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Sin lujos ni guaruras: el relajado outfit con el que Rosalía paseaba en bici por Guadalajara como una simple mortal

La grabación difundida en redes la capta circulando por una zona común, sin cámaras de equipo ni protocolo visible, en contraste con su imagen en escenarios, videoclips y alfombras rojas internacionales

Crédito: @claudiolimon

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Un video grabado en una calle común de Guadalajara muestra a la cantante catalana Rosalía paseando en bicicleta sin escolta, sin guaruras y sin ningún rasgo de la ostentación que suele rodear a las estrellas de su calibre.

La artista, reconocida mundialmente por su fusión de flamenco con géneros urbanos y pop, circuló por la ciudad mexicana con un outfit relajado, sin marcas visibles ni accesorios llamativos, como una más entre los transeúntes.

Mujer con vestido rosa y boa blanca canta en escenario; otra mujer en bicicleta junto a coche gris y edificio blanco con número 1409, y cartel de venta.
La cantante Rosalía actúa en un escenario rodeada de bailarines, mientras una mujer monta una bicicleta junto a un edificio y un coche aparcado. (rosalia.vt/@claudiolimon Instagram)

Guadalajara, escenario inesperado de una estrella sin protocolo

Rosalía con micrófono blanco y vestido rosa en escenario, rodeada de bailarines con alas de plumas y almohadas blancas
Rosalía en Movistar Arena Argentina (Infobae Argentina/Rosalia.vt)

La grabación, difundida en redes sociales, captó a Rosalía en un entorno cotidiano y alejado de cualquier producción o evento oficial. No había cámaras de producción, ni equipo de seguridad visible, ni multitudes organizadas a su alrededor.

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La escena contrasta con la imagen que la cantante proyecta habitualmente en escenarios, videoclips y alfombras rojas internacionales.

La reacción en redes: aplausos a la sencillez

El clip desató una ola de comentarios que destacaron la actitud cercana y sin pretensiones de la artista. Los usuarios aplaudieron que una figura de proyección global eligiera moverse por la ciudad de la misma forma que cualquier persona.

La humildad percibida en el video se convirtió en el eje central del debate en redes, por encima incluso de su presencia misma en la ciudad tapatía.

El LUX Tour en México: siete noches y tres ciudades

Rosalía en un momento de su actuación en Lyon donde ha abierto su gira 'Lux Tour'
Rosalía en un momento de su actuación en Lyon donde ha abierto su gira 'Lux Tour' (rosalia.vt)

La visita de Rosalía a Guadalajara forma parte de su LUX Tour 2026, una gira de 42 conciertos que abarca Europa, Norteamérica y Sudamérica entre marzo y septiembre de este año.

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México concentra la mayor densidad de fechas del tramo americano. Tras las dos noches en la Arena VFG de Guadalajara —los días 15 y 16 de agosto—, la cantante catalana se presenta en la Arena Monterrey el 19 de agosto.

El cierre mexicano de la gira llega al Palacio de los Deportes de Ciudad de México con cinco funciones: 22, 24, 26, 28 y 29 de agosto. Después, la artista viaja a San Juan, Puerto Rico, para una última fecha el 3 de septiembre.

El setlist que sonó en Guadalajara

El espectáculo, que arrancó a las 21:05 horas, se estructuró en cuatro actos. La primera parte incluyó “Sexo, Violencia Y Llantas”, “Porcelana”, “Divinize” y “Mio Cristo Piange Diamanti”.

El segundo acto reunió algunos de sus títulos más reconocidos: “Berghain”, “Saoko”, “La Fama”, “La Combi Versace” y “De Madruga”. El tercer bloque incorporó una dinámica con el público en el escenario durante “Can’t Take My Eyes Off You”, seguida del confesionario, “La Perla”, “Sauvignon Blanc” y “La Yugular”.

El cierre, en el cuarto acto, llegó con “Bizcochito”, “Despecha” y “Focu ‘Ranni”, y el encore fue “Magnolias”.

Yeri Mua, de novia y con cuchillo en el confesionario

Yeri Mua y Rosalia
Yeri Mua y Rosalia

El momento que más circuló en redes no fue musical. Rosalía presentó a Yeri Mua ante el público con estas palabras: “Llegó la icono, la que no tiene réplica porque hay muchas, pero como ella ninguna”.

La influencer veracruzana subió al escenario vestida de blanco, con un hábito en la cabeza, y se instaló en el confesionario, la sección fija del show donde una invitada comparte una historia personal. Su relato arrancó con una frase que desató las risas: “Bueno, Rosalía. Yo me enamoré de un chacal”.

Describió una relación marcada por la música, los celos y las infidelidades. Cuando él revisó su teléfono, ella hizo lo mismo con el de él; cuando él lo rompió, ella arrojó el suyo por la ventana. La historia escaló cuando narró que, al intentar él irse de la casa tras una discusión, ella tomó un cuchillo. La aclaración llegó de inmediato: “Le ponché las llantas. Todas, las cuatro”.

Rosalía resumió el episodio con una sola línea: “Eso no era una relación, eso era una auditoría”.

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