Abelardo de la Espriella anunció el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana y provocó tormenta política: “¿Tendremos paramilitarismo 2.0?"

El presidente electo Abelardo de la Espriella sacudió las redes sociales con su propuesta de crear bloques de seguridad urbanos - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El anuncio del presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, sobre la creación del Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, una iniciativa que propone coordinar acciones para enfrentar la inseguridad en las principales ciudades del país, causó en la jornada del domingo 5 de julio de 2026 toda clase de reacciones en la escena política nacional, entre los que respaldan la iniciativa y los que la rechazan.

La propuesta de De la Espriella busca, según indicó el mandatario entrante, articular esfuerzos entre autoridades locales de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, con el objetivo de responder a la creciente preocupación por la criminalidad urbana. Su propuesta se conocvió tras citar un reporte de El Heraldo sobre la situación en el sector comercial de Soledad, Atlántico, con el flagelo de la extorsión.

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A través de sus redes sociales, el presidente electo Abelardo de la Espriella propuso crear bloques de seguridad urbana, lo que causó controversia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En consecuencia, indicó que desde el próximo 7 de agosto firmará el decreto que dará vida al Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana. “Para dictar medidas efectivas y acordes con las necesidades de las ciudades más afectadas, estoy convocando a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para, a partir de sus necesidades, crear la más grande operación de seguridad urbana”, dijo.

Con ello dejó en claro que su propósito es combatir las estructuras delincuenciales que tienen azotados a los habitantes de estas ciudades. “No más extorsiones, atracos y homicidios en nuestra patria”, escribió el abogado de derecha, que asumirá el primer cargo de la nación en 33 días, como el sucesor del líder de izquierda Gustavo Petro, al que le declaró una férrea oposición por la presunta inacción en seguridad.

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Así reaccionaron congresistas a la propuesta de Abelardo de la Espriella

La propuesta del presidente electo generó, como era de esperarse, reacciones inmediatas en el legislativo, como la de José Jaime Uscátegui, representante a la Cámara por el Centro Democrático, expresó su apoyo a la propuesta.

“¡Bien, Presidente! La seguridad de los colombianos debe estar por encima de cualquier consideración“, expresó el congresista, que habló de una ”acción decidida" para derrotar a la delincuencia.

Con este mensaje en X, el representante José Jaime Uscátegui reaccionó a iniciativa del presidente electo Abelardo de la Espriella de crear bloques de seguridad urbana - crédito @JjUscategui/X

“A quienes siembran miedo con extorsiones, atracos y homicidios”, añadió Uscátegui en su pronunciamiento. Con esta postura, el parlamentario representaróa a los sectores que consideran prioritaria la intervención estatal ante el aumento de delitos en zonas urbanas, como lo ha expresado en ocasiones anteriores el Centro Democrático, que pasará a ser partido de Gobierno tras cuatro años de oposición.

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Sin embargo, la iniciativa del mandatario electo De la Espriella suscitó críticas desde movimientos sociales y sectores alternativos, como la de Óscar Benavides, representante electo a la Cámara por las negritudes, que cuestionó el enfoque y los riesgos asociados a este tipo de iniciativas. “Ayer las Convivir, hoy bloques de defensa para la seguridad urbana. Ya sabemos en qué tipo de grupos paramilitares terminó esto”, sostuvo.

La propuesta de Abelardo de la Espriella de crear bloques de seguridad causó una dura respuesta del representante electo Óscar Benavides - crédito @ODBenavidesA/X

En su concepto, lo que pretendería el nuevo presidente es “devolvernos a los tiempos oscuros”, en los que, según su relato, “a nombre de la defensa ciudadana, el pueblo vivió ríos de sangre”. Y acotó que los “amigos criminales que ayer defendió en estrados judiciales hoy celebran”, en relación a la actividad profesional del abogado antes de convertirse en el nuevo jefe de Estado, tras la victoria en las urnas del 21 de junio.

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A su vez, Alejandro Ocampo, senador del Pacto Histórico, planteó interrogantes sobre el posible resurgimiento de dinámicas asociadas al paramilitarismo, haciendo énfasis en lo acontecido con las Convivir en Antioquia, que surgieron como cooperativas de vigilancia. “¿Tendremos paramilitarismo 2.0, volverán los Mancuso y los Cadena, las masacres, asesinatos y destierros? Qué locura un bloque de defensa", expresó Ocampo.

En sus redes sociales, el senador electo Alejandro Ocampo también expresó su indignación frente a la propuesta del presidente entrante Abelardo de la Espriella - crédito @alejoocampog/X

Las declaraciones del senador reflejarían la inquietud de sectores que advierten sobre el riesgo de reproducir esquemas de violencia del pasado bajo el argumento de la defensa ciudadana. “¿Esa es idea tuya Abelardo o de Carlo Alonso Lucio?”, agregó el congresista oficialista, frente a la respuesta a la ola de intimidaciones y hechos violentos que han impactado la actividad económica y la percepción de seguridad en las regiones.

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