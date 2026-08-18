México
Agregar Infobae enGoogle

Arranca en el Senado discusión sobre Ley General contra el Feminicidio: “La justicia comienza cuando una mujer pide ayuda”

Fiscales, legisladores y activistas iniciaron las mesas de diálogo previo al análisis de la iniciativa en el Congreso

Cruz de madera pintada de color morado con varias rosas blancas y velas encendidas en su base. Al fondo, una silueta montañosa bajo un cielo nublado.
Una cruz morada de madera, acompañada de rosas blancas y velas encendidas, representa la memoria y el homenaje a las víctimas de feminicidios en Puebla, con una montaña en el horizonte. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Senado de la República inició hoy las mesas de diálogo para analizar la iniciativa relativa a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, que envió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con la cual se busca homologar la tipificación del delito a nivel nacional.

De acuerdo con el Senado, en las mesas de diálogo fueron convocatas por las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos, con la participación de legisladores locales y federales, académicas y académicos, especialistas en la materia, organizaciones de la sociedad civil, representantes de autoridades gubernamentales de los tres niveles de gobierno, defensoras y defensores de derechos humanos y familiares de las víctimas, entre otros.

PUBLICIDAD

Detalló que entre los temas que se analizan están la Prevención de la violencia feminicida y políticas públicas; Investigación del feminicidio, debida diligencia y análisis de contexto; el Tipo penal, tentativa, agravantes y armonización legislativa.

Asimismo, temas relacionados con las víctimas, como la Reparación integral, Niñas y niños en orfandad y medidas de protección; Coordinación institucional; Sistemas de información, registros y fortalecimiento de capacidades; así como Implementación de la Ley General.

¿Cuáles fueron las observaciones y propuestas?

Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a Una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, señaló que el tipo penal de feminicidio está fragmentado en la legislación local.

PUBLICIDAD

“Hoy tenemos un tipo penal que en todo caso está fragmentado. Hay 32 estados que regulan el feminicidio de forma diferente y de forma diferente en los elementos que conforman el tipo penal, las razones de género, las agravantes y las penas”, dijo.

Gómez Saracibar afirmó que la iniciativa busca un tipo penal sólido y fortalecido, así como la actualización y certificación de servidores públicos en derechos humanos y perspectiva de género.

“Esta iniciativa contempla como un principio fundamental la sentencia de Mariana Lima Buendía para que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen con protocolo de feminicidio, asegurando que peritajes, preservación de indicios y continuidad en la cadena de custodia, el levantamiento, traslado y preservación de los cuerpos o los restos se hagan con dignidad humana, con cuidado, con perspectiva de género y de derechos humanos, con el derecho al acceso a la verdad y la justicia y un trato digno a las víctimas y sobrevivientes”, subrayó.

Entre otras propuestas, Gómez Saracibar resaltó la obligación de crear políticas públicas para niñas y niños en orfandad, así como el reconocimiento de la familia social, y la responsabilidad de las personas morales.

Por suparte, la docente Rocío Fragoso propuso que el aprendizaje de masculinidades igualitarias y no violentas, así como la educación para la igualdad sustantiva, sean contenidos obligatorios en la educación básica y media superior.

Fragoso planteó adicionar al artículo 62 bis un capítulo de políticas de prevención, con formación docente garantizada.

“El vacío en la Nueva Escuela Mexicana sobre justamente la prevención del feminicidio es que hoy es potestativo, no garantizado. Lo que pido es justamente convertir en obligación y en política pública con presupuesto, lo que el currículum oficial ya enuncia con aspiración frontal”, señaló.

¿Por qué se analiza la iniciativa previo a su discusión?

En su cuenta de X, Laura Itzel Castillo, senadora de Morena y expresidenta del Senado, dijo que las conclusiones de las mesas de diálogo serán insumos valiosos para el dictamen a la iniciativa que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Qué sigue?

Del 19 al 25 de agosto se llevará a cabo la sistematización de propuestas para integrar el proyecto de dictamen a finales de agosto e inicios de septiembre, previo a su discusión en el Congreso de la Unión.

