Medio Ambiente

El pingüino de Humboldt está desapareciendo del Perú más rápido por el fenómeno de El Niño

Investigadores hallaron nidos vacíos, crías desnutridas y colonias donde la presencia de aves cayó a niveles mínimos en solo cuatro años

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Pintura en acuarela de un pingüino de Humboldt parado en una roca en el mar, con olas alrededor y un cielo nublado al atardecer.
Una ilustración en acuarela muestra un pingüino de Humboldt solitario sobre una roca en el mar, representando la disminución de su población en Perú a causa de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desaparición acelerada del pingüino de Humboldt en el litoral peruano se agrava por el fenómeno de El Niño costero, que calienta el mar, desplaza a la anchoveta y deja sin alimento a esta ave. La investigación halló nidos vacíos, crías desnutridas, ejemplares muertos y colonias donde la caída llegó a pasar de más de 2.000 aves a solo tres.

El fenómeno de El Niño acelera la desaparición del pingüino de Humboldt en Perú porque eleva la temperatura de las aguas de la Corriente de Humboldt y empuja a la anchoveta fuera de su hábitat habitual, de acuerdo con el biólogo marino Carlos Zavalaga, director de la Unidad de Investigación en Ecología y Conservación de Aves Marinas de la Universidad Científica del Sur. Esa falta de alimento provoca abandono de nidos, hambre en las crías y mortalidad en una especie que depende de aguas frías para sobrevivir y reproducirse.

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Zavalaga recordó a la Agencia Andina que el pingüino de Humboldt es endémico de la Corriente de Humboldt, que recorre las aguas de Chile y Perú. Añadió que en los últimos cuatro años la costa peruana registró dos fenómenos de El Niño costero de fuerte intensidad.

El investigador explicó que el deterioro no responde solo al calentamiento del mar. También mencionó el brote de influenza aviar entre fines de 2022 y comienzos de 2023, la pesca industrial de anchoveta, la captura accidental en redes artesanales y la presencia de ratas en algunas islas guaneras, donde devoran huevos y ahuyentan a las aves.

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Día de Concienciación por los Pingüinos – Pingüinos – Perú – noticias – 19 enero
Grupo de pingüinos en una isla (Freepik)

El censo halló nidos vacíos y colonias casi desaparecidas

El diagnóstico proviene de un censo efectuado entre mayo y junio por la Universidad Científica del Sur, a partir de una iniciativa binacional de Oikonos para establecer un protocolo estandarizado y obtener una cifra confiable. “Queríamos saber cuántos individuos reproductores existen”, dijo Zavalaga a Agencia Andina.

El equipo revisó diez colonias a lo largo del litoral, entre isla Foca, en Piura, y Punta Ocles, en Ilo, Moquegua. Para el conteo usó drones, que permitieron registrar con precisión a los ejemplares residentes durante la etapa reproductiva y no en la época de muda, como en censos previos.

Los investigadores visitaron las islas Macabi y Guañape Norte, frente a La Libertad, así como la isla Melchorita, en Cañete, y Punta San Juan, en Marcona. También incluyeron las islas Santa Rosa, Punta San Juan, San Juanito y Punta Ático, en Paracas.

En varias colonias hallaron nidos abandonados, incluso con huevos y pichones dentro. “En algunas ocasiones puede que estos pingüinos abandonen sus nidos, pero siempre se les puede ver cerca, en las orillas; pero esta vez los lugares visitados estaban prácticamente sin ellos”, dijo Zavalaga al medio.

Pingüinos de Humboldt caminan juntos en la reserva de Punta San Juan, donde la disminución de la población de aves guaneras, lobos marinos y pingüinos ha alarmado a los científicos, en Marcona June 21, 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda
Pingüinos de Humboldt caminan juntos en la reserva de Punta San Juan, donde la disminución de la población de aves guaneras, lobos marinos y pingüinos ha alarmado a los científicos, en Marcona June 21, 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda

Las colonias con la caída más drástica

Los casos más graves aparecieron en varias islas del litoral. Zavalaga calificó la situación como “un caso extremo”.

En una de las islas Macabi, donde entre 2020 y 2021 había poco más de 2.000 pingüinos, ahora solo quedan tres. “Con el dron los hemos contado uno a uno”, relató el científico al medio.

En la isla Guañape Norte ya no queda un solo nido habitado, cuando pocos años antes se contabilizaban alrededor de mil. En la isla Pachacamac, en Lima, donde había hasta medio millar de aves, hoy no queda ninguna y los nidos y huevos siguen abandonados.

La caída también se repitió en Melchorita, en Cañete. Allí los nidos pasaron de 200 en abril a entre cinco y diez en la tercera semana de mayo.

Zavalaga planteó que parte de estas aves podría migrar hacia el sur. A la vez, señaló que muchos ejemplares mueren y sus cuerpos aparecen varados en las playas.

Otros factores agravan la crisis de la especie

El cuadro coincide con el último conteo anual del pingüino de Humboldt, promovido por investigadoras de Estados Unidos junto con Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Programa Punta San Juan y la ONG Acorema. Ese registro informó en 2025 una reducción del 60% y una población de 5.465 aves.

Sobre los cuerpos hallados en la costa, Zavalaga dijo: “Asumimos que todas las aves, incluyendo los pingüinos, que se encuentran muertas en las orillas de las playas, han perecido por falta de alimento, pero no descartaría también que parte de esa mortalidad se deba a la presencia del virus H5N1, de la influenza aviar”.

El investigador sostuvo que en Perú no existe capacidad para recuperar a los pingüinos varados, incubar los huevos abandonados o alimentar a los pichones desnutridos. Señaló, en cambio, que sí pueden adoptarse medidas para que, cuando termine El Niño, las aves regresen a sus colonias y encuentren condiciones mínimas para reproducirse sin perturbaciones.

Entre esas presiones figuran las ratas en las islas, la sobrepesca de anchoveta, la pesca en áreas marinas protegidas, la captura accidental y la cercanía del turismo al hábitat de la especie. Zavalaga pidió a las autoridades y a la población evitar el contacto con los pingüinos que aparecen en las playas, y advirtió que sin reducir esas amenazas no será posible la recuperación de las colonias.

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