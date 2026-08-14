Qué tan preparada está Bogotá para un gran sismo: 75% de las edificaciones son vulnerables y nueve localidades enfrentarían riesgo por suelos blandos

El valor económico y cultural de la ciudad podría sufrir un golpe severo si ocurre un evento similar al reciente terremoto en Colombia - crédito Iván Valencia/AP

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El reciente sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026 dejó un saldo devastador: más de 102.000 personas afectadas, casi 300 fallecidos, cerca de 11.000 viviendas destruidas y un sistema de servicios colapsado en decenas de municipios.

Las cifras oficiales, con corte al 13 de octubre, evidencian la magnitud del desastre: 15 departamentos y 426 municipios afectados, 44.936 familias damnificadas y 102.105 personas impactadas. Además, se registraron 3.971 heridos, 379 desaparecidos y 348 personas rescatadas.

A nivel de infraestructura, el panorama es alarmante: 65.841 viviendas averiadas, 10.677 destruidas y 127 edificios colapsados, acompañados de graves afectaciones en hospitales, escuelas, puentes y vías.

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El evento ha reavivado la preocupación sobre la capacidad real de Bogotá para resistir un terremoto de alta magnitud, como el que podría generarse en su entorno geológico. A la luz de los datos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), el riesgo en la capital es crítico, con el 75% de sus edificaciones en situación de vulnerabilidad estructural.

Bogotá enfrenta un riesgo sísmico crítico porque el 75% de sus edificaciones presenta vulnerabilidad estructural, según el Idiger- crédito Idiger

Bogotá: una ciudad en riesgo estructural

Según análisis técnicos del Idiger y la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la capital enfrenta una exposición sísmica sin precedentes por la antigüedad, tipología constructiva y ubicación geológica de sus edificaciones. La ciudad cuenta con cerca de 945.000 edificaciones, de las cuales más de 708.000 presentan características que las hacen vulnerables ante un sismo fuerte.

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La mayoría de estos inmuebles fueron levantados antes de la adopción de normas sísmicas modernas, con el 74% construidos entre 1960 y 1999. Esto implica que tres de cada cuatro edificios no se diseñaron siguiendo criterios de sismo-resistencia, lo que los hace propensos a daños graves o colapso.

La ciudad, que concentra 315 millones de metros cuadrados construidos y un patrimonio inmobiliario de 227 billones de pesos colombianos, enfrenta un peligro latente que, según proyecciones oficiales, podría traducirse en pérdidas equivalentes al 17% de su patrimonio si se presentara un sismo similar al de agosto. Un solo evento podría dejar hasta 19.000 manzanas con daños severos y comprometer la vida y la seguridad de cientos de miles de personas.

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Las cifras oficiales revelan la magnitud del desafío que enfrenta la capital, con una mayoría de inmuebles levantados sin criterios modernos de sismo-resistencia - crédito Idiger

El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, ante este pánorama, expuso que el 75% de las construcciones de la ciudad corresponden a sistemas de mampostería simple (35,6%) y semiconfinada (39,4%). Según Quintero, estos materiales “podrían romperse como una galleta” ante una sacudida severa. “Esto es muy grave, Bogotá está en riesgo si ocurre un sismo de gran magnitud, ¿la alcaldía si está preparada? No creemos", sumó.

¿Por qué está en peligro Bogotá? Factores estructurales y geológicos

La amenaza no es homogénea en toda la ciudad. El comportamiento del suelo es un factor determinante en la severidad de los daños. Estudios de microzonificación sísmica, regulados por el Decreto Distrital 523 de 2010, muestran que las zonas con suelos blandos, aluviales o de relleno amplifican la vibración sísmica, haciendo más propensas las edificaciones a daños severos.

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El sur y el centro de la ciudad presentan los mayores niveles de amenaza, mientras que sectores construidos sobre roca sólida son relativamente menos vulnerables. El concejal Quintero advirtió, citando el mencionado estudio del Idiger, que el suelo predominantemente arcilloso, con arenas y sedimentos saturados de agua, es susceptible a fenómenos de licuación.

Por ejemplo, el cabildante indicó que, según esta entidad, sectores de Kennedy podrían presentar hundimientos comprometiendo la estabilidad de los edificios, como ya ocurre en el barrio El Lago, donde se observan fallas estructurales sin necesidad de un sismo reciente.

