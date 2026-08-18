Cosechas en riesgo: el calor extremo y la sequía golpean al agro europeo

En Francia, Italia y España, las temperaturas extremas y la falta de lluvias recortan rendimientos en hortalizas, cereales, lácteos, huevos y uvas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las olas de calor y la sequía en Europa profundizan una crisis sin precedentes para los agricultores, con pérdidas severas en hortalizas, cereales, leche y huevos en varios países del continente. Según informó el diario británico The Guardian, los productores de Francia, Italia y España alertaron sobre cosechas muy por debajo de lo habitual tras un verano marcado por temperaturas extremas, falta de lluvias y vientos calientes.

El impacto alcanza a buena parte del sector agropecuario europeo. De acuerdo con el reporte, los rubros más golpeados son verduras, maíz, arroz, soja y uvas, mientras la actividad lechera y avícola también muestra retrocesos. En varios casos, organizaciones rurales y autoridades nacionales ya reclamaron medidas urgentes para limitar el daño económico y sostener la producción.

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Francia registra fuertes recortes en verduras, maíz y forraje

Una infografía ilustra el impacto de la sequía y el calor extremo en el agro europeo, con pérdidas millonarias en cultivos y productos de Francia, Italia y España (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Francia, los productores de verduras reportaron una baja marcada frente a campañas anteriores. The Guardian detalló que los faltantes alcanzan 25% en zapallitos, 35% en lechugas, 40% en arvejas, 60% en brócoli y entre 50% y 100% en alcauciles. La agrupación Prince de Bretagne, que reúne a más de 1.300 productores de Bretaña, definió el cuadro como una crisis histórica para el sector.

La entidad pidió una respuesta urgente ante la caída de los rindes y el deterioro de la calidad en numerosos cultivos. Eric Legras, integrante de la asociación francesa de productores de verduras en conserva y congeladas, dijo al medio francés Le Monde que este año todas las principales zonas productivas quedaron afectadas al mismo tiempo, sin que una región pudiera compensar las pérdidas de otra.

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La cosecha de cereales también atraviesa un escenario adverso. El Ministerio de Agricultura francés estimó que la producción de maíz caerá 35% respecto de 2025 y rondará los 9 millones de toneladas, un volumen que no se registraba desde 1980. Parte de ese retroceso responde al cambio hacia otros cultivos, como el girasol, aunque el gobierno también lo vinculó al efecto de las olas de calor sobre etapas decisivas del desarrollo del grano.

Las altas temperaturas también golpean a la ganadería. Con vacas lecheras que suelen sufrir estrés térmico por encima de 25℃, muchos establecimientos ya reportaron una merma de 10% a 15% en la producción de leche. A eso se suma la preocupación por la reserva de alimento para el invierno: el servicio estadístico Agreste informó que la producción de heno para forraje bovino se ubica cerca de 30% por debajo del promedio de 1989-2018.

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La actividad avícola tampoco escapa al problema. Según la junta nacional de promoción del huevo de Francia, la mortalidad en galpones subió de forma marcada, en especial durante la ola de calor de junio. Como resultado, la oferta se encuentra en torno a 1 millón de huevos por día por debajo de lo normal.

Italia enfrenta pérdidas millonarias y estrés hídrico en el valle del Po

La mayor organización de agricultores del país señaló que el impacto combina sequía, incendios forestales y tormentas fuertes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Italia, cerca de 60% de las tierras agrícolas están afectadas por sequía de intensidad leve a severa, según datos difundidos por Coldiretti, la mayor organización de agricultores del país. Los rindes de maíz, arroz, soja, frutas y verduras sufrieron recortes, mientras que la producción de leche cayó 20%.

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El costo global para el sector italiano supera los 3.000 millones de euros, de acuerdo con la entidad. Esa cifra incluye no solo el efecto de la sequía, sino también los daños provocados por incendios forestales y tormentas fuertes. La situación más delicada aparece en el valle del Po, eje de la agricultura italiana y zona donde se concentra cerca de 80% de la producción arrocera nacional.

La presión sobre el río Po obligó a tomar medidas excepcionales. Italia es el principal productor de arroz de Europa y en 2025 sembró unas 235.000 hectáreas. Este año, la falta de agua llevó a muchos productores a regar los cultivos una semana sí y otra no, una decisión inusual que busca sostener la campaña en medio de reservas hídricas cada vez más limitadas.

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España también reporta caídas en cereales, leche y vino

El Ministerio de Agricultura estimó una cosecha cercana a 9 millones de toneladas, afectada por el calor en etapas clave del grano (Imagen Ilustrativa Infobae)

En España, las cosechas de cereales muestran retrocesos marcados en varias regiones. Las autoridades informaron bajas de 35% en Castilla y León, 49% en la región de Madrid y 24% en Andalucía respecto del año anterior. La producción de leche ovina y caprina también descendió, con mermas de 6,5% y 10,8%, respectivamente.

El panorama varía según el cultivo. Tras la mala campaña de 2024, la producción de aceite de oliva mejoró el año pasado y el invierno y la primavera más húmedos ofrecieron mejores condiciones para una actividad que se define hacia fines del otoño. Aun así, los productores indicaron que todavía es temprano para anticipar el resultado de la temporada actual.

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La vitivinicultura, en cambio, ya anticipa un ajuste. La federación nacional del vino de España proyectó una caída de 20% en la producción de 2026. Su director, José Luis Benítez, advirtió que las olas de calor sucesivas reducirán el volumen de la cosecha porque las uvas crecen menos cuando falta humedad en el suelo.

Frente a este escenario, los gobiernos comenzaron a anunciar paquetes de asistencia. En Francia, el primer ministro Sébastien Lecornu prometió 145 millones de euros (USD 167,85 millones) en ayuda inmediata, además de apoyo estructural y medidas de inversión previstas para el presupuesto de 2027. Con ese telón de fondo, el reclamo de los productores europeos se concentra ahora en la rapidez y el alcance de la respuesta oficial ante una campaña ya golpeada en gran parte del continente.

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