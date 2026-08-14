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Estadio Azteca aumenta el costo del estacionamiento para aficionados

La afición reclamó el elevado precio para tener un lugar para sus vehículos en los días de partido cada que juegue América, Cruz Azul o Atlante

Estadio Banorte
Estadio Azteca aumenta el costo del estacionamiento para aficionados (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)
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El Estadio Azteca se convirtió en la casa de los clubes América, Cruz Azul y Atlante para este Apertura 2026 de la Liga MX. Por lo que el Coloso de Santa Úrsula recibirá más partidos y aficionados, por ello, el recinto anunció la venta de boletos de estacionamiento, para así asegurar un lugar en el día del partido.

Fue por medio de sus cuentas oficiales que publicaron los costos de los boletos de estacionamiento, los elevados precios generó indignación entre la afición, pues el público cuestionó la cantidad de dinero que implicará pagar un acceso, y es que, en la publicación informaron que los costos subirán de precio en el día del partido.

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Los aficionados podrán adquirir sus entradas por medio de la página Fanki, plataforma oficial que se encarga de la distribución de boletos para los partidos que se juegan en el Estadio Banorte. “¡Asegura tu lugar de estacionamiento! Compra anticipadamente tu lugar en el Estadio Banorte por $450 MXN a través de FANKI", se lee en la publicación.

¿Cuánto cuesta el estacionamiento en el Estadio Banorte?

Un aviso publicitario con el logo de estacionamiento, un auto, y texto que informa precios de 450 MXN y 1.000 MXN para el Estadio Banorte
El Estadio Banorte anunció el precio de los boletos para el estacionamiento dentro del recinto (X/ @EstadioBanorte)

Según con lo que informó el Estadio Azteca, la venta anticipada de boletos para el estacionamiento del Estadio Banorte se realiza exclusivamente a través de la plataforma FANKI por un precio de 450 pesos ($450.00 MXN). Este sistema busca evitar cobros excesivos a los asistentes, quienes al adquirir su boleto con antelación aseguran su lugar en el estacionamiento del recinto.

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En contraste, la compra directa de boletos en el día del evento, el propio estacionamiento estará sujeta a la disponibilidad, además, el precio ascenderá a mil pesos ($1,000.00 MXN), es decir que los fanáticos pagarán 550 pesos adicionales a su precio regular.

La organización recomendó a los asistentes realizar la adquisición de su acceso antes del evento para garantizar espacio y evitar pagar un costo mayor. El Estadio Banorte implementó esta modalidad con el fin de agilizar el acceso y optimizar la experiencia de quienes acuden a los eventos, enfatizando la importancia de la compra anticipada a través de los canales oficiales.

Afición critica los precios para el estacionamiento en el Estadio Azteca

La polémica por las tarifas del estacionamiento en el Estadio Banorte se encendieron tras la difusión del cartel oficial del recinto. Según la convocatoria, los asistentes pueden adquirir en preventa su boleto de estacionamiento por 450 pesos a través de la plataforma Fanki. Sin embargo, quienes deciden pagar el mismo día del encuentro enfrentan una tarifa de hasta 1,000 pesos, sujeta a disponibilidad.

Aficionados expresan su inconformidad en redes sociales por los elevados costos y en respuesta a la publicación empezaron a cuestionar los costos; comentarios como “Duda, ¿los 1,000 pesos del estacionamiento incluyen lavado, encerado y cambio de aceite, o es otro rugido de tripas de Fanki?“, ”¿Ya incluye el cambio de aceite y de balatas?“, ”Incluye refresco palomitas y helado? O solo puro chile?“, fueron algunos de los comentarios que surgieron.

Miguel Marmolejo, usuario de X, señala que el costo del estacionamiento supera incluso el precio de entrada al estadio y cuestiona las condiciones del lugar: “No es nada seguro dejarlo adentro, hay basura, está obscuro, se inunda. Ojalá puedan hacer algo”, escribió, etiquetando a la Profeco.

Otros usuarios acusan que el modelo de precios “dinámico” es injusto y representa una práctica abusiva. “Es un fraude que el precio del estacionamiento cambie y aumente en el día del evento”, denuncia Luis Ernesto en su cuenta.

La molestia entre los asistentes coincide con la alta afluencia prevista para los partidos del fin de semana, lo que anticipa un aumento en las quejas. El descontento por las tarifas no es un hecho aislado: desde el semestre pasado, durante el cruce entre Cruz Azul y América, surgieron las primeras inconformidades por los costos y el estado del estacionamiento en el estadio.

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