La microzonificación geotécnica muestra que ciertos barrios de la ciudad enfrentan una amenaza mayor, en especial aquellos asentados sobre terrenos aluviales o de relleno - crédito Alcaldía de Bogotá

Las localidades más vulnerables ante un sismo de alta magnitud —según el análisis del Sismarb y el Servicio Geológico Colombiano— son San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe Uribe, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba, especialmente en el borde occidental de la ciudad. Estas áreas, por su geología y su predominancia de viviendas autoconstruidas, enfrentan el mayor peligro de colapso y afectaciones masivas.

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Escenarios de daño: ¿cuánto podría perder Bogotá en un gran sismo?

El informe probabilístico del Idiger señala que la pérdida anual esperada por sismos es de 3,81 billones de pesos, lo que representa el 1,7% del valor total de la infraestructura urbana. La pérdida máxima probable en 100 años asciende a 24,6 billones, y en 500 años podría alcanzar los 46,1 billones de pesos, es decir, una quinta parte del valor total construido en la ciudad.

Las simulaciones más severas, como un sismo de magnitud 7 a solo 40 kilómetros de Bogotá, podrían generar daños por hasta 38 billones de pesos y dejar miles de edificios inhabitables. En el peor escenario, hasta 19.000 manzanas sufrirían daños fuertes o severos, afectando la continuidad de los servicios esenciales y la resiliencia urbana.

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Un solo sismo de magnitud 7 podría superar el presupuesto distrital anual, dejando fuera de servicio hospitales, redes de acueducto y transporte, y comprometiendo el funcionamiento de la ciudad durante meses. El impacto humano sería incalculable: decenas de miles de personas damnificadas, con riesgos adicionales de salud pública y crisis social.

Las características geológicas del suelo capitalino incrementan la exposición a daños severos, sobre todo en zonas con presencia de arenas y sedimentos saturados de agua - crédito Colprensa

¿Por qué las edificaciones fallan? Explicación técnica de los expertos

Infobae Colombia consultó a Diego Martínez, ingeniero de la Universidad de la Sabana, sobre las razones detrás de la alta vulnerabilidad de las edificaciones. El especialista explica que la mampostería simple o semiconfinada, predominante en la ciudad, soporta bien cargas verticales, pero es frágil ante movimientos horizontales.

Martínez señaló que, cuando ocurre un sismo, los refuerzos horizontales generan fisuras inmediatas en los muros, más aún si faltan elementos de confinamiento como columnas o vigas.

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La construcción informal, sin supervisión técnica ni aplicación de la normativa NSR-10, es uno de los factores que agravan el riesgo. Solo el 40% de las edificaciones cumplen con los estándares actuales, mientras que el 60% restante es altamente vulnerable. En el caso de edificaciones patrimoniales, la baja resistencia a cargas laterales explica su colapso parcial o total, como ocurrió con la catedral de Manizales en el reciente sismo.

Otro problema frecuente es la ausencia de anclaje adecuado de elementos no estructurales, como muros y fachadas, a las vigas principales. Esto provoca caídas de paredes o escaleras completas, con consecuencias fatales para los ocupantes.

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La falta de actualización y refuerzo estructural deja vulnerable a la mayoría de los inmuebles, lo que incrementa las pérdidas potenciales ante un evento mayor - crédito Colliers Colombia

¿Cómo saber si un edificio es seguro? Procedimientos y recomendaciones

La Sociedad Colombiana de Ingenieros y los expertos consultados subrayan la importancia de revisar la documentación técnica de cada inmueble. En Colombia, la NSR-10 (Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente de 2010) es el referente obligatorio, complementado por regulaciones específicas para diferentes tipos de estructuras.

Los pasos clave sugeridos para verificar la seguridad de un inmueble son:

Solicitar la licencia de construcción : esta debe estar aprobada por una curaduría urbana, certificando que los diseños estructurales cumplen la normativa de la época.

Revisar la memoria de cálculos y planos estructurales : documentos firmados por ingenieros civiles con experiencia en sismo-resistencia.

Solicitar peritaje técnico: para edificaciones antiguas o con grietas tras un sismo, es fundamental contratar un diagnóstico realizado por ingenieros estructurales certificados, quienes podrán determinar la necesidad de refuerzo.

¿Qué hacer con los edificios antiguos? El desafío de la modernización

El ingeniero Luis Caballero, aspirante a doctorado en ingeniería de la Universidad de la Sabana, detalla que las soluciones para reforzar edificaciones varían según el caso. En general, recomienda incluir elementos de confinamiento (columnas, vigas), engrosar secciones estructurales o, en casos críticos, incorporar tecnologías modernas de protección sísmica.

