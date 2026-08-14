Quién es Paola Aceves Sandoval, la nueva encargada de formar a los policías de la CDMX

Paola Aceves Sandoval asumió la Subsecretaría de Desarrollo Institucional de la SSC el 1 de agosto de 2026. Crédito: SSC

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Con casi 20 años de carrera en seguridad pública, Paola Aceves Sandoval se convirtió el 1 de agosto de 2026 en la subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. Desde ese cargo, tiene bajo su responsabilidad definir quiénes entran a la Policía capitalina y cómo se forman: reclutamiento, capacitación, profesionalización y reconocimiento de los elementos son las áreas que ahora conduce.

Según información compartida este 13 de agosto por la SSC, el nombramiento llegó por instrucción de la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina y fue entregado formalmente por el secretario de Seguridad Ciudadana Pablo Vázquez Camacho. Aceves Sandoval, conocida en el ámbito policial como “La Jefa Troya”, cuenta con dos licenciaturas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) —Derecho y Trabajo Social— y opera en el marco del Servicio Profesional de Carrera Policial, el esquema que regula el desarrollo integral de los integrantes de la corporación.

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Dirigió seguridad en Cuauhtémoc y Coyoacán antes de escalar a cargos de mayor alcance

Aceves Sandoval ocupó la Dirección de Seguridad Ciudadana en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán, dos demarcaciones con alta densidad poblacional y actividad delictiva, donde la seguridad de proximidad exige una gestión directa con los habitantes.

Este 13 de agosto la policía capitalina dio a conocer el nombramiento. Crédito: SSC

Esa experiencia en el nivel más cercano a la ciudadanía la proyectó hacia puestos con mayor alcance operativo. De las alcaldías pasó a encabezar la Dirección General de la Policía Turística de la propia SSC, un cuerpo especializado cuyo trabajo se concentró en visitantes y prestadores de servicios turísticos en toda la capital.

Al frente de la Policía Turística, consolidó un esquema de atención integral que combinó la presencia policial con mecanismos de orientación y protección para el sector turístico. Ese modelo de proximidad especializada se convirtió en uno de los sellos de su gestión en la SSC.

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Del gobierno de la Ciudad pasó al federal como directora del REPUVE

Tras su paso por la Policía Turística, Aceves Sandoval dio el salto al gobierno federal. Fue designada directora general del Registro Público Vehicular (REPUVE), adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), institución liderada por Omar García Harfuch. Ese cargo la colocó al frente de una de las herramientas de control vehicular más amplias del país, con operación en todos los estados.

La experiencia federal amplió su visión más allá de la Ciudad de México y la expuso al diseño de políticas de seguridad con alcance nacional. Aceves Sandoval acumuló así una trayectoria que abarca desde la gestión en alcaldías hasta la conducción de organismos federales.

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Once años en el Consejo Ciudadano moldearon su enfoque en participación social

En paralelo a sus responsabilidades institucionales, “La Jefa Troya” dedicó 11 años al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Ese espacio la vinculó con sectores sociales que no forman parte de la estructura policial pero que inciden directamente en las políticas de seguridad pública.

Desde el Consejo Ciudadano participó en la elaboración de recomendaciones para fortalecer programas y estrategias de seguridad, un trabajo que se traduce en documentos técnicos y propuestas de política pública. Esa etapa definió una dimensión de su perfil que va más allá de la administración policial: la construcción de vínculos entre la institución y la ciudadanía.

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Su doble formación en Derecho y Trabajo Social por la UNAM refuerza ese enfoque. La primera le da el andamiaje legal para operar dentro de la normatividad del Servicio Profesional de Carrera Policial; la segunda, las herramientas para entender a los policías como sujetos con necesidades de desarrollo integral, no solo como operadores de seguridad.

La subsecretaría que encabeza diseña las reglas de ingreso, formación y disciplina de toda la corporación

La Subsecretaría de Desarrollo Institucional es la instancia de la SSC encargada de establecer las bases del Servicio Profesional de Carrera Policial. Desde ahí se diseñan los documentos normativos que rigen el reclutamiento, la selección, la formación, la certificación, la permanencia, la evaluación, la promoción y el reconocimiento de los elementos, así como la conclusión del servicio.

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Elementos de la Policía de la Ciudad de México, cuya formación, certificación, evaluación de desempeño y reconocimiento son responsabilidad de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional de la SSC (imagen ilustrativa) Foto: SSC

Entre sus funciones está vigilar los procedimientos disciplinarios, coordinar los programas de reconocimiento al personal y supervisar la evaluación de desempeño. También le corresponde implementar programas para prevenir actos de corrupción mediante cursos y talleres, y asegurar el funcionamiento de la Unidad Especializada de Género.

La subsecretaría tiene además un mandato en materia de igualdad: debe garantizar que todos los planes, programas y documentos normativos que rigen la actuación policial incorporen perspectiva de género y ambientes laborales libres de violencia. Su objetivo, según la SSC, es hacer de la Policía “un proyecto de vida decoroso, con pleno reconocimiento al esfuerzo, riesgo y compromiso” de cada servidor público que la integra.

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