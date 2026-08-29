México

Korea Spotlight regresa a la Ciudad de México: conoce a los artistas que formarán parte de esta edición

La venta de boletos comenzará el próximo viernes 11 de septiembre a las 19:00 horas por medio de la página oficial de Ticketmaster

Korea Spotlight edición 2026
Korea Spotlight edición 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Uno de los espectáculos más esperados de música surcoreana regresa a la Ciudad de México con un cartel de artistas que promete ser uno de los más atractivos para las fanáticas mexicanas.

El Korea Spotlight tuvo su primera edición en la capital del país durante 2023, y desde hace tres años este evento se ha realizado anualmente dándole la oportunidad a la audiencia nacional de conocer otro tipo de cantantes más allá del K-pop.

Este concierto se llevará a cabo el próximo sábado 26 de septiembre a las 18:00 horas en el Pepsi Center WTC, ubicado en Dakota s/n, Nápoles, Benito Juárez, 03810 Ciudad de México, CDMX, como parte de las actividades de la K-expo México.

PUBLICIDAD

Artistas que se presentarán en el Korea Spotlight 2026

De acuerdo a la información brindada por los organizadores, esta nueva edición tendrá a cuatro invitados desde Corea del Sur que serán los encargados de protagonizar el show en la CDMX.

Dayoung, Winner ,Touched y Soyou forman parte del line up 2026, quienes durante su presentación cantarán sus mejores éxitos con todas sus seguidoras mexicanas.

La venta de boletos comenzará el próximo viernes 11 de septiembre a las 19:00 horas por medio de la página oficial de Ticketmaster y estará limitada a dos boletos por persona. Se espera que en los siguientes días se publique el precio de la entrada, así como más detalles del espectáculo.

PUBLICIDAD

En años anteriores, artistas como: pH-1, W24, Surl, Lacuna, Say Sue Me, Rocky, Zior Park, Cotoba, Soyou, 10CM, Meaningful Stone y Hypnosis Therapy han pisado el escenario del Korea Spotlight, dando la oportunidad de que el publico mexicano pueda descubrir y disfrutar en vivo nuevos sonidos y diferentes facetas de la música coreana.

K-expo México 2026

K-expo
K-expo México 2026 (captura de pantalla)

El concierto forma parte del programa de la K-expo 2026, una celebración que reunirá lo más destacado de la cultura de Corea del Sur del viernes 25 hasta el domingo 27 de septiembre en el CIEC WTC.

Para todas las personas interesadas en asistir el acceso será completamente gratis, solo es contar con una identificación oficial para un registro previo.

Este evento contará con la participación activa del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea junto a la Agencia de Contenidos Creativos de Corea (KOCCA).

Programación de la K-expo

  • Rueda de Negocios: 24–25 SEP | WTC CIEC Maya 3
  • Exhibición y Evento: 25–27 SEP | WTC CIEC Maya 1–2
  • Korea Spotlight (Concierto de K-POP): 26 SEP | Pepsi Center WTC

Todas las dinámicas se enfocarán principalmente en: K-pop, K-Animation, K-drama, K-game, K-carácter, K-tech y K-Beauty, planteado una agenda entre encuentros de negocios en los primeros días y actividades abiertas al público general durante el fin de semana.

Aunque la entrada es libre, se sugiere a los asistentes llevar efectivo o tarjetas para comprar productos o alimentos dentro del lugar, ya que la oferta gastronómica y de artículos será muy extensa.

Para no perderse ninguna actividad, es recomendable consultar la página oficial y las redes sociales del evento, donde se publican actualizaciones sobre horarios y posibles modificaciones.

Temas Relacionados

Korea SpotlightK-popCorea del SurCiudad de MéxicoCDMXconcierto en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Muertes fetales en México suman 20 mil casos, mujeres menores de 30 años encabezan incidencia

San Luis Potosí es el estado con mayor incidencia de casos, de acuerdo con el INEGI

Muertes fetales en México suman 20 mil casos, mujeres menores de 30 años encabezan incidencia

Movimiento Ciudadano acusa a Morena y a Rocío Nahle de persecución política, llama a “rescatar” el estado de derecho en Veracruz

Dante Delgado acusó que la gobernadora hace uso de las instituciones para perseguir a integrantes de su partido

Movimiento Ciudadano acusa a Morena y a Rocío Nahle de persecución política, llama a “rescatar” el estado de derecho en Veracruz

México alerta por avance de discursos antiderechos y la tendencia ‘tradwife’ en América Latina

En un evento convocado por la CEPAL, la Secretaría de Mujeres llamó a la cooperación internacional para blindar los derechos feministas ganados a lo largo de estos años ante la amenaza de retroceso en el mundo

México alerta por avance de discursos antiderechos y la tendencia ‘tradwife’ en América Latina

Expo Golf: el punto de encuentro que necesita la industria

Reunirá a profesionales, marcas, clubes y aficionados para generar alianzas y fortalecer el crecimiento de la industria del golf en México

Expo Golf: el punto de encuentro que necesita la industria

Grabando a escondidas y con voz baja, Noroña denuncia construcción de hotel en área natural protegida de Tepoztlán

El senador de Morena acusó al alcalde de Tepoztlán, Perseo Quiroz, de corrupción

Grabando a escondidas y con voz baja, Noroña denuncia construcción de hotel en área natural protegida de Tepoztlán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rescataron a adolescentes y jóvenes en Michoacán así como en Mazatlán: todos estaban reportados como desaparecidos

Rescataron a adolescentes y jóvenes en Michoacán así como en Mazatlán: todos estaban reportados como desaparecidos

Detuvieron a ocho sicarios en Sinaloa con explosivos, armas, drogas y autos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de agosto: EEUU inhabilitó con láser drones de traficantes en Tamaulipas

Madres buscadoras encuentran muerta a una joven con su mochila puesta en canal de Edomex, dos días después del hallazgo de otra

Secretaría de la Defensa Nacional confirma que EE.UU. inhabilitó tres drones de traficantes en la frontera con Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: inicia la dinámica sabatina

La Casa de los Famosos México EN VIVO: inicia la dinámica sabatina

Gala Montes busca colaboración con Kenia Os: “Hay que unirnos como mujeres”

Lupillo Rivera consuela a Aylín Mujica, quien se quebró al recordar a su hijo Mauro

Qué le pasó a Brianda Deyanara de LCDLFM: la intoxicación que casi le cuesta la vida

Michelle Galván revela que está llena de culpa y tristeza tras convertirse en mamá por ésta razón

DEPORTES

AEW All In 2026 EN VIVO: cartelera, horario y dónde ver desde México el evento en Wembley

AEW All In 2026 EN VIVO: cartelera, horario y dónde ver desde México el evento en Wembley

El mexicano Mateo Chávez brilla con el AZ Alkmaar con una anotación en el 5-2 contra el Go Ahead Eagles

Maratón de la Ciudad de México 2026: esto es lo que debes saber sobre la ruta, cierres viales y vías alternativas

Aficionadas proponen shorts más largos para evitar el acoso y la sexualización a las jugadoras de la Liga MX Femenil

Raúl Jiménez: el maestro que perfeccionó la efectividad de Gilberto Mora desde los once pasos