Cocina sustentable: 4 claves para comprar mejor y desperdiciar menos

La cocina sustentable combina compras planificadas, conservación segura, aprovechamiento de alimentos y reducción de residuos ежедневно. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una cocina sustentable se construye con decisiones cotidianas: planificar las compras, conservar los alimentos de forma segura y reducir los residuos permite disminuir el uso innecesario de recursos en el hogar.

1. El desperdicio alimentario empieza a reducirse antes de ir de compras

El punto de partida es revisar heladera, congelador y alacena antes de armar una lista. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) aconseja planificar las comidas, comprar solo lo necesario y preparar porciones acordes al consumo previsto. Estas prácticas evitan duplicar productos y ayudan a que los alimentos se usen antes de deteriorarse.

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La planificación de las compras reduce el desperdicio alimentario en los hogares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escala del problema supera el ámbito doméstico. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estima que el desperdicio de alimentos representa entre el 8% y el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

A la vez, el organismo señala que el 19% de los alimentos disponibles para consumidores se desperdicia en hogares, comercios y servicios de comida. Por eso, una lista de compras basada en lo que ya hay en casa puede ser una medida concreta.

Revisar los productos próximos a vencerse antes de comprar.

Definir un menú para varios días y calcular cantidades.

Priorizar alimentos que puedan utilizarse en más de una preparación.

Elegir frutas y verduras con imperfecciones visuales si están en condiciones de consumo.

La revisión de la heladera, el congelador y la alacena evita duplicar productos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. El orden y conservación segura prolongan la vida útil de los alimentos

La FAO recomienda aplicar el criterio de “primero en entrar, primero en salir”. Los productos más antiguos deben quedar al frente de la heladera, freezer o alacena, y los recién comprados detrás. Esta organización facilita identificar qué debe consumirse primero y reduce el riesgo de que la comida quede olvidada.

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El almacenamiento debe respetar las condiciones de cada alimento. Según la guía de la FAO, los productos perecederos requieren refrigeración o congelación oportuna. Los envases abiertos deben cerrarse bien, y no conviene sobrecargar la heladera porque eso perjudica su funcionamiento.

El menú semanal ayuda a calcular cantidades acordes al consumo previsto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo también distingue entre las fechas referidas a calidad y aquellas que advierten sobre seguridad: la interpretación debe seguir siempre el etiquetado e instrucciones de conservación.

Aprovechar sobras seguras en sopas, salsas, caldos o preparaciones similares ayuda a extender el uso de los ingredientes. En cambio, ningún objetivo ambiental justifica consumir alimentos en mal estado. La prevención del desperdicio debe sostenerse junto con la higiene, separación de alimentos crudos y listos para comer, y refrigeración adecuada.

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La seguridad alimentaria exige respetar las fechas de conservación y las condiciones de almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Reutilizar, separar y compostar establece una jerarquía para los residuos

Cuando ya no es posible prevenir un descarte, la alternativa depende de si el alimento todavía es apto para consumo y normas locales. La FAO plantea primero compartir o donar excedentes seguros, y destinar a composta los restos no comestibles o aquellos que no puedan reaprovecharse. De ese modo, los nutrientes pueden volver al suelo en lugar de terminar en un vertedero.

Una nota citada de Architectural Digest propone compostar residuos orgánicos y cultivar hierbas u hortalizas en espacios domésticos. En ese sentido, un huerto puede aprovechar la composta cuando las condiciones del hogar y regulaciones locales lo permiten, pero no sustituye la planificación para evitar residuos desde el origen.

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La composta transforma los restos orgánicos no comestibles en nutrientes para el suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Reducir materiales de un solo uso suma otra decisión doméstica

Los utensilios reutilizables y recipientes duraderos pueden disminuir la dependencia de objetos descartables, siempre que se mantengan limpios y sean adecuados para conservar alimentos.

La propuesta de Architectural Digest de usar bolsas reutilizables y reemplazar envases de un solo uso coincide con una lógica de reducción de residuos. Aunque la elección de materiales debe considerar su vida útil y el uso que realmente tendrán.

La organización de los alimentos facilita consumir primero los productos más antiguos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) subraya que las normas de rendimiento y etiquetado ayudan a identificar equipos de cocción más eficientes.

Al reemplazar un artefacto al final de su vida útil, comparar su consumo energético y adecuar la elección a las necesidades del hogar permite incorporar este criterio sin promover compras anticipadas. También es útil cocinar con recipientes tapados cuando la preparación lo admite y evitar encender equipos para cantidades mínimas.

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Una cocina con menor impacto no depende de una única solución. Comprar con previsión, conservar correctamente, aprovechar lo que aún es seguro y separar los restos orgánicos ordena acciones que pueden sostenerse a diario.