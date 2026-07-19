Medio Ambiente

Cómo un pez de acuario puso en riesgo la biodiversidad de un lago en Filipinas

Los cíclidos flowerhorn escaparon tras un tifón y ahora dominan el lago Sampaloc, poniendo en peligro a especies nativas y generando alertas por parásitos que pueden afectar a humanos, según los investigadores

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Pez cíclido flowerhorn con cabeza protuberante y patrones rojos, negros y amarillos. Acuario con rocas, plantas verdes y madera.
La fuga desde criaderos de ornamentales en el sur de Luzón encendió alertas por una especie híbrida que ya domina el ambiente acuático (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escape de peces ornamentales de acuario en el lago Sampaloc, al sur de Luzón en Filipinas, provocó preocupación entre científicos y autoridades ambientales. Según el diario británico The Guardian, cíclidos flowerhorn lograron integrarse al ecosistema tras escapar de instalaciones de cría durante un tifón y su presencia amenaza la biodiversidad acuática.

Estos peces, híbridos apreciados por su colorido y prominentes jorobas, surgieron de cruces realizados por criadores. La reciente expansión de esta especie en un entorno natural pone en riesgo el delicado equilibrio ecológico del lago, donde la fauna nativa enfrenta nuevas presiones.

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Expertos locales estudiaron la situación y advirtieron sobre la posible propagación de especies invasoras y sus efectos a largo plazo.

Adaptabilidad de los cíclidos flowerhorn y su rápida proliferación

La supervivencia de los flowerhorn en condiciones ambientales adversas representa uno de los factores más preocupantes para los especialistas. La investigadora bióloga Hannah Nicole C. Gasmen y la Dra. Janice A. Ragaza, de la Universidad Ateneo de Manila de Filipinas, confirmaron que estos peces resisten aguas contaminadas y bajos niveles de oxígeno, características presentes en el lago Sampaloc.

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De acuerdo con su estudio, los flowerhorn conviven con la tilapia, pez de cultivo predominante, y ya forman parte del comercio local de ornamentales.

Un lago rodeado de montañas y árboles bajo un cielo de tonos naranjas y morados. Varios botes filipinos de madera con estabilizadores flotan en el agua.
La caída del ayungin acelera las alertas por el avance de una especie invasora en el lago Sampaloc (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lago abarca 104 hectáreas (260 acres) y muestra señales de deterioro ambiental debido a residuos domésticos, nutrientes de la acuicultura y contaminación plástica. En este contexto, los flowerhorn compiten por alimento, refugio y zonas de reproducción frente a especies autóctonas.

Según Rupert Collins, conservador jefe de peces del Museo de Historia Natural de Londres, “los hábitats alterados por el ser humano muestran mayor vulnerabilidad frente a invasiones, especialmente por especies generalistas como los cíclidos, que muestran una capacidad de adaptación extraordinaria”.

Consecuencias sobre especies nativas y la economía local

La proliferación de flowerhorn impacta directamente en la fauna autóctona. El ayungin o perca plateada, especie antes común en el lago, sufrió una caída drástica en su población y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la incluyó en su lista de especies en peligro de extinción.

La competencia impuesta por los flowerhorn dificulta la recuperación de peces endémicos y modifica las dinámicas ecológicas del lugar.

El comercio de peces ornamentales representa otra arista del problema. El estudio de la Universidad Ateneo de Manila advierte que la cría intencional y la venta de flowerhorn expande la población invasora y dificulta su control.

The Guardian señala que algunos habitantes del entorno eligen criar estos peces por su valor en el mercado, aunque la práctica implica riesgos ecológicos y económicos difíciles de revertir.

Un pez limpiador pequeño con franjas se ubica sobre el costado de un pez de arrecife grande y colorido, con diversos corales y esponjas en el fondo marino.
Investigadoras reportan que los cíclidos híbridos se adaptan a aguas contaminadas, lo que podría dificultar la recuperación de peces endémicos y alterar el ecosistema (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos para la salud humana y desafíos globales

A la preocupación ambiental se suma la posibilidad de aparición de parásitos. Algunos ejemplares de flowerhorn en cautiverio portan el nematodo Paracapillaria philippinensis, capaz de infectar a seres humanos.

Aunque hasta el momento no se detectó en los peces del lago Sampaloc, los investigadores desaconsejan su consumo, ya que se observaron prácticas de pesca recreativa y consumo local que incrementan el riesgo de transmisión.

El caso de Filipinas ilustra un fenómeno de alcance global. Según Collins, la liberación de especies exóticas contribuye a la pérdida de biodiversidad en distintos puntos del mundo. El investigador Noël Juvigny-Khenafou, de la Universidad de Stirling de Escocia, destacó que el cambio climático podría alterar las zonas de acuicultura y favorecer la introducción de especies no autóctonas en nuevos territorios, generando desafíos adicionales para la gestión de los ecosistemas.

El debate científico sigue abierto sobre el impacto de la integración de especies foráneas. Por ahora, investigadores y autoridades monitorean el avance de los flowerhorn mientras la incertidumbre crece entre los habitantes del lago Sampaloc.

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