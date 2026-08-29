Korea Spotlight regresa a la Ciudad de México: conoce a los artistas que formarán parte de esta edición

Korea Spotlight edición 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Uno de los espectáculos más esperados de música surcoreana regresa a la Ciudad de México con un cartel de artistas que promete ser uno de los más atractivos para las fanáticas mexicanas.

El Korea Spotlight tuvo su primera edición en la capital del país durante 2023, y desde hace tres años este evento se ha realizado anualmente dándole la oportunidad a la audiencia nacional de conocer otro tipo de cantantes más allá del K-pop.

Este concierto se llevará a cabo el próximo sábado 26 de septiembre a las 18:00 horas en el Pepsi Center WTC, ubicado en Dakota s/n, Nápoles, Benito Juárez, 03810 Ciudad de México, CDMX, como parte de las actividades de la K-expo México.

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Artistas que se presentarán en el Korea Spotlight 2026

De acuerdo a la información brindada por los organizadores, esta nueva edición tendrá a cuatro invitados desde Corea del Sur que serán los encargados de protagonizar el show en la CDMX.

Dayoung, Winner ,Touched y Soyou forman parte del line up 2026, quienes durante su presentación cantarán sus mejores éxitos con todas sus seguidoras mexicanas.

La venta de boletos comenzará el próximo viernes 11 de septiembre a las 19:00 horas por medio de la página oficial de Ticketmaster y estará limitada a dos boletos por persona. Se espera que en los siguientes días se publique el precio de la entrada, así como más detalles del espectáculo.

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En años anteriores, artistas como: pH-1, W24, Surl, Lacuna, Say Sue Me, Rocky, Zior Park, Cotoba, Soyou, 10CM, Meaningful Stone y Hypnosis Therapy han pisado el escenario del Korea Spotlight, dando la oportunidad de que el publico mexicano pueda descubrir y disfrutar en vivo nuevos sonidos y diferentes facetas de la música coreana.

K-expo México 2026

K-expo México 2026 (captura de pantalla)

El concierto forma parte del programa de la K-expo 2026, una celebración que reunirá lo más destacado de la cultura de Corea del Sur del viernes 25 hasta el domingo 27 de septiembre en el CIEC WTC.

Para todas las personas interesadas en asistir el acceso será completamente gratis, solo es contar con una identificación oficial para un registro previo.

Este evento contará con la participación activa del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea junto a la Agencia de Contenidos Creativos de Corea (KOCCA).

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Programación de la K-expo

Rueda de Negocios: 24–25 SEP | WTC CIEC Maya 3

Exhibición y Evento: 25–27 SEP | WTC CIEC Maya 1–2

Korea Spotlight (Concierto de K-POP): 26 SEP | Pepsi Center WTC

Todas las dinámicas se enfocarán principalmente en: K-pop, K-Animation, K-drama, K-game, K-carácter, K-tech y K-Beauty, planteado una agenda entre encuentros de negocios en los primeros días y actividades abiertas al público general durante el fin de semana.

Aunque la entrada es libre, se sugiere a los asistentes llevar efectivo o tarjetas para comprar productos o alimentos dentro del lugar, ya que la oferta gastronómica y de artículos será muy extensa.

Para no perderse ninguna actividad, es recomendable consultar la página oficial y las redes sociales del evento, donde se publican actualizaciones sobre horarios y posibles modificaciones.

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