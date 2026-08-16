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Gobierno anunció plan de reconstrucción y reactivación para comerciantes y microempresarios afectados por terremoto en Pereira

La estrategia, anunciada por el Ministerio de Comercio, promete alivios e instrumentos de apoyo y será presentada por el presidente en los próximos días, según anunció el ministro Mauricio Gómez Amín

El Ministerio de Comercio anunció que el presidente presentará en los próximos días la estrategia para la recuperación de negocios en Pereira - crédito @MincomercioCo/X
El Ministerio de Comercio anunció que el presidente presentará en los próximos días la estrategia para la recuperación de negocios en Pereira - crédito @MincomercioCo/X
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El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara un plan de reconstrucción y reactivación económica para comerciantes y microempresarios afectados por el temblor en Pereira, con el objetivo de que los negocios vuelvan a abrir, se protejan los empleos y la emergencia no derive en una crisis para las familias que dependen de esa actividad.

La estrategia fue anunciada el sábado 15 de agosto de 2026 por medio de un comunicado publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y se confirmó que será presentada en los próximos días por el presidente de la República.

Hasta ahora no se ha informado una cifra definitiva de establecimientos afectados ni el monto de los recursos que serán destinados. El Ejecutivo sí anticipó que el plan incluirá medidas, alivios e instrumentos para apoyar a los negocios perjudicados.

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El primer paso en marcha es un censo preliminar de los establecimientos dañados, desarrollado por el ministerio junto con los gremios, para medir la magnitud de las afectaciones y definir las necesidades más urgentes. Esa información servirá para orientar las acciones de reconstrucción y recuperación en la ciudad.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara un plan de reconstrucción y reactivación económica para comerciantes y microempresarios afectados por el temblor en Pereira - crédito @MincomercioCo/X
El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara un plan de reconstrucción y reactivación económica para comerciantes y microempresarios afectados por el temblor en Pereira - crédito @MincomercioCo/X

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, viajó a Pereira y recorrió el centro de la ciudad junto con representantes de Acopi, Confecámaras y Fenalco. Durante la visita, el funcionario y los gremios entraron a establecimientos afectados y escucharon a comerciantes y empresarios sobre los daños sufridos tras el temblor.

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Según el comunicado de la cartera, Gómez Amín dijo: “Por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, estamos aquí, al lado de nuestros comerciantes y microempresarios. Estamos escuchando y construyendo desde el territorio las soluciones que necesitan para volver a abrir sus puertas, recuperar sus negocios y seguir generando empleo”.

Por el momento, el Gobierno confirmó que es que levantará un diagnóstico negocio por negocio y, con base en ese registro, anunciará un plan con apoyos para reconstruir establecimientos, reactivar la actividad económica y sostener los puestos de trabajo.

“Junto a los gremios, se adelanta un censo para identificar los daños y construir una hoja de ruta que permita reconstruir, proteger los empleos y reactivar la economía de Pereira”, dice una publicación en la cuenta de X del Ministerio.

El plan busca evitar que el cierre de negocios golpee a las familias

El Ministerio de Comercio inició un censo preliminar con los gremios para medir los daños en los establecimientos afectados y definir las ayudas - crédito @MincomercioCo/X
El Ministerio de Comercio inició un censo preliminar con los gremios para medir los daños en los establecimientos afectados y definir las ayudas - crédito @MincomercioCo/X

El Gobierno sostiene que el temblor no solo causó daños materiales en locales y empresas, sino que puso en riesgo el sustento diario de familias que dependen de pequeños negocios, tiendas y microempresas. Por eso, uno de los ejes de la estrategia será acelerar la reapertura de los establecimientos afectados.

La administración nacional planteó que detrás de cada negocio cerrado hay trabajadores, proveedores y hogares que pueden ver reducidos sus ingresos.

El propósito oficial es preservar el empleo, proteger el tejido empresarial y evitar que la emergencia se convierta en un problema económico mayor para la ciudad.

Gómez Amín afirmó en el mismo comunicado: “Queremos que las decisiones respondan a las necesidades reales de nuestros empresarios.

El plan de reconstrucción busca evitar que el cierre de pequeños negocios y microempresas afecte los ingresos de trabajadores, proveedores y familias en Pereira - crédito @MincomercioCo/X
El plan de reconstrucción busca evitar que el cierre de pequeños negocios y microempresas afecte los ingresos de trabajadores, proveedores y familias en Pereira - crédito @MincomercioCo/X

En los próximos días, el presidente Abelardo de la Espriella anunciará un Plan de Reconstrucción para avanzar con determinación en la recuperación de los negocios afectados y la reactivación económica de Pereira”.

La estrategia será articulada con autoridades locales, gremios y empresarios, con la intención de que las decisiones incorporen lo que ocurre directamente en el territorio y no se definan solo desde Bogotá.

Acopi, Confecámaras y Fenalco acompañan tanto la identificación de los establecimientos afectados como la elaboración de una hoja de ruta para la recuperación del sector productivo.

El comunicado del ministerio también incluyó un mensaje final sobre el alcance de esa intervención: “Vamos a reconstruir, a trabajar y a salir adelante juntos. Porque la Patria se reconstruye entre todos”.

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