EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hoy miércoles 15: Gobierno de México alista ley general para sancionar y reparar el daño por feminicidio

El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría hablar acerca de que el extitular de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, lleve su proceso en libertad por violencia familiar.
Sin embargo, la agenda de la presidenta puede cambiar.
En pocas líneas:
Derechos de víctimas y reparación integral
Maribel Borjes Beltrán, titular de la Fiscalía Especializada en delitos de violencia contra las mujeres, explicó el impacto que tendrá la Ley General para sancionar y reparar el daño por feminicidio en las fiscalías para investigar este delito:
Gobierno de México alista ley general para sancionar y reparar el daño por feminicidio
Luisa María Alcalde, consejera jurídica, explicó que el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmará la Ley General para sancionar y reparar el daño por feminicidio y la enviará al Congreso de la República, la cual establece lo siguiente:
Condena de 50 a 70 años de prisión. La tentativa se sanciona con una pena de entre la mitad y hasta dos terceras partes de la pena máxima.
Agravantes para aumentar la pena en una mitad (19 en total, entre otras):
- La víctima es niña, adolescente, adulta mayor, embarazada o vive con discapacidad.
- El delito se comete contra una persona servidora pública.
- La víctima es periodista, defensora de derechos humanos o migrante.
- La víctima presenta signos de violencia como ataques con ácido o sustancias inflamables.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este martes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.