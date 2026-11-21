Autoridades de Sinaloa confirmaron el enfrentamiento y pidieron a la ciudadanía usar las líneas de emergencias 9-1-1 y de denuncia anónima 089 en caso de ser necesario. (RS)

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Elementos federales y sicarios se enfrentaron a balazos la noche de este 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, en lo que reportes extraoficiales señalaron habría sido un operativo de la Secretaría de Marina (Semar).

Tras la difusión de videos e imágenes de los hechos delictivos en el municipio, la Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmó la situación y pidió a la población evitar transitar por la zona y permanecer en resguardo.

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La dependencia informó en sus canales oficiales, que se registró una agresión contra personal federal, sin detallar instituciones, y que el Grupo Interinstitucional desplegó un dispositivo para restablecer el orden. También pidió reportar cualquier emergencia al 9-1-1 y realizar denuncias anónimas al 089.

Testigos han reportado la quema de vehículos en la zona. Crédito: Redes Sociales

En redes sociales circularon imágenes que mostraron narcobloqueos sobre el malecón de Guasave. Una de las fotografías exhibió un vehículo en llamas sobre una vialidad durante esta noche, mientras otros automóviles permanecían cerca del lugar. Las publicaciones no permitieron establecer la hora exacta de las grabaciones.

Usuarios reportaron helicópteros artillados disparando contra presuntos criminales

Distintas cuentas en redes sociales reportaron, junto con videos, la presencia de helicópteros artillados que habrían disparado contra presuntos miembros de grupos delictivos durante el operativo.

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La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa no detalló cuántos elementos participaron en el operativo, ni informó sobre personas detenidas, lesionadas o fallecidas. Tampoco confirmó de manera oficial que se tratara de un despliegue de la Secretaría de Marina.

SSP Sinaloa pidió resguardarse a los habitantes. Crédito: X - @sspsinaloa1

La alerta oficial incluyó el llamado a no circular por vialidades del municipio mientras continuaba el dispositivo de seguridad. Las autoridades señalaron que continuarían informado los hechos una vez terminaran los trabajos de las fuerzas armadas.

El Ayuntamiento de Guasave y la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable del municipio replicaron en sus redes sociales el mismo comunicado emitido por la autoridad estatal, sin agregar detalles adicionales sobre los hechos.

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