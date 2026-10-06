Medio Ambiente

Cocina sustentable: 4 claves para comprar mejor y desperdiciar menos

La gestión diaria de los alimentos influye en la cantidad de residuos que genera cada hogar y en el impacto ambiental asociado

Ilustración de cuatro bolsas de malla con frutas colgadas en la pared, estantes con frascos de vidrio, libros y plantas de interior.
La cocina sustentable combina compras planificadas, conservación segura, aprovechamiento de alimentos y reducción de residuos ежедневно. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una cocina sustentable se construye con decisiones cotidianas: planificar las compras, conservar los alimentos de forma segura y reducir los residuos permite disminuir el uso innecesario de recursos en el hogar.

1. El desperdicio alimentario empieza a reducirse antes de ir de compras

El punto de partida es revisar heladera, congelador y alacena antes de armar una lista. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) aconseja planificar las comidas, comprar solo lo necesario y preparar porciones acordes al consumo previsto. Estas prácticas evitan duplicar productos y ayudan a que los alimentos se usen antes de deteriorarse.

PUBLICIDAD

Infografía con ilustraciones de verduras, frascos, un recetario, una heladera organizada y un contenedor de compostaje.
La planificación de las compras reduce el desperdicio alimentario en los hogares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escala del problema supera el ámbito doméstico. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estima que el desperdicio de alimentos representa entre el 8% y el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

A la vez, el organismo señala que el 19% de los alimentos disponibles para consumidores se desperdicia en hogares, comercios y servicios de comida. Por eso, una lista de compras basada en lo que ya hay en casa puede ser una medida concreta.

  • Revisar los productos próximos a vencerse antes de comprar.
  • Definir un menú para varios días y calcular cantidades.
  • Priorizar alimentos que puedan utilizarse en más de una preparación.
  • Elegir frutas y verduras con imperfecciones visuales si están en condiciones de consumo.
Una mujer sostiene una espátula frente a estantes de madera con tazones, cucharas de madera y recipientes de cocina.
La revisión de la heladera, el congelador y la alacena evita duplicar productos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. El orden y conservación segura prolongan la vida útil de los alimentos

La FAO recomienda aplicar el criterio de “primero en entrar, primero en salir”. Los productos más antiguos deben quedar al frente de la heladera, freezer o alacena, y los recién comprados detrás. Esta organización facilita identificar qué debe consumirse primero y reduce el riesgo de que la comida quede olvidada.

PUBLICIDAD

El almacenamiento debe respetar las condiciones de cada alimento. Según la guía de la FAO, los productos perecederos requieren refrigeración o congelación oportuna. Los envases abiertos deben cerrarse bien, y no conviene sobrecargar la heladera porque eso perjudica su funcionamiento.

Encimera de cocina con tabla de cortar, tres cuchillos, cuencos de cerámica, plantas en maceta, estantes de madera y taburetes de mimbre.
El menú semanal ayuda a calcular cantidades acordes al consumo previsto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo también distingue entre las fechas referidas a calidad y aquellas que advierten sobre seguridad: la interpretación debe seguir siempre el etiquetado e instrucciones de conservación.

Aprovechar sobras seguras en sopas, salsas, caldos o preparaciones similares ayuda a extender el uso de los ingredientes. En cambio, ningún objetivo ambiental justifica consumir alimentos en mal estado. La prevención del desperdicio debe sostenerse junto con la higiene, separación de alimentos crudos y listos para comer, y refrigeración adecuada.

Cocina con armarios azules, encimeras de madera y una despensa blanca abierta con frascos de vidrio y cestas de alambre ordenados.
La seguridad alimentaria exige respetar las fechas de conservación y las condiciones de almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Reutilizar, separar y compostar establece una jerarquía para los residuos

Cuando ya no es posible prevenir un descarte, la alternativa depende de si el alimento todavía es apto para consumo y normas locales. La FAO plantea primero compartir o donar excedentes seguros, y destinar a composta los restos no comestibles o aquellos que no puedan reaprovecharse. De ese modo, los nutrientes pueden volver al suelo en lugar de terminar en un vertedero.

Una nota citada de Architectural Digest propone compostar residuos orgánicos y cultivar hierbas u hortalizas en espacios domésticos. En ese sentido, un huerto puede aprovechar la composta cuando las condiciones del hogar y regulaciones locales lo permiten, pero no sustituye la planificación para evitar residuos desde el origen.

Dos manos mezclan tierra en una maceta de terracota sobre una mesa de madera con guantes, hilo y plantas en macetas al fondo.
La composta transforma los restos orgánicos no comestibles en nutrientes para el suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Reducir materiales de un solo uso suma otra decisión doméstica

Los utensilios reutilizables y recipientes duraderos pueden disminuir la dependencia de objetos descartables, siempre que se mantengan limpios y sean adecuados para conservar alimentos.

La propuesta de Architectural Digest de usar bolsas reutilizables y reemplazar envases de un solo uso coincide con una lógica de reducción de residuos. Aunque la elección de materiales debe considerar su vida útil y el uso que realmente tendrán.

