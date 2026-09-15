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El delicado momento de Aitor Trigostras años alejado de la televisión: una ruptura y semanas hospitalizado

El que fuera uno de los rostros más conocidos de Cuatro y Antena 3 busca ahora recuperar la estabilidad lejos de los focos y comenzar una nueva etapa en un pueblo

Aitor Trigos en una imagen de archivo. (Atresmedia)
Aitor Trigos en una imagen de archivo. (Atresmedia)
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Aitor Trigos atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida. El presentador, que lleva años alejado de la pequeña pantalla después de haber sido uno de los rostros más conocidos de la televisión de los 2000, intenta ahora recuperar la estabilidad tras una etapa especialmente complicada. Según ha publicado 20minutos, una ruptura fulminante y sus problemas de salud le han llevado a permanecer varias semanas ingresado en un hospital.

El vallisoletano, de 50 años, prefiere por ahora guardar silencio sobre lo sucedido. Su entorno más cercano sigue pendiente de su evolución mientras él intenta poner distancia con todo aquello que le ha hecho daño. De acuerdo con la información publicada por el citado medio, lleva meses buscando refugio en un pueblo, lejos de los escenarios y de la exposición pública, con la intención de empezar de cero.

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No es la primera vez que Aitor Trigos se enfrenta a una etapa complicada lejos de las cámaras. Su historia televisiva estuvo marcada por un ascenso meteórico y, posteriormente, por una caída que él mismo decidió contar públicamente. Mucho antes de esta situación, el presentador tuvo que aprender a vivir con el hecho de que las ofertas de televisión fueran desapareciendo y de que aquella vida de éxito que había conocido dejara de existir.

Aitor Trigos en una imagen de archivo. (Atresmedia)
Aitor Trigos en una imagen de archivo. (Atresmedia)

Del éxito en televisión a tocar fondo

Trigos fue uno de los rostros de aquella primera generación de Cuatro. Participó en programas como Supermodelo 2006, Channel nº4 y Amor en la red, antes de dar un importante salto profesional con Las mañanas de Cuatro. También trabajó en Antena 3 al frente de Si yo fuera tú, aunque su presencia en televisión fue reduciéndose progresivamente.

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En agosto de 2017, años antes de la situación que ahora atraviesa, el presentador acudió a Sábado Deluxe para hablar precisamente de aquel duro periodo. Fue entonces cuando contó, en primera persona, hasta dónde había llegado su crisis económica y personal.

Trigos explicó en el programa que había acumulado una deuda de 500.000 euros y que había gestionado mal el dinero conseguido durante sus años de mayor éxito. Según relató entonces, su sueldo se había esfumado entre compras, casas, viajes y diferentes negocios. La situación llegó hasta el punto de perder su vivienda y tener sus cuentas bloqueadas. “He tocado fondo”, reconoció en aquella entrevista.

Aitor Trigos en una imagen de archivo. (Atresmedia)
Aitor Trigos en una imagen de archivo. (Atresmedia)

En aquella misma conversación en Sábado Deluxe, el presentador habló de una etapa todavía más controvertida de su vida: contó que había llegado a trabajar como chico de compañía para poder hacer frente a sus deudas. Según explicó entonces, comenzó cobrando 50 euros por un servicio rápido y 100 por una hora, aunque las cantidades aumentaron cuando empezó a trabajar en el extranjero.

Entre los episodios que relató en el programa estaba su experiencia en París, donde aseguró que llegó a ganar 800 euros al día. También contó que un jeque le había pagado “5.000 euros por 4 horas”. En contraste, recordó una experiencia mucho más desagradable en Bruselas, donde afirmó que un hombre lo había tirado de un coche y abandonado en una cuneta.

Aitor Trigos en una imagen de archivo. (Atresmedia)
Aitor Trigos en una imagen de archivo. (Atresmedia)

“Vendía mi cuerpo, pero no mi alma”, aseguró entonces Trigos, recordando su etapa en la prostitución. Además, afirmó haber conocido a otros presentadores que habían pasado por situaciones similares. Son declaraciones que pertenecen exclusivamente a aquella entrevista de 2017 y que forman parte de una etapa de su vida que el propio presentador decidió hacer pública entonces.

Con los años, Aitor consiguió reinventarse lejos de los platós. Trabajó como mozo de almacén, en tiendas, presentó eventos y ejerció como animador infantil. También encontró una nueva ocupación en un hotel y llegó a reconocer que se sentía “súper contento” con su vida laboral.

Ahora, casi una década después de aquella confesión televisiva, su nombre vuelve a aparecer por una situación personal delicada. Según 20minutos, el presentador busca recuperar la calma después de la ruptura y de las semanas que ha pasado hospitalizado. Su deseo, lejos de recuperar la fama de antaño, parece ser mucho más sencillo: reconstruirse, alejarse del ruido y encontrar de nuevo la tranquilidad en un pueblo.

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