La insuficiencia técnica en la fijación de muros y elementos no estructurales agrava el riesgo para los ocupantes de edificios antiguos o autoconstruidos - crédito Luisa González/REUTERS

Caballero enfatizó que los propietarios deben liderar la gestión de refuerzos en viviendas particulares, mientras que la responsabilidad sobre hospitales, colegios y edificios públicos corresponde a las autoridades locales. Cada intervención debe ser diseñada y ejecutada por un ingeniero estructural, apoyado, cuando sea necesario, por especialistas en suelos.

En cuanto a las edificaciones esenciales como hospitales o clínicas, la reciente emergencia ha puesto en evidencia su vulnerabilidad. En el sismo de agosto, 236 centros de salud y 2.136 centros educativos resultaron afectados, lo que resalta la urgencia de intervenciones preventivas, diagnósticos y refuerzos estructurales inmediatos.

Capacidad de respuesta: limitaciones y propuestas

El Concejo de Bogotá, a instancias del concejal Quintero, ha propuesto la creación de una subcomisión especial para el seguimiento de la gestión del riesgo y la atención de desastres. Esta instancia evaluará la infraestructura estratégica, la capacidad hospitalaria, los equipos de rescate y los protocolos de atención masiva, así como la disponibilidad de espacios para la población damnificada.

Sin embargo, la capacidad operativa de los bomberos está comprometida: de 726 cargos, 90 permanecen vacantes, lo que limita la respuesta en caso de emergencia. Por ello, Quintero ha insistido en la urgencia de adoptar un sistema de certificación visible para edificaciones sismorresistentes, similar al que se usa para los ascensores, y en transformar el alumbrado público en un sistema inteligente que permita alertas tempranas ante eventos sísmicos.

La iniciativa promovida por Juan David Quintero busca vigilar la gestión del riesgo, revisar infraestructura estratégica y protocolos de atención masiva, mientras la planta operativa registra 726 cargos y mantiene puestos sin cubrir - crédito Prensa Juan David Quintero

¿Qué intervenciones son prioritarias en barrios de alto riesgo?

La antigüedad de las construcciones y la calidad del suelo determinan el grado de exposición. Barrios ubicados sobre suelos blandos o de alta licuación, como parte de Kennedy, Bosa y San Cristóbal, requieren evaluaciones urgentes y refuerzos estructurales. En estos sectores, las intervenciones prioritarias son:

Reforzamiento de estructuras existentes mediante la adición de columnas, vigas y sistemas de confinamiento.

Reconstrucción de edificaciones irrecuperables o con daños estructurales severos.

Implementación de sistemas de monitoreo y alerta sísmica en el alumbrado público y espacios comunitarios.

Educación y capacitación comunitaria en protocolos de evacuación y primeros auxilios.

¿Está preparada Bogotá para un sismo de alta magnitud?

El análisis de expertos, autoridades y organismos técnicos es concluyente: Bogotá está altamente expuesta a sufrir daños masivos en caso de un sismo fuerte. La combinación de antigüedad de las edificaciones, predominio de técnicas constructivas no reforzadas, suelos problemáticos y cercanía a fallas geológicas activas conforma un escenario de alta vulnerabilidad.

Un solo evento sísmico de magnitud 7 podría afectar hasta el 17% del patrimonio construido, dejar sin hogar a decenas de miles de familias y poner en jaque la capacidad de respuesta y recuperación de la ciudad. La prevención, el reforzamiento estructural y la modernización normativa son las únicas vías para reducir el impacto de una eventual tragedia.

Igualmente, la historia sísmica de la ciudad —con eventos recordados en 1743, 1785, 1826, 1827 y 1917— y los recientes desastres en otras regiones del país, demuestran que el riesgo no es hipotético. Los estudios de microzonificación, la red de acelerógrafos y los análisis probabilísticos han permitido identificar con precisión las zonas más vulnerables, pero la brecha entre el diagnóstico técnico y la acción efectiva sigue siendo amplia.

Para lo expertos, como para el cabildante, la ciudad requiere planes continuos de refuerzo estructural, actualización normativa, preparación ciudadana y sistemas robustos de emergencia para mitigar este riesgo, considerado uno de los más catastróficos para el Distrito Capital.