El restaurante de Valladolid que entra en la Guía Michelin con cocina mediterránea y arroces desde 23,50 €: “Hay que probar sus pinchos creativos”

Restaurante Azul Mediterráneo, en Valladolid

La morcilla de Burgos, el chuletón de Ávila, el hornazo de Salamanca, los torreznos de Soria… Castilla y León está repleto de productos y recetas deliciosas que conforman una gastronomía única, en la que predominan los guisos y los asados con carne elaborados de manera muy casera y tradicional. Pero hay quien viaja hasta allá solo por comer arroces.

Son estos la especialidad en Azul Mediterráneo (Paseo Arco de Ladrillo, 48), el restaurante vallisoletano que se estrena como nueva recomendación en la prestigiosa Guía Michelin. Un espacio que evoca las bondades de la cocina mediterránea en plena capital pucelana.

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Ubicado frente al parque Ciudad de la Comunicación, es sin duda uno de los nuevos destinos gastronómicos de moda de Valladolid. Un restaurante fresco y desenfadado inspirado en la tradición mediterránea que, en palabras de la guía, “ha sabido traer los sabores, colores y aromas del levante español al corazón de la meseta castellana, siendo respetuoso con la tradición, pero incorporando, a su vez, divertidas notas de autor”. Se encarga de ello Juan Carlos Jiménez Pradas, chef al frente de Azul Mediterráneo, que lidera el proyecto junto al empresario Beto García.

Estéticamente, el local resulta consecuente con su nombre, pues aquí predominan los tonos amarillos y azules que nos hacen pensar en la arena y el mar. La temática continúa en la carta, donde se pueden encontrar algunos entrantes y platos para compartir, muchas de ellas recetas sacadas de la tradición culinaria del Levante español.

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Interior del restaurante Azul Mediterráneo, en Valladolid (Web del restaurante)

Su selección de platos también de otras zonas como Galicia, de donde vienen, por ejemplo, sus percebes. La carne y el pescado tienen también su hueco en Azul Mediterráneo, con platos como las albóndigas de pluma ibérica o parpatana de atún rojo.

Pero la indudable estrella de su carta es, sin duda, la sección de arroces: seco de carabinero, seco de bogavante azul y pollo, arroz de picaña madurada, tuétano asado y alcachofa, meloso de carabinero... Recetas elaboradas con arroz de la variedad japónica o de la carnaroli de Molino de Roca.

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Pinchos creativos de premio

Azul Mediterráneo ya era conocida en la ciudad de Valladolid, incluso fuera de sus límites, gracias a sus pinchos creativos, recetas en miniatura que han traído grandes alegrías al restaurante y que ofrecen en su carta por un precio de 5,50 € cada una. No es de extrañar, pues Valladolid, sede del Concurso Nacional y el Campeonato Mundial de Tapas, es una de las grandes capitales en cuanto a cocina en miniatura se refiere.

Ya en 2023, el pincho Michemar consiguió el primer premio en el concurso Valladolid Tapas Walk, una tartaleta de maíz blanco rellena de tartar de atún, acompañada de mayonesa de kimchi, ajo negro y guacamole. Otro gran éxito es el Principino, un pincho de lechazo en adobo, queso, ají y caldo acevichado que fue reconocido con el Pincho de Oro del XXVII Concurso Provincial de Pinchos de Valladolid de 2025.

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En 2024, Lechazus Deliciosus ganó la I edición del Concurso de Pinchos y Tapas de Castilla y León, un guiso de lechazo que imita al tallo de un níscalo, tierra de piñón, guiso de costilla y crujiente de pan.

La tapa de guiso de lechazo del restaurante Azul Mediterráneo, en Valladolid

Todo ello, pinchos creativos y arroces mediterráneos, puede probarse a través de sus menús degustación, entre los que destaca el Menú Brisa, compuesto de aperitivo, snacks, primer, segundo y tercer pase, siendo este un arroz, y un postre para terminar. Un menú que se encuentra disponible por 45€ por persona.

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