Vista aérea de una bolsa de malla beige llena de vegetales y frutas verdes frescos: brócoli, pepinos, aguacate, cilantro, bok choy y limas, sobre tela blanca.
La organización de los alimentos facilita consumir primero los productos más antiguos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) subraya que las normas de rendimiento y etiquetado ayudan a identificar equipos de cocción más eficientes.

Al reemplazar un artefacto al final de su vida útil, comparar su consumo energético y adecuar la elección a las necesidades del hogar permite incorporar este criterio sin promover compras anticipadas. También es útil cocinar con recipientes tapados cuando la preparación lo admite y evitar encender equipos para cantidades mínimas.

Una cocina con menor impacto no depende de una única solución. Comprar con previsión, conservar correctamente, aprovechar lo que aún es seguro y separar los restos orgánicos ordena acciones que pueden sostenerse a diario.

Temas Relacionados

ResiduosReciclajesostenibilidadAlimentosNewsroom BUECocinasSustentableUtensillos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una red regional ambiental busca proteger al yaguareté al reconectar los ríos que recorren en Sudamérica

Cuatro organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay impulsan corredores de biodiversidad en la cuenca del Paraná, mientras Iberá ya registra 50 felinos libres

Una red regional ambiental busca proteger al yaguareté al reconectar los ríos que recorren en Sudamérica

Más de 40 mil cráteres y un suelo que ya expulsa carbono: las señales del deshielo que agrava la crisis climática en el Ártico

Dos investigaciones recientes advierten que el aumento de las temperaturas acelera la degradación del permafrost, libera metano y dióxido de carbono acumulados durante miles de años y añade un factor que los modelos climáticos todavía no calculan de forma completa

Más de 40 mil cráteres y un suelo que ya expulsa carbono: las señales del deshielo que agrava la crisis climática en el Ártico

Nueva Zelanda rescató al insecto más pesado del mundo: 15 años de trabajo y 11.000 liberaciones

La iniciativa, desarrollada por Butterfly Creek y el zoológico de Auckland, combinó reproducción en cautiverio, alimentación especializada y reubicaciones en islas sin depredadores, según un estudio publicado en una revista científica

Nueva Zelanda rescató al insecto más pesado del mundo: 15 años de trabajo y 11.000 liberaciones

La lucha del aguará guazú en Argentina: por qué el gigante de los humedales enfrenta una amenaza diaria

El cánido más grande de Sudamérica está bajo amenaza por atropellamientos en las rutas, fragmentación ambiental y mascotismo. Las 5 medidas clave para protegerlo

La lucha del aguará guazú en Argentina: por qué el gigante de los humedales enfrenta una amenaza diaria

El Niño impulsa una temporada récord de huracanes en el Pacífico: ya superó el promedio anual

Las aguas cálidas y las alteraciones atmosféricas elevaron el riesgo para la costa de México y Hawái, que se prepara ante una nueva amenaza

El Niño impulsa una temporada récord de huracanes en el Pacífico: ya superó el promedio anual
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Por qué la esponja de la cocina tiene dos colores y para qué sirve cada lado

Por qué la esponja de la cocina tiene dos colores y para qué sirve cada lado

La broma de Felipe VI a la reina Letizia que ha desatado las risas en Finlandia: “Te lo tienes que aprender tú también”

Por qué cuando envejecemos acumulamos “células zombis”: el sistema de limpieza se deteriora con la edad

Resultados de la ONPE EN VIVO: así avanza el conteo oficial en los distritos de Lima

Resultados ONPE EN VIVO al 92.710%: Rafael López Aliaga y Francis Allison pelean voto a voto por la alcaldía de Lima, así va el conteo oficial

DEPORTES

Los impactantes números de Lionel Andrés Messi en la selección argentina

Los impactantes números de Lionel Andrés Messi en la selección argentina

Los 10 momentos de Lionel Messi en la Selección Mayor

El antes y después que marcó Lionel Messi en la selección argentina: qué jugadores ostentaban los récords que rompió

La revelación del agente de Miguel Merentiel sobre el futuro del delantero de Boca Juniors

El empate de Vélez favoreció a Boca Juniors para la Copa Libertadores y River Plate salió de la zona de Sudamericana

ENTRETENIMIENTO

Apple TV presenta “Nocturno”, el thriller policial con Liev Schreiber y Stephen Graham

Apple TV presenta “Nocturno”, el thriller policial con Liev Schreiber y Stephen Graham

‘The Batman: Parte II’ vuelve a pausar su rodaje debido a un “asunto personal” del director Matt Reeves

‘Sicario 3′ sigue adelante con el reparto original pero nuevo director y guionista: así será la esperada película con Emily Blunt, Josh Brolin y Benicio del Toro

Primeras críticas de ‘Artificial’, la película de Luca Guadagnino sobre OpenIA por la que fue despedido de Amazon: “Una comedia oscura e incómoda”

Así fueron los últimos mensajesde Gypsy Rose Blanchard con su exprometido antes de su muerte