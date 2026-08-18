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Jaime Andrés Beltrán fue citado por una senadora para responder ante la Comisión Séptima: su visita a playas de Santa Marta fue el “detonante”

La congresista Claudia Margarita Zuleta, pese a que hace parte de uno de los partidos declarados de Gobierno, exigió explicaciones al ministro de Vivienda tras la polémica por lo que sería un viaje de descanso en medio de la crisis que vive el país por cuenta del terremoto

Claudia Margarita Zuleta, de la bancada del Centro Democrático, espera que Jaime Andrés Beltrán, titular de la cartera, explique cómo se llevará el plan de reconstrucción en los territorios afectados por el terremoto - crédito @claudiamzuleta/X

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La senadora del Centro Democrático Claudia Margarita Zuleta citó al ministro de Vivienda del gobierno de Abelardo de la Espriella, Jaime Andrés Beltrán, ante la Comisión Séptima del Senado. El motivo: para que responda por la visita suya a una playa de Santa Marta mientras el país afronta una grave emergencia por el impacto del terremoto del lunes 10 de agosto de 2026 que, según cifras de Medicina Legal, ya deja 304 muertos.

La congresista cesarense pidió que explique cuál será el plan del Gobierno para atender la calamidad y dijo que es “poco comprensible” que, a tan solo una semana de haber comenzado la actual administración, los funcionarios no estén al frente de sus ministerios en medio de una tragedia como el fenómeno natural. Por eso, promovió la citación de Beltrán para que responda sobre la atención oficial a la emergencia.

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Claudia Margarita Zuleta - Jaime Andrés Beltrán
Claudia Margarita Zuleta, senadora del Centro Democrático, espera explicaciones del ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán frente a lo sucedido con el terremoto - crédito suministradas a Infobae Colombia

Zuleta también aclaró que su reclamo no busca concentrarse únicamente en la presencia del ministro en la capital del Magdalena durante el sábado 15 y domingo 16 de agosto. Su planteamiento, dijo, apunta a que el debate se centre en las medidas, las prioridades y los recursos que prevé el Ministerio de Vivienda para la reconstrucción, al ser ratificado por el jefe de Estado como el encargado de liderar este proceso.

En efecto, Zuleta precisó que “como madre de familia” entiende que los servidores públicos también necesitan tiempo con sus familias. Aun así, insistió en que, a 10 días de iniciado el Gobierno, la prioridad debía ser la atención directa de la situación en los territorios como el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó, los más golpeados con el desastre que causó este terremoto, ocurrido en la mañana del lunes 10 de agosto.

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¿Qué le exigió la senadora Zuleta al ministro de Vivienda?

En su declaración ante la célula legislativa, Zuleta pidió que el llamado al ministro sirva para examinar qué hace la cartera y qué hará en adelante para enfrentar la calamidad. “Lo que sí tenemos que hacer es mirar hacia el futuro y mirar hacia el futuro es qué está haciendo, ministro, y qué va a hacer usted en adelante, cuáles son las apuestas del ministerio para resolver esta calamidad”, dijo la congresista en su intervención.

El presidente Abelardo de la Espriella encargó a Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, el Plan Milagro para la reconstrucción nacional - crédito Ernesto Guzmán Jr/EFE - @soyjaimeandres / X
El presidente Abelardo de la Espriella encargó a Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, el Plan Milagro para la reconstrucción nacional - crédito Ernesto Guzmán Jr/EFE - @soyjaimeandres / X

La senadora también llevó la discusión al plano presupuestario, pues que, según una declaración reciente del presidente de la República, la reconstrucción podría costar 30 billones de pesos y que las donaciones reunidas hasta ahora no representan ni el 10% de lo que se necesitará. Con ese argumento, la congresista cesarense pidió incorporar al cuestionario preguntas sobre la financiación de la respuesta oficial.

En su intervención, Zuleta reclamó que el Congreso incluya en ese examen el plan financiero que proyecta el ministerio de cara a la discusión del Presupuesto General de la Nación y el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que serán la hoja de ruta de la entrante administración, que a solo tres días de haber asumido de manera formal funciones ya le tocó afrontar las consecuencias de un devastador terremoto en el territorio.

La defensa de Beltrán ante la controversia

Por su parte, el ministro Beltrán, ha respondido frente a la controversia que no abandonó sus funciones y negó que hubiera estado de vacaciones. “Desde el primer día de esta emergencia he estado al frente de la situación”, afirmó el funcionario, al que en la Cámara de Representantes también citarán a un debate de moción de censura, con el fin de responder frente a sus actuaciones para atender las necesidades ciudadanas.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la controversia generada por su viaje a Santa Marta durante la emergencia ocasionada por el terremoto - crédito Ministerio de Vivienda

El ministro aseguró que, en cuestión de horas, su despacho tuvo lista la metodología para subsidiar arriendos y servicios públicos de los afectados. También dijo que estuvo en Chocó, Valle, Risaralda y Caldas para evaluar daños, coordinar ayudas con alcaldes y gobernadores y exponer el proceso de reconstrucción, el cual fue ratificado por De la Espriella en su alocución del 17 de agosto, cuando lo encargó de dicha misión.

Sobre su presencia en Santa Marta, Beltrán afirmó que solo compartió unas horas con su esposa e hijos, antes de retomar sus labores al frente del ministerio.

Quiero ser enfático en que no estaba de vacaciones, quise compartir unas horas con mi esposa y mis hijos, a los que hace varios días no veía, para inmediatamente continuar con mi trabajo de consolidar las fases de reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto”.

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