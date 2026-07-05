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Precio del dólar en Colombia: expertos confirman por qué puede ponerse más barato durante los próximos días de julio de 2026

Analistas aseguraron que los movimientos recientes en los mercados cambiarios abrieron un escenario de cautela, por lo que es necesario estar atentos a los efectos que puedan surgir desde la inflación, los equipos económicos y las tendencias internacionales

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Dólar apreciado a 3.800 en Colombia
El dólar en Colombia inidició julio por debajo de la línea de los $3.400, según la plataforma Set-FX - crédito Colprensa

En julio de 2026, el escenario base para el dólar en Colombia apunta a un rango entre $3.320 y $3.420, con posibilidad de un rebote hacia $3.450 o $3.500. Ese comportamiento dependerá, en gran parte, del dato de inflación de junio, de la postura del Banco de la República, de las señales del equipo económico entrante, de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) del 28 y 29 de julio y de la evolución del petróleo.

Precisamente, la jornada del 3 de julio cerró con una baja de $22,87 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), ubicada en $3.357,82. Se hicieron 1.014 transacciones por USD800 millones, con un mínimo de $3.323,01 y un máximo de $3.353,60.

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Al respecto, el country manager de Global66, Daniel Londoño Tapia, dijo que en el arranque del mes “el peso retomó con fuerza la senda bajista y llevó al dólar a mínimos de más de seis años”.

Al cierre de la jornada del 5 de julio, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.468,57, mientras que el de venta se ubicaba en $3.591,43 - crédito Infobae Colombia
Al cierre de la jornada del 5 de julio, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.468,57, mientras que el de venta se ubicaba en $3.591,43 - crédito Infobae Colombia

Londoño indicó que el balance semanal la TRM cayó cerca de 2,2% frente al viernes 26 de junio, acumuló una baja de 10,6% en el año y retrocedió 16,2% frente al mismo día del año pasado. Desde el pico de $3.800 de mediados de mayo, el dólar perdió cerca de $450. Londoño añadió que el peso se consolida como una de las monedas emergentes con mejor desempeño del mundo en 2026.

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Los factores que marcarán la cotización del dólar en julio

Según Londoño, “tres factores explican el movimiento de la semana, dos locales y uno externo”. El primero fue la decisión del Banco de la República del martes 30 de junio de subir la tasa de política monetaria en 75 puntos básicos (pb) hasta 12%. Ese nivel es el más alto desde abril de 2024. La votación fue de cuatro contra tres: dos directores estuvieron a favor de un recorte de 50 puntos y uno pidió mantener la tasa.

El Emisor argumentó una inflación de mayo de 5,8% y una inflación básica de 6%. El mercado espera que la inflación de junio, que publicará el Dane, pueda superar el 6% anual, un dato que puede ampliar el diferencial de tasas y sostener las operaciones de carry sobre el peso.

El segundo factor fue la consolidación de la confianza promercado con el arranque del nuevo gobierno. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, designó a Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda, que respaldó la autonomía del Banco de la República y la decisión de subir las tasas.

El Banco de la República ya subió 275 puntos básicos la tasa de interés en 2026 - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters
El Banco de la República ya subió 275 puntos básicos la tasa de interés en 2026 - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

De la Espriella anunció que buscará refinanciar la deuda externa y envió a su ministro designado a Washington para reunirse con la banca multilateral. El mensaje fue de disciplina fiscal y credibilidad.

Por supuesto, el frente externo también influyó. El dato de empleo de junio en Estados Unidos mostró una creación de 57.000 nóminas frente a 115.000 esperadas, con revisiones a la baja de los meses previos.

Dicho resultado llevó a los mercados a moderar las apuestas por un alza inminente de la FED y debilitó al dólar a nivel global. A eso se suma que el barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, gira en torno a USD70 a USD75 y la normalización del Estrecho de Ormuz tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Rango esperado para el dólar y el riesgo de rebote

Daniel Londoño Tampia puso el foco en la primera semana completa del mes: “La próxima es una semana completa y el foco se traslada a un dato clave, la inflación de junio que publicará el Dane, donde el mercado anticipa una lectura que podría superar el 6% anual”.

Si ese dato sale alto, confirmaría la postura restrictiva del Banco de la República y le daría un piso adicional al peso por el diferencial de tasas. Si sorprende a la baja, abriría espacio para pensar en recortes más adelante y restaría atractivo a ese diferencial.

A nivel local también pesarán los anuncios del equipo económico entrante, el avance del empalme y la instalación de las comisiones sectoriales el 7 de julio, además de la agenda de refinanciación de deuda en Washington.

Para el resto del mes, Londoño trazó este escenario. “El escenario base apunta a una consolidación en un rango entre $3.320 y $3.420, con un piso formándose cerca de $3.320 y espacio para un rebote hacia $3.450 o $3.500 si el mercado toma utilidades o si el peso se reacopla con sus pares regionales”, precisó.

También indicó que, con la elección resuelta, la subida de tasas ya conocida y un ministro de Hacienda de perfil ortodoxo, buena parte de las noticias favorables ya está incorporada en el precio. Por eso, el riesgo inmediato luce más inclinado hacia un repunte del dólar.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, dice que la subida de la tasa de interés impacta al dólar - crédito @PetroGustavo/X
Gustavo Petro, presidente de Colombia, dice que la subida de la tasa de interés impacta al dólar - crédito @PetroGustavo/X

Efecto de la política monetaria en el dólar

El presidente Gustavo Petro, por medio de X, cuestionó el efecto de la política monetaria sobre la tasa de cambio. “En la revaluación del peso frente al dólar hay un elemento que no es sano y debe llevar a una rectificación”, anotó.

Añadió que “el alza de la tasa de interés hecha por la junta del Banco de la República, absurda en el mundo, atrae capitales golondrina en dólares del exterior que hacen aumentar la oferta del dólar y por tanto la caída de su precio: la cantidad de pesos por dólar”.

También afirmó que “volver al extractivismo con altas tasas de interés en Colombia es un suicidio económico”.

Por su parte, el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, descartó intervenir el mercado cambiario. “Yo soy enemigo de las intervenciones en la tasa de cambio. Eso ha demostrado una y otra vez que es inútil y terriblemente costoso. Yo sí creo que el precio del dólar es un precio que debe moverse libremente”, dijo a Valora Analitik.

Gómez Martínez reconoció que la caída de la divisa ha sido “muy fuerte y sobre todo muy rápida” y que afecta a los sectores exportadores. Aun así, reiteró que una intervención “siempre sale mal”.

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