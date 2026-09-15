Colombia

Alerta por tarifas de energía: estas empresas están más expuestas al alza de precios ante el fenómeno de El Niño

Electrovichada registra una exposición del 100% de sus compras de electricidad a la bolsa, Gensa del 95% y Air-e del 55%, mientras que Enel Colombia, EPM y Celsia presentan niveles de exposición considerablemente menores del 5%, 10% y 0%, respectivamente

Los usuarios del servicio de energía en la región Caribe colombiana están aburridos de los altos costos en el precio del recibo de luz - crédito @Dumek_Turbay
Las variaciones en el precio de la bolsa pueden generar presión sobre las tarifas que pagan los usuarios. - crédito @Dumek_Turbay
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La exposición de las empresas a la bolsa de energía es un factor de atención para el sector ante el posible comportamiento de los precios durante el fenómeno de El Niño, debido a que las variaciones del mercado pueden trasladarse a las tarifas que pagan los usuarios.

Según información publicada por El Tiempo, las empresas que atienden a hogares y pequeños comercios tenían una exposición promedio en bolsa del 23% al 31 de agosto, de acuerdo con cifras de XM. El porcentaje restante de la energía estaba asegurado mediante contratos con las generadoras.

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La diferencia entre las dos modalidades está en la forma en que se determina el precio. Mientras los contratos establecen valores fijos, en la bolsa de energía el precio cambia de acuerdo con las condiciones de oferta y demanda.

Estas son las empresas con mayor exposición

El reporte citado por el diario muestra que varias comercializadoras tienen niveles de exposición superiores al promedio nacional.

Entre las empresas estatales, Electrovichada, en Vichada, registra una exposición del 100%, mientras Gensa, en el Eje Cafetero, alcanza el 95%.

En el sector privado, Air-e, compañía intervenida, presenta una exposición del 55%. Esta cifra supera en más del doble el promedio del 23% registrado para las empresas que atienden a hogares y pequeños comercios.

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El listado también incluye a Enelar, en Arauca, con el 39%, mientras Essa, en Santander, y Enerca, en Casanare, registran cada una una exposición del 24%.

Estos porcentajes reflejan la proporción de energía de cada empresa que estaba expuesta a las condiciones de la bolsa al 31 de agosto, frente a la que tenía asegurada mediante contratos.

La empresa Electrovichada registró una exposición del 100% a la bolsa de energía al 31 de agosto. - crédito Electrovichada
La empresa Electrovichada registró una exposición del 100% a la bolsa de energía al 31 de agosto. - crédito Electrovichada

Sergio Cabrales explica el riesgo durante El Niño

El comportamiento de los precios adquiere especial relevancia ante un escenario de menor generación hidráulica. El docente y experto en temas energéticos Sergio Cabrales explicó al medio que un fenómeno de El Niño fuerte podría modificar las condiciones del mercado.

Un Niño fuerte podría elevar el precio de la bolsa debido a una menor generación hidráulica, un mayor despacho térmico y mayores costos de combustible, lo que trasladaría presión sobre las tarifas de los agentes más expuestos”, afirmó Cabrales.

El experto también se refirió particularmente al caso de Air-e. Según Cabrales, el nivel de exposición de la compañía no solo representa un riesgo relacionado con las tarifas, sino también con su liquidez y las garantías que debe mantener ante XM cuando se presentan precios spot elevados.

Su elevada exposición no implica solo un mayor riesgo tarifario, sino también de liquidez y de garantías ante XM, especialmente en un escenario de precios spot elevados”, señaló.

Durante períodos de escasez hídrica, el precio spot ha llegado a superar los 1.000 pesos por kilovatio hora. - crédito REUTERS/Toby Melville
Durante períodos de escasez hídrica, el precio spot ha llegado a superar los 1.000 pesos por kilovatio hora. - crédito REUTERS/Toby Melville

Enel Colombia, EPM y Celsia tienen menor exposición

Los datos de XM muestran una situación distinta entre algunas de las empresas que prestan el servicio en las principales ciudades.

Enel Colombia registra una exposición del 5%, mientras EPM tiene el 10% y Afinia, el 16%. Los tres porcentajes están por debajo del promedio nacional del 23 % reportado al cierre de agosto.

El menor nivel dentro de las compañías mencionadas corresponde a Celsia Colombia, que registraba una exposición del 0% al 31 de agosto. Según la información reportada, la totalidad de su energía estaba pactada mediante contratos con tarifas fijas.

La formación práctica iniciará en el segundo semestre de 2024 - crédito Johan Largo/Infobae
La compañía Enel Colombia reportó una exposición del 5% a la bolsa de energía al 31 de agosto. - crédito Johan Largo/Infobae

Precio de la energía en bolsa supera al de los contratos

La diferencia entre los precios de la energía adquirida en bolsa y mediante contratos también quedó reflejada en las cifras de julio.

De acuerdo con los datos citados, el kilovatio hora en bolsa se compró a 797,7 pesos, mientras que el precio promedio de la energía pactada en contratos fue de 334,2 pesos.

La diferencia entre ambos valores resulta especialmente relevante para las empresas que tienen una mayor proporción de sus compras vinculada al mercado spot.

Durante períodos de escasez hídrica asociados con el fenómeno de El Niño, el precio spot ha llegado a superar los 1.000 pesos por kilovatio hora. No obstante, en los últimos días había presentado una tendencia descendente hacia los 500 pesos, según la información suministrada.

El comportamiento futuro de la bolsa será, por tanto, especialmente relevante para las comercializadoras que tienen una mayor exposición al mercado. Al 31 de agosto, mientras el promedio nacional se ubicaba en 23%, empresas como Electrovichada, Gensa y Air-e registraban porcentajes considerablemente superiores.

En contraste, Enel Colombia, EPM, Afinia y Celsia Colombia tenían una menor participación de sus compras expuesta a las variaciones de la bolsa, de acuerdo con las cifras citadas por el medio.

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