjeros para diferentes actividades económicas de la ciudad. “Está demostrado cómo un visitante extranjero invierte o gasta en nuestra ciudad 8.5 veces más que un visitante local y esto genera una dinámica económica muy importante en la que, además, se ven beneficiados múltiples sectores de nuestra economía”, manifestó en Blu Radio.

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La final de la Copa Sudamericana generó un impacto económico estimado de 60 millones de dólares y cerca de 9.000 empleos directos e indirectos (inciti.co)

La procedencia de los asistentes también evidenció el alcance internacional del encuentro. El 75,3% de los visitantes llegó desde otros países, con representación de 19 naciones. Argentina encabezó la lista con el 59,7%, seguida de Brasil, con el 13%. También hubo viajeros de Estados Unidos, Bolivia, México y Ecuador, entre otros lugares.

Por su parte, el turismo nacional representó el 22,5% de los asistentes. Los principales puntos de origen fueron Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena y Valledupar.

La final multiplicó la visibilidad internacional de la ciudad

La percepción de los viajeros fue otro de los indicadores favorables del balance. Del 97,5% que manifestó satisfacción con su experiencia, el 90% otorgó la máxima calificación, equivalente a cinco puntos sobre cinco. Además, ocho de cada diez visitantes aseguraron que recomendarían Barranquilla como destino turístico.

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La exposición de la ciudad tampoco se limitó a quienes estuvieron presentes en el estadio o recorrieron sus calles. La final de la Copa Sudamericana registró un alcance digital estimado de 1.130 millones de usuarios, acompañado de un incremento en las búsquedas de Barranquilla a través de Google.

El Gran Malecón fue uno de los atractivos turísticos que visitaron los aficionados que llegaron a Barranquilla para disfrutar de la final de la Copa Sudamericana (Alcaldía de Barranquilla)

De acuerdo con el balance presentado, el evento alcanzó una proyección 3,46 veces superior a la reportada para el Carnaval de Barranquilla de 2026, lo que lo ubicó entre los acontecimientos realizados en la ciudad con mayor impacto digital de los últimos años.