Temas Relacionados

Ley General contra el Feminicidioviolencia contra la mujerseguridadSenadomexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Quién es Fernando Lozada? El nuevo habitante de La Granja VIP 2

El modelo, conductor y empresario cuenta con una trayectoria marcada por los realities, el deporte y su faceta como padre

¿Quién es Fernando Lozada? El nuevo habitante de La Granja VIP 2

México pierde sus selvas: casi el 90% del bosque tropical lluvioso ha desaparecido, revela la UNAM

El fenómeno de los bordes artificiales, como carreteras y caminos, genera lo que se denomina “efecto de borde”, alterando aún más el equilibrio ecológico

México pierde sus selvas: casi el 90% del bosque tropical lluvioso ha desaparecido, revela la UNAM

Joven le hace escena de celos a IA y le reclama por “hablar con otras mujeres”

La mujer utilizó la función de voz de la IA para reclamarle como si fuera su pareja; la conversación terminó con una inesperada amenaza de ruptura

Joven le hace escena de celos a IA y le reclama por “hablar con otras mujeres”

Kenia Os y Xavi lanzan adelanto de su próxima colaboración con reto viral para sus seguidores

El anuncio se activó con un adelanto donde ella aparece bailando y con una publicación del artista que fija la meta: 7 mil contenidos en la plataforma para desbloquear información del lanzamiento

Kenia Os y Xavi lanzan adelanto de su próxima colaboración con reto viral para sus seguidores

Sinaloa volverá a tener festejos por el Día de la Independencia tras dos años de cancelaciones por guerra entre Mayos y Chapos

La gobernadora interina Yeraldine Bonilla confirmó que habrá actividades en el Palacio de Gobierno de Culiacán; aún no se revelan los artistas que participarán en el concierto

Sinaloa volverá a tener festejos por el Día de la Independencia tras dos años de cancelaciones por guerra entre Mayos y Chapos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Por qué investigan a Juan Pérez Moral, presidente municipal de Tianguismanalco, conocido como “El Mantecas”

Por qué investigan a Juan Pérez Moral, presidente municipal de Tianguismanalco, conocido como “El Mantecas”

Sinaloa volverá a tener festejos por el Día de la Independencia tras dos años de cancelaciones por guerra entre Mayos y Chapos

De los punketos y emos en Insurgentes a los Cacos 13 contra los cholos en Reforma: la violencia entre grupos que no cesa en CDMX

Binomio canino localiza más de 200 kilos de metanfetamina y hojas de coca en equipaje y contenedores del AICM

Así opera el Tren de Aragua junto a narcomenudistas en CDMX: alianzas, métodos y zonas de influencia

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Fernando Lozada? El nuevo habitante de La Granja VIP 2

¿Quién es Fernando Lozada? El nuevo habitante de La Granja VIP 2

Kenia Os y Xavi lanzan adelanto de su próxima colaboración con reto viral para sus seguidores

Jorge Ortiz de Pinedo reacciona tras la aparición de Verónica Castro con oxígeno: “Le recomendé a mis médicos”

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: en qué habitación quedó cada jugador tras cierre de Cuarto Ibiza

Juan Gabriel llega a la noche de museos con festival temático: cuándo y dónde disfrutar del karaoke, imitadores y dj set gratis

DEPORTES

Liga Mx: todos los partidos de la jornada 5 que se transmitirán por televisión abierta

Liga Mx: todos los partidos de la jornada 5 que se transmitirán por televisión abierta

Hormiga González vuela a Grecia: este sería el millonario salario que tendría con Olympiacos

FMF homenajea a los árbitros que participaron en el Mundial 2026

Cuándo y en dónde ver en México el nuevo documental de Pep Guardiola: ‘A beautiful obssesion’

El ‘Farmeo de Aura’ conquista a la Liga MX: Jesús Gallardo y el Toluca se unen a la tendencia viral