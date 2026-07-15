México

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hoy miércoles 15: Gobierno de México alista ley general para sancionar y reparar el daño por feminicidio

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

Guardar
Google icon

El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría hablar acerca de que el extitular de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, lleve su proceso en libertad por violencia familiar.

Sin embargo, la agenda de la presidenta puede cambiar.

En pocas líneas:

13:52 hsHoy

Derechos de víctimas y reparación integral

13:49 hsHoy

Maribel Borjes Beltrán, titular de la Fiscalía Especializada en delitos de violencia contra las mujeres, explicó el impacto que tendrá la Ley General para sancionar y reparar el daño por feminicidio en las fiscalías para investigar este delito:

13:41 hsHoy

Gobierno de México alista ley general para sancionar y reparar el daño por feminicidio

Luisa María Alcalde, consejera jurídica, explicó que el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmará la Ley General para sancionar y reparar el daño por feminicidio y la enviará al Congreso de la República, la cual establece lo siguiente:

Condena de 50 a 70 años de prisión. La tentativa se sanciona con una pena de entre la mitad y hasta dos terceras partes de la pena máxima.

Agravantes para aumentar la pena en una mitad (19 en total, entre otras):

  • La víctima es niña, adolescente, adulta mayor, embarazada o vive con discapacidad.
  • El delito se comete contra una persona servidora pública.
  • La víctima es periodista, defensora de derechos humanos o migrante.
  • La víctima presenta signos de violencia como ataques con ácido o sustancias inflamables.
Carolina era madre de dos niños. Su cuerpo fue encontrado con huellas de violencia un par de semanas después del reporte de su desaparición. (ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO)
Carolina era madre de dos niños. Su cuerpo fue encontrado con huellas de violencia un par de semanas después del reporte de su desaparición. (ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO)
12:29 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este martes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

Temas Relacionados

EN VIVOClaudia SheinbaumLa MañaneraPalacio NacionalPolítica Mexicanamexico-noticias

Últimas noticias

Mundial 2026: por qué México sigue sin perdonar a Argentina, según Los Angeles Times

“VARgentina” y “ArgenFIFA”: las etiquetas que explican la polémica arbitral del Mundial 2026

Mundial 2026: por qué México sigue sin perdonar a Argentina, según Los Angeles Times

La dieta vegetariana de Elsa Aguirre: el secreto mejor guardado de la diva del Cine de Oro Mexicano

La actriz falleció a los 95 años tras ser una de las estrellas más importantes a nivel nacional

La dieta vegetariana de Elsa Aguirre: el secreto mejor guardado de la diva del Cine de Oro Mexicano

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 15 de julio

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 15 de julio

De qué murió Elsa Aguirre, la estrella del Cine de Oro Mexicano que conquistó con su gran belleza y talento

La chihuahuense será recordada por sus icónicos protagónicos, escandalosos romances reconocidos actores y su supuesta rivalidad con María Félix

De qué murió Elsa Aguirre, la estrella del Cine de Oro Mexicano que conquistó con su gran belleza y talento

Este sería el jugador de Cruz Azul “sacrificado” para liberar la plaza de extranjero

La Máquina Cementera busca liberar una plaza de NFM

Este sería el jugador de Cruz Azul “sacrificado” para liberar la plaza de extranjero

ÚLTIMAS NOTICIAS

El furor por la Selección disparó las ventas de cotillón y revitalizó a un sector clave de la industria

El furor por la Selección disparó las ventas de cotillón y revitalizó a un sector clave de la industria

El informe mundial sobre la felicidad 2026 identificó el hábito digital que más influye en el bienestar

Valentina Cervantes contó por qué les prohibió a sus hijos cantar contra Inglaterra: “No los dejamos saltar”

El gobierno de Orsi cree que Uruguay es barato para Argentina y caro para Brasil: por qué le preocupa

Por qué no dejar el cargador enchufado después de cargar el celular, tablet y otros dispositivos

INFOBAE AMÉRICA

Heridos de la búsqueda entre los escombros, las víctimas colaterales de los terremotos en Venezuela

Heridos de la búsqueda entre los escombros, las víctimas colaterales de los terremotos en Venezuela

Bolivia: el dólar sigue al alza y registra un incremento de casi el 10% a dos semanas de la nueva política cambiaria

El gobierno de Orsi cree que Uruguay es barato para Argentina y caro para Brasil: por qué le preocupa

Cancillería de Bolivia pidió información a Rusia sobre bolivianos reclutados para combatir contra Ucrania

Estos son los estados bajo alerta por la calidad del aire mientras el humo de Canadá afecta a millones de personas

DEPORTES

Una leyenda de Inglaterra habló de los futbolistas argentinos: “Jugué con Verón, Tévez y Heinze, se hacen los duros pero son unos gatitos”

Una leyenda de Inglaterra habló de los futbolistas argentinos: “Jugué con Verón, Tévez y Heinze, se hacen los duros pero son unos gatitos”

Lionel Scaloni habló del mal recuerdo que le dejó su paso por el fútbol inglés: “Me cambió la vida para siempre”

La AFA presentó su estrategia global de expansión en Atlanta, sede del partido entre Argentina e Inglaterra

Inglaterra-Argentina, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Video viral: se despertó de la anestesia luego de una operación cantando el hit del Mundial