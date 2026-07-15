Colombia

Hermano del expresidente Álvaro Uribe cumplirá en una guarnición militar su condena de 28 años por el caso Los Doce Apóstoles

La Corte Suprema de Justicia lo halló responsable de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado en relación con su participación en el caso del grupo paramilitar

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Condenan a Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por homicidio y vínculos paramilitares - crédito Europa Press
Condenan a Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por homicidio y vínculos paramilitares - crédito Europa Press

La sentencia contra Santiago Uribe Vélez ya se encuentra en etapa de cumplimiento. El hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez permanecerá recluido en el Grupo de Caballería Mecanizado No. 4 Juan del Corral, una guarnición militar situada en el municipio de Rionegro, Antioquia.

La determinación judicial se produce tras la ratificación de la condena, que estableció una pena de 28 años y tres meses de prisión para Uribe Vélez. La Corte Suprema de Justicia lo halló responsable de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado en relación con su participación en el caso del grupo paramilitar conocido como Los Doce Apóstoles.

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La decisión implica que Santiago Uribe Vélez no será trasladado a un centro penitenciario ordinario, sino que permanecerá en una instalación militar. Según el fallo, la privación de la libertad se cumplirá en la mencionada guarnición del Ejército Nacional, ubicada en la región del Oriente antioqueño, de acuerdo con la información suministrada por Caracol Radio.

Álvaro Uribe Vélez y Santiago Uribe Vélez posan con traje y corbata, sentados en una mesa de madera. Al fondo, la bandera de Colombia y cortinas.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago Uribe aparecen en una composición cinematográfica, sentados en una mesa formal en medio del proceso en contra de ambos por vinculos apramilitares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El caso de Los Doce Apóstoles acaparó la atención pública por la relevancia política y social de los involucrados. Entre los delitos atribuidos a Uribe Vélez se encuentran hechos cometidos en el marco del accionar de este grupo paramilitar, cuya existencia fue reconocida por las autoridades judiciales.

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El proceso contra Santiago Uribe Vélez concluyó tras varios años de investigación y juicios, generando reacciones en distintos sectores del país. El hecho de que la condena se cumpla en una guarnición militar responde a determinaciones específicas de la Corte Suprema, que consideró las circunstancias particulares del caso.

Gobierno Petro autorizó el traslado de Santiago Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez confirmó el cambio de reclusión y agradeció públicamente al Gobierno nacional por permitirlo.

Señaló en su cuenta de X que “agradezco al Gobierno nacional, en nombre de mi familia, que no obstante ser yo opositor, se autorizó el traslado de mi hermano Santiago a una guarnición militar”. Uribe también detalló que fue el ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, que le informó sobre la decisión. “El presidente Petro aceptó las razones invocadas. Muchas gracias”, agregó.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez informó que el presidente Gustavo Petro aceptó las razones expuestas para el traslado - crédito @AlvaroUribeVel/X
El expresidente Álvaro Uribe Vélez informó que el presidente Gustavo Petro aceptó las razones expuestas para el traslado - crédito @AlvaroUribeVel/X

La defensa había solicitado que Santiago Uribe cumpliera su condena en el Batallón Juan del Corral en Rionegro, Antioquia, o en otra instalación especial del departamento. El abogado Jaime Enrique Granados Peña argumentó razones de seguridad y arraigo familiar para respaldar la petición de que su cliente permaneciera en una guarnición militar mientras cumple la condena.

La autorización para el traslado se produjo casi un mes después de que Santiago Uribe se presentara voluntariamente ante las autoridades, cumpliendo así la orden de captura que pesaba en su contra. Álvaro Uribe había informado previamente: “Santiago Uribe, mi hermano, llegó por sus medios a una Comisaría de Policía para cumplir con la orden de captura”.

Decisión judicial y recursos agotados

La condena de 28 años y tres meses de prisión contra Santiago Uribe quedó en firme tras la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. El tribunal rechazó por improcedente el recurso extraordinario de casación presentado por la defensa, dejando agotadas las vías ordinarias para controvertir la sentencia.

El informe del Grai se basa en fuentes como expedientes judiciales y estudios históricos, acusando a Santiago Uribe Vélez de planificar actividades paramilitares - crédito Colprensa
El informe del Grai se basa en fuentes como expedientes judiciales y estudios históricos, acusando a Santiago Uribe Vélez de planificar actividades paramilitares - crédito Colprensa

En su pronunciamiento, el alto tribunal explicó que “el recurso no cumplía los requisitos para ser estudiado de fondo y la garantía de doble conformidad ya había sido satisfecha durante el trámite judicial”.

La familia Uribe sostiene que seguirán “en la búsqueda de pruebas sobrevinientes para que se corrija la enorme injusticia de su condena”, según afirmó el exmandatario en la misma comunicación pública.

Santiago Uribe Vélez fue sentenciado por su participación en actividades de grupos paramilitares en Antioquia. Tras agotar las instancias judiciales ordinarias, solo le resta a la defensa intentar reabrir el caso con nuevas pruebas o recursos excepcionales, mientras cumple la condena en una guarnición militar, como fue autorizado recientemente por el gobierno colombiano.

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