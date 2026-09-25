Con quemaduras y fracturas pero Issai regresó a casa en Jalisco tras 15 meses desaparecido

El joven logró regresar a casa tras estar 15 meses desaparecido cuando tenía 17 años de edad Foto: Ficha de búsqueda

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Issai de Jesús regresó a Guadalajara tras permanecer desaparecido desde el 11 de junio de 2025, cuando tenía 17 años y fue visto por última vez en la colonia Tetlán I. El joven de 18 años llegó por sus propios medios a la casa de su familia, en la colonia Benito Juárez, con quemaduras en ambas piernas y una probable fractura; fue trasladado a un hospital mientras la Fiscalía de Jalisco abrió una investigación sobre un posible reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.

El reencuentro ocurrió la mañana del 22 de septiembre de 2026, después de más de 15 meses sin que sus familiares conocieran su paradero. Su madre solicitó una ambulancia al verlo lesionado y paramédicos de la Cruz Verde Delgadillo Araujo acudieron al domicilio para revisarlo antes de llevarlo a recibir atención médica.

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El padre de Issai notificó a las autoridades cuando observó las lesiones en las extremidades de su hijo. Un comandante de la Policía Municipal de Guadalajara señaló que los socorristas identificaron quemaduras antiguas que no habían recibido atención adecuada y pidieron la intervención del personal especializado en búsqueda de personas.

La Fiscalía de Jalisco se presentó en la vivienda y dio seguimiento a la carpeta de investigación abierta por su desaparición. Los familiares mantuvieron reserva sobre el tiempo que el joven estuvo ausente y no ofrecieron detalles sobre las circunstancias en las que volvió a Guadalajara.

Los casos de cinco jóvenes que desaparecieron en tan sólo tres días no tienen relación entre sí, dijo el gobernador Pablo Lemus, pero aceptó que pudieran ser casos de reclutamiento forzado Foto: Facebook Desaparecidos Jalisco

Issai volvió con lesiones que requirieron hospitalización

Issai había sido reportado como desaparecido desde el 11 de junio de 2025, fecha en la que se emitió una ficha de búsqueda tras su ausencia en Guadalajara. La información disponible no precisó dónde permaneció durante ese periodo ni confirmó si estuvo bajo control de una organización delictiva.

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Las primeras versiones apuntaron a que habría sido víctima de reclutamiento forzado. También se planteó que sus heridas pudieron haberse producido en un enfrentamiento, aunque esa posibilidad no había sido confirmada por las autoridades ni por el propio joven, quien permaneció convaleciente tras su ingreso al hospital.

Foto: Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco

El caso ocurrió mientras Jalisco acumulaba 16 mil personas desaparecidas, de acuerdo con el corte del 31 de agosto de 2026 del Registro Estatal de Personas Desaparecidas. De ese total, 1,804 eran mujeres y 14,446 hombres, una cifra que mantuvo a la entidad entre las de mayor número de reportes de desaparición en el país.

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La reaparición de Issai coincidió con la búsqueda de Benjamín Jauregui, Johan Yael Montes y Liam Yahir González. Los tres jóvenes fueron vistos por última vez el 11 de junio en colonias de Guadalajara, El Salto y Tlaquepaque, y hasta entonces no habían sido localizados.

Foto: Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco

Cuatro jóvenes seguían desaparecidos en Arenales Tapatíos

A la desaparición de esos tres jóvenes se sumó la de cuatro personas que fueron privadas de la libertad el 14 de septiembre en la colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan. Según versiones de allegados, un grupo de hombres armados entró a un domicilio donde se encontraban y se los llevó por la fuerza en vehículos.

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Los desaparecidos fueron identificados como Alan Osiel Zaragoza Mendoza, de 18 años; Dilan Federico Ramírez Zavala y Jorge Daniel Camacho Flores, ambos de 19; además de José Carlos González Vázquez, de 20 años. Testigos refirieron que escucharon detonaciones de arma de fuego antes de que los jóvenes fueran sacados del inmueble.

Foto: Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco

También se mantenía activa la búsqueda de Alondra Rubí Santos Estrada, estudiante de preparatoria de 16 años de Ixtlahuacán de los Membrillos. La adolescente fue vista por última vez el 10 de septiembre, cuando salió de su domicilio rumbo a la escuela, pero no llegó al plantel.

La desaparición de jóvenes en distintos municipios del área metropolitana de Guadalajara llevó a que el Congreso de Jalisco aprobara una ley para prevenir y erradicar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. La norma contempló acciones de prevención, atención especializada para víctimas y coordinación entre autoridades.

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Foto: Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco

Autoridades investigaban traslados de menores fuera de Jalisco

El gobernador Pablo Lemus explicó que algunos menores desaparecidos habrían sido trasladados fuera de Jalisco mediante terminales de autobuses. Los expedientes judiciales sobre desaparición y localización de jóvenes señalaban que las víctimas solían ser llevadas a casas de seguridad en Zacatecas, Nayarit y Michoacán.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas había emitido la ficha de Issai cuando aún era menor de edad. Su retorno permitió actualizar su condición de desaparecido, pero dejó abierta la indagatoria sobre las personas que habrían intervenido en su ausencia y el origen de las lesiones que presentaba al volver.

La Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas fue notificada sobre su localización para continuar con las diligencias correspondientes. La investigación debía determinar si Issai fue reclutado por una célula criminal, si fue trasladado fuera del estado y si otras personas estuvieron implicadas en su cautiverio.

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La atención médica se convirtió en la prioridad inmediata debido a las quemaduras en sus piernas y a la probable fractura detectada por los paramédicos. Issai permaneció bajo cuidado hospitalario mientras las autoridades reunían información para esclarecer lo que ocurrió desde su desaparición en junio de 2025.