Cundinamarca sumó 828 incendios forestales en 2026: cerca de 3.140 hectáreas resultaron afectadas

Cundinamarca dispone de 84 cuerpos de bomberos activos, 123 vehículos y 2.901 voluntarios para la atención de incendios forestales y emergencias - crédito Bomberos Cundianamarca

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Cundinamarca acumuló 828 incendios forestales entre el 1 de enero y el 13 de septiembre de 2026, con cerca de 3.140 hectáreas afectadas en 75 municipios de 12 provincias, según el balance de la Unidad Administrativa Especial de Gestión del Riesgo de Desastres (Uaegrd). La cifra se conoce mientras el departamento refuerza sus medidas ante el riesgo de nuevos focos y de desabastecimiento de agua asociado al fenómeno de El Niño.

Solo en los primeros 13 días de septiembre se reportaron 82 incendios en 35 municipios, con una afectación estimada de 366,5 hectáreas. La Uaegrd solicitó a las administraciones locales vigilar las fuentes de abastecimiento, mantener disponibles sus recursos operativos y actualizar las acciones de prevención.

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Los incendios forestales aumentaron en Cundinamarca durante 2026 por la ocurrencia de 828 eventos hasta el 13 de septiembre. Las autoridades departamentales concentran la respuesta en la atención de los focos activos, la preparación ante la sequía y el monitoreo de las zonas más expuestas, con el apoyo de bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y la CAR.

El departamento activa vigilancia sobre acueductos, alista equipos y pide a las alcaldías revisar planes, personal y convenios ante la sequía asociada con El Niño y el riesgo de más emergencias - crédito Bomberos Cundinamarca

Septiembre concentra nuevos focos en varias provincias

La provincia de Gualivá reportó 17 incendios durante septiembre, el mayor número entre las zonas del departamento. Le siguieron Rionegro, con 13 casos; Tequendama, con 12; Soacha y Magdalena Centro, con ocho cada una, y Bajo Magdalena, con seis.

Por municipios, La Palma registró seis incendios en los primeros días del mes. Soacha y San Juan de Rioseco notificaron cinco cada uno, mientras Viotá tuvo cuatro. La Vega, Pacho, Caparrapí y Yacopí sumaron tres casos respectivamente.

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El domingo 13 de septiembre fueron atendidos seis incendios forestales. Cuatro de ellos quedaron liquidados, mientras los eventos registrados en Pacho y Útica permanecían controlados en 90% y 98%, respectivamente.

El subdirector de Manejo de la Uaegrd, Diego Contreras, afirmó que la entidad coordina el apoyo requerido en las zonas afectadas. “Mantenemos el seguimiento territorial, coordinamos el apoyo operativo e instamos a las administraciones municipales a fortalecer la prevención”, señaló.

Septiembre sumó 82 incendios forestales en 35 municipios de Cundinamarca, con una afectación estimada de 366,5 hectáreas - crédito Bomberos Cundianamarca

Recursos disponibles ante incendios y escasez de agua

Durante agosto, un convenio entre la Uaegrd y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) apoyó la atención de tres incendios: dos en La Vega y uno en Villeta. Las operaciones aéreas con helicóptero y sistema Bambi Bucket acumularon 19,4 horas de vuelo, 65 descargas y 7.160 galones de agua.

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El departamento cuenta con 84 cuerpos de bomberos activos, de los cuales 81 son voluntarios y tres oficiales, ubicados en Soacha, Cajicá y Girardot, según el balance de la Uaegrd. El Sistema Departamental de Gestión del Riesgo también dispone de 123 vehículos y 2.901 voluntarios de bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja.

Un boletín actualizado de Bomberos de Cundinamarca reportó, sin embargo, 78 cuerpos activos: 75 voluntarios y tres oficiales. El mismo documento señaló que 108 municipios tienen convenio vigente y ocho no cuentan con ese instrumento: Cogua, Fómeque, Bojacá, Villagómez, Paime, Topaipí, Tausa y Guataquí. Soacha aparece como municipio con bomberos voluntarios sin convenio.

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La provincia de Gualivá concentró 17 incendios en septiembre, seguida por Rionegro, Tequendama, Soacha, Magdalena Centro y Bajo Magdalena - crédito @JorgeEmilioRey / X

Otros tres municipios tienen convenios próximos a vencer o en proceso de firma. El boletín indicó que Cabrera y Facatativá están próximos a suscribirlos, mientras San Bernardo también avanza en ese trámite.

Planes municipales y medidas de prevención

Para responder a eventuales problemas de suministro de agua, Cundinamarca tiene 26 carrotanques: 10 pertenecen a Empresas Públicas de Cundinamarca y 16 a los cuerpos de bomberos. Estos vehículos están contemplados para distribuir agua si se presentan afectaciones en los acueductos urbanos o rurales.

Actualmente, 105 municipios cuentan con planes de contingencia. Los 11 que aún están pendientes de adoptarlos son Gachalá, Gama, Guasca, Sopó, El Peñón, La Palma, Pacho, Villagómez, Yacopí, Cucunubá y Guachetá.

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La Uaegrd pidió a las alcaldías identificar las zonas con mayor vulnerabilidad a incendios y revisar la disponibilidad de personal, equipos y recursos. También recomendó mantener operativos los convenios con los cuerpos de bomberos y activar puestos de mando unificado cuando la situación lo requiera.

Cundinamarca acumuló 828 incendios forestales entre enero y el 13 de septiembre de 2026, con 3.140 hectáreas afectadas en 75 municipios - crédito Gobernación Cundinamarca/Bomberos Cundinamarca

La entidad solicitó promover el uso eficiente del agua y prevenir quemas que puedan derivar en emergencias. Estas acciones se suman a la vigilancia sobre las fuentes que abastecen los sistemas de acueducto en áreas urbanas y rurales.

Rutas para reportar animales afectados por emergencias

Ante un incendio u otra emergencia que afecte a un animal, las autoridades recomiendan determinar si se trata de fauna doméstica o silvestre para activar la ruta de atención correspondiente. En el caso de animales domésticos, el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (Ipybac) cuenta con un convenio para urgencias veterinarias.

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Los reportes de fauna doméstica pueden realizarse mediante WhatsApp en el 305 803 1158, la línea 601 241 1990 o el correo proteccionybienestaranimal@cundinamarca.gov.co. La atención presencial se presta en la avenida carrera 30 No. 48-30, local 17, en Bogotá, de lunes a viernes entre las 8.30 a. m., y las 4.00 p. m.

Cuando se trate de fauna silvestre, el caso debe ser reportado a la CAR a través de la línea de emergencias 316 524 4031, disponible las 24 horas. Al hacer la alerta, se debe informar la ubicación del animal y las condiciones en que fue encontrado, sin exponer a quien realiza el reporte.

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