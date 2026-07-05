Medio Ambiente

Impacto ecológico: miles de peces mueren tras el vaciado de un embalse en Polonia en plena ola de calor

La combinación de obras de renovación y temperaturas extremas causó una mortandad de fauna acuática y el traslado de sedimentos tóxicos al río Bóbr, mientras la población exige respuestas y medidas de protección

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Peces muertos de distintos tamaños flotando en la superficie de un río junto a ramas y basura, con un paisaje arbolado y un flotador verde en el fondo
La reducción casi total del lago Pilchowickie, ejecutada durante obras de renovación y en plena ola de calor, elevó la temperatura del agua, desplomó el oxígeno (Patrick Pleul/dpa via AP)

Un episodio de mortandad masiva de peces en el lago Pilchowickie, al suroeste de Polonia, dejó imágenes impactantes. El vaciado casi total del embalse coincidió con una ola de calor que elevó bruscamente la temperatura del agua y agravó las consecuencias para la fauna acuática, según informó la agencia de noticias Euronews.

Las autoridades locales y especialistas ambientales investigan el alcance de los daños, mientras vecinos, pescadores y organizaciones de protección ambiental expresan su preocupación por el impacto ecológico.

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El incidente revive el recuerdo de la catástrofe ocurrida en el río Óder en 2022, cuando la región sufrió una de las mayores tragedias ambientales de la historia reciente de Polonia.

Peces muertos flotan a la deriva en el río Óder

La drástica reducción del nivel del lago Pilchowickie dejó grandes áreas expuestas y generó condiciones críticas para los peces.

De acuerdo con el portal de noticias, el escaso volumen remanente comenzó a calentarse rápidamente por las temperaturas extremas, lo que redujo de forma considerable el oxígeno disponible y dejó a muchos ejemplares atrapados en zonas poco profundas y fangosas.

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Superficie de agua con manchas de color gris iridiscente y rojizo, estructuras rectangulares de concreto, y dos botes volcados con residuos en primer plano
La compañía aseguró que la operación se hizo con autorizaciones y medidas de mitigación, y anunció en X el cierre de la recolección de ejemplares (X: @TauronPE)

Testigos y pescadores relataron escenas de peces agonizando durante horas y un olor penetrante en la zona. Sociedades de pesca locales intentaron rescatar parte de los animales y trasladarlos a otros embalses, aunque reconocieron que la magnitud de la mortandad superó cualquier esfuerzo de salvamento.

La imagen de los daños es aterradora y el olor difícil de describir. Solo han sobrevivido los peces pequeños que lograron pasar por las rejas de la galería de derivación”, describió un representante del círculo de pesca Grodzkie en declaraciones recogidas por Euronews.

Pescadores de la región habían advertido durante meses del riesgo de una catástrofe ecológica si el embalse se vaciaba sin un plan de contingencia efectivo.

El lodo tóxico llega al Bóbr

Uno de los aspectos más inquietantes del suceso fue el arrastre de sedimentos desde el fondo del lago hacia el río Bóbr, que atraviesa un parque paisajístico de la región. Durante décadas, en el fondo del embalse se acumularon lodos y contaminantes.

Euronews reportó que, con el descenso del nivel del agua, parte de estos sedimentos fue arrastrada por la corriente y llegó al río, generando alarma entre los habitantes y expertos.

Especialistas consultados por el medio señalaron que estos sedimentos pueden contener compuestos tóxicos y metales pesados, aunque la composición exacta y el alcance de la contaminación aún están bajo análisis.

Los primeros resultados del Inspectorado Regional de Protección del Medio Ambiente (WIOŚ) muestran una caída drástica del nivel de oxígeno y un deterioro de los parámetros del agua abajo de la presa.

Manipulador telescópico rojo Manitou cargando pallets en la parte trasera abierta de un camión de caja blanco. Terreno de grava y barro, árboles al fondo
Los lodos acumulados durante décadas fueron arrastrados tras el descenso del nivel, con la posibilidad de contener metales pesados y compuestos nocivos (X: @TauronPE)

Mientras tanto, los servicios de emergencia y las autoridades ambientales mantienen el monitoreo continuo y recomiendan evitar el contacto con el río Bóbr hasta que la situación se estabilice. Según la Dirección Regional de Protección del Medio Ambiente, hasta el momento no existen datos que indiquen que especies protegidas hayan resultado afectadas, aunque la vigilancia se mantiene activa.

La reacción de la empresa y el recuerdo de la tragedia del Óder

La empresa responsable de la gestión del embalse afirmó que las obras de renovación se realizaron conforme a los procedimientos vigentes y con las autorizaciones administrativas correspondientes.

La compañía aseguró que adoptó medidas para limitar el impacto sobre el ecosistema y notificó en la red X la conclusión de la campaña de recogida de peces muertos. La magnitud de la mortandad, sin embargo, ha generado numerosas preguntas sobre la evaluación del riesgo, la preparación de la operación y la capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos.

El suceso evoca la tragedia ambiental ocurrida en el río Óder en 2022, cuando la mortandad masiva de peces y organismos acuáticos a lo largo de cientos de kilómetros evidenció carencias en la vigilancia y en las medidas de prevención. La Asociación Polaca de Pesca recordó en un comunicado difundido por la agencia de noticias internacional que “fallaron todas las instituciones del Estado responsables de las aguas continentales”.

Por ahora, las autoridades mantienen las acciones de monitoreo y limpieza, así como el apoyo a los habitantes para analizar la calidad del agua en pozos privados. El llamado a la población es a evitar el contacto con el río Bóbr hasta que los estudios concluyan y la situación se normalice.

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