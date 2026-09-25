U2 convierte al Salón Los Ángeles en escenario de “Silencio”, su nuevo videoclip grabado en CDMX

Los irlandeses ha mostrado gran interés en la cultura mexicana. (Captura de video)

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La emblemática banda irlandesa U2 ha vuelto a acaparar los reflectores de la industria musical con el lanzamiento de su más reciente tema titulado “Silencio” que tiene como escenario al Salón Los Ángeles.

Este esperado estreno no solo marca el regreso del cuarteto liderado por Bono y The Edge a las producciones inéditas, sino que además consolida el estrecho lazo afectivo y cultural que la agrupación ha mantenido con la Ciudad de México a lo largo de sus más de cuatro décadas de exitosa trayectoria internacional.

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El anuncio vino acompañado por la publicación del videoclip oficial, una obra audiovisual filmada íntegramente en las instalaciones del histórico Salón Los Ángeles, ubicado en la mítica colonia Guerrero de la capital mexicana.

La elección de este recint cultural no es casualidad; con más de ocho décadas de historia viva, el salón de baile se convirtió en el escenario idóneo para plasmar la atmósfera íntima, nostálgica y profundamente poética que evoca la nueva composición del grupo dublinés.

La canción incluso cuenta con un nombre en español. (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

El romance visual entre la banda y el Salón Los Ángeles

Bajo la dirección artísticamente cuidada de realizadores internacionales en colaboración con talento local, el metraje capta a la perfección la esencia del mítico eslogan que inmortalizó al recinto: “Quien no conoce el Salón Los Ángeles, no conoce México”.

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A través de tomas en tonos cálidos y secuencias que entrelazan a bailarines de danzón y pachuco con la interpretación de la banda sobre la pista de madera, el video rinde un respetuoso tributo a la nocturnidad, la danza tradicional y la resistencia cultural del barrio mexicano.

Fuentes cercanas a la producción revelaron que la grabación se llevó a cabo en estricto secreto durante las últimas horas de la noche en una reciente visita de los músicos a suelo azteca. Bono y compañía buscaron impregnarse del espíritu del inmueble, conviviendo con lugareños y rescatando la mística de un lugar por el que han pasado figuras legendarias de la cultura nacional. El resultado es un contraste sonoro y visual fascinante que une el rock de estadio con la elegancia bohemia del centro histórico de la capital.

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El video trae algunas referencias a la cultura mexicana. (Captura de video)

El mensaje detrás de “Silencio”

El sencillo “Silencio” explora temáticas de reflexión interna, la búsqueda de paz en medio del ruido del mundo contemporáneo y la memoria afectiva de aquellos lugares que permanecen inalterables con el paso del tiempo. Fiel a su estilo lírico, Bono entrega una voz conmovedora que dialoga constantemente con los matices de guitarra característicos de The Edge, la solidez en el bajo de Adam Clayton y la precisión rítmica de Larry Mullen Jr.

La pieza combina estrofas escritas en inglés con reiteradas menciones al concepto del silencio en español, sirviendo como un puente conceptual entre la poética anglosajona y el misticismo hispano.

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La recepción por parte de la crítica especializada y de los fanáticos en plataformas digitales ha sido unánime, destacando la madurez sonora de la banda y el acertado homenaje a la identidad capitalina que puedes ver desde la plataforma de YouTube.

El video trae algunas referencias a la cultura mexicana. (Captura de video)

Letra de la canción “Silencio” (Inglés / Español)

English Version

(Verse 1)

In the middle of the crowded street,

Where the shadows and the echoes meet,

I was searching for a missing sound,

In a city where the lost are found.

Neon lights upon the wooden floor,

Old ghosts waiting by the open door.

(Chorus)

And in the quiet of the midnight air,

I feel the static and the silent prayer.

Beyond the music, beyond the show,

Silencio, teach me what I need to know.

Silencio, let the heavy burdens go.

(Verse 2)

Partners dancing in a slow embrace,

Time is frozen in this sacred place.

You hear the brass, you hear the beat,

But there’s a rhythm underneath the street.

A heart that beats without a word to say,

Washing all the noise of the world away.

(Chorus)

And in the quiet of the midnight air,

I feel the static and the silent prayer.

Beyond the music, beyond the show,

Silencio, teach me what I need to know.

Silencio, let the heavy burdens go.

(Outro)

Listen to the night...

In the silence, we find the light.

Silencio...

Traducción al Español

(Verso 1)

En medio de la calle concurrida,

Donde se encuentran las sombras y los ecos,

Estaba buscando un sonido perdido,

En una ciudad donde los perdidos son encontrados.

Luces de neón sobre el piso de madera,

Viejos fantasmas esperando junto a la puerta abierta.

(Coro)

Y en la calma del aire de medianoche,

Siento la estática y la oración silenciosa.

Más allá de la música, más allá del espectáculo,

Silencio, enséñame lo que necesito saber.

Silencio, deja ir las cargas pesadas.

(Verso 2)

Parejas bailando en un abrazo lento,

El tiempo está congelado en este lugar sagrado.

Escuchas los metales, escuchas el ritmo,

Pero hay un pulso debajo de la calle.

Un corazón que late sin una palabra que decir,

Llevándose todo el ruido del mundo.

(Coro)

Y en la calma del aire de medianoche,

Siento la estática y la oración silenciosa.

Más allá de la música, más allá del espectáculo,

Silencio, enséñame lo que necesito saber.

Silencio, deja ir las cargas pesadas.

(Outro)

Escucha a la noche...

En el silencio, encontramos la luz.

Silencio...