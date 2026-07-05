Medio Ambiente

La policía de Queensland confirma el hallazgo de seis esferas metálicas en Forrest Beach

Los residentes de la costa norte australiana detectaron piezas arrastradas por el mar y creció la inquietud por su naturaleza, ante la posibilidad de que incluyan compuestos peligrosos vinculados a tecnología aeroespacial

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Los residentes de Forrest Beach vieron objetos arrastrados por el mar y alertaron a las autoridades (Fotografía: Departamento de Bomberos de Queensland)
Los residentes de Forrest Beach vieron objetos arrastrados por el mar y alertaron a las autoridades (Fotografía: Departamento de Bomberos de Queensland)

Los habitantes de la localidad de Forrest Beach, en el norte de Queensland, Australia, observaron en los últimos días la aparición de extraños objetos metálicos arrastrados por el mar.

La policía local y el Departamento de Bomberos de Queensland confirmaron el hallazgo de seis fragmentos esféricos en las costas, lo que generó inquietud por la naturaleza y el posible riesgo de estos restos. Según información recogida por el diario británico The Guardian, la principal preocupación radica en que los objetos podrían contener sustancias químicas peligrosas asociadas a la industria aeroespacial.

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La Agencia Espacial Australiana (ASA) comunicó que está trabajando junto a las autoridades locales para determinar el origen y la composición de los objetos, cuya apariencia coincide con la de “bolas espaciales” que suelen quedar tras lanzamientos de cohetes. Aunque las autoridades aseguraron que no existe peligro inmediato para la comunidad, recomendaron a los residentes mantenerse informados a través de los canales oficiales.

La hipótesis de las “bolas espaciales” y el riesgo de combustible tóxico

Expertos consultados por el medio británico, sostienen que estos restos podrían tratarse de depósitos presurizados de combustible que forman parte de las etapas iniciales de cohetes espaciales.

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La profesora Alice Gorman, arqueóloga espacial de la Universidad de Flinders, ubicada en Adelaida, Australia, analizó imágenes difundidas en medios y señaló que los objetos no muestran marcas de quemaduras ni signos evidentes de reingreso atmosférico.

Esfera metálica de gran tamaño con conexiones laterales sobre terreno arenoso, junto a pequeñas plantas verdes y troncos de árboles secos
El organismo nacional trabaja con la policía y la gestión de emergencias para identificar de dónde provienen los restos (Fotografía: Departamento de Bomberos de Queensland)

Según la especialista, esto apuntaría a que los fragmentos podrían haber caído desde alguna etapa de un cohete, posiblemente durante la separación de módulos en pleno vuelo. Añadió que estas esferas pueden hallarse años después del lanzamiento y que “probablemente nadie habría presenciado el impacto”.

En algunos casos, este tipo de componentes, conocidos como “bolas espaciales”, pueden contener hidracina, un combustible altamente tóxico, lo que refuerza la necesidad de manipulación especializada. La experta mencionó la posibilidad de que los restos procedan de un cohete ruso Fregat, debido a las características de los recipientes hallados.

El operativo de seguridad y la respuesta oficial

El Departamento de Bomberos de Queensland informó que cinco de los seis objetos hallados ya fueron almacenados de forma segura, mientras que el sexto permanecía bajo custodia para su posterior análisis. Las autoridades advirtieron que podrían aparecer más fragmentos en la zona en los próximos días, debido a las corrientes marítimas.

En un comunicado recogido por The Guardian, la Agencia Espacial Australiana confirmó que mantiene una investigación activa sobre la naturaleza de los restos y su procedencia. El vocero institucional detalló que la agencia colabora con la policía y la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias para evaluar los riesgos potenciales y asegurar la protección de la población.

Megacohete de SpaceX despegando desde una plataforma costera. Grandes llamas y humo blanco se elevan al atardecer con el sol reflejado en el mar.
Los expertos advierten que los restos podrían contener hidracina, un combustible para cohetes altamente tóxico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades subrayaron que “no existe peligro para la comunidad local y que no se está investigando el incidente”, aunque recomendaron a los residentes consultar regularmente la información oficial ante la posibilidad de nuevos hallazgos.

Basura espacial: un problema en aumento para Australia

El fenómeno de la basura espacial representa un desafío creciente para países como Australia, debido al incremento sostenido de lanzamientos en los últimos años. La profesora Gorman destacó que existen más de 30.000 fragmentos de desechos espaciales orbitando el planeta, desde satélites operativos hasta partes inservibles de cohetes. Según explicó, la extensión del territorio australiano y su ubicación geográfica propician que una cantidad considerable de estos restos termine llegando a sus costas.

La especialista indicó que la basura espacial suele alcanzar Australia “a través del mar”, y que la situación se agravó por el fuerte aumento de lanzamientos globales en el último lustro. “En los últimos cinco años hemos tenido más lanzamientos espaciales que en toda la historia. Eso significa que se están produciendo más reingresos a la atmósfera”, afirmó.

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