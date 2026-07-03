España

El restaurante de Valladolid que entra en la Guía Michelin con cocina mediterránea y arroces desde 23,50 €: “Hay que probar sus pinchos creativos”

La Guía Michelin ha incluido en su lista de recomendados Azul Mediterráneo, un restaurante que ya había conseguido hacerse conocido en la ciudad gracias a sus pinchos ganadores

Guardar
Google icon
Restaurante Azul Mediterráneo, en Valladolid
Restaurante Azul Mediterráneo, en Valladolid

La morcilla de Burgos, el chuletón de Ávila, el hornazo de Salamanca, los torreznos de Soria… Castilla y León está repleto de productos y recetas deliciosas que conforman una gastronomía única, en la que predominan los guisos y los asados con carne elaborados de manera muy casera y tradicional. Pero hay quien viaja hasta allá solo por comer arroces.

Son estos la especialidad en Azul Mediterráneo (Paseo Arco de Ladrillo, 48), el restaurante vallisoletano que se estrena como nueva recomendación en la prestigiosa Guía Michelin. Un espacio que evoca las bondades de la cocina mediterránea en plena capital pucelana.

PUBLICIDAD

Ubicado frente al parque Ciudad de la Comunicación, es sin duda uno de los nuevos destinos gastronómicos de moda de Valladolid. Un restaurante fresco y desenfadado inspirado en la tradición mediterránea que, en palabras de la guía, “ha sabido traer los sabores, colores y aromas del levante español al corazón de la meseta castellana, siendo respetuoso con la tradición, pero incorporando, a su vez, divertidas notas de autor”. Se encarga de ello Juan Carlos Jiménez Pradas, chef al frente de Azul Mediterráneo, que lidera el proyecto junto al empresario Beto García.

Estéticamente, el local resulta consecuente con su nombre, pues aquí predominan los tonos amarillos y azules que nos hacen pensar en la arena y el mar. La temática continúa en la carta, donde se pueden encontrar algunos entrantes y platos para compartir, muchas de ellas recetas sacadas de la tradición culinaria del Levante español.

PUBLICIDAD

Interior del restaurante Azul Mediterráneo, en Valladolid (Web del restaurante)
Interior del restaurante Azul Mediterráneo, en Valladolid (Web del restaurante)

Su selección de platos también de otras zonas como Galicia, de donde vienen, por ejemplo, sus percebes. La carne y el pescado tienen también su hueco en Azul Mediterráneo, con platos como las albóndigas de pluma ibérica o parpatana de atún rojo.

Pero la indudable estrella de su carta es, sin duda, la sección de arroces: seco de carabinero, seco de bogavante azul y pollo, arroz de picaña madurada, tuétano asado y alcachofa, meloso de carabinero... Recetas elaboradas con arroz de la variedad japónica o de la carnaroli de Molino de Roca.

Pinchos creativos de premio

Azul Mediterráneo ya era conocida en la ciudad de Valladolid, incluso fuera de sus límites, gracias a sus pinchos creativos, recetas en miniatura que han traído grandes alegrías al restaurante y que ofrecen en su carta por un precio de 5,50 € cada una. No es de extrañar, pues Valladolid, sede del Concurso Nacional y el Campeonato Mundial de Tapas, es una de las grandes capitales en cuanto a cocina en miniatura se refiere.

Ya en 2023, el pincho Michemar consiguió el primer premio en el concurso Valladolid Tapas Walk, una tartaleta de maíz blanco rellena de tartar de atún, acompañada de mayonesa de kimchi, ajo negro y guacamole. Otro gran éxito es el Principino, un pincho de lechazo en adobo, queso, ají y caldo acevichado que fue reconocido con el Pincho de Oro del XXVII Concurso Provincial de Pinchos de Valladolid de 2025.

En 2024, Lechazus Deliciosus ganó la I edición del Concurso de Pinchos y Tapas de Castilla y León, un guiso de lechazo que imita al tallo de un níscalo, tierra de piñón, guiso de costilla y crujiente de pan.

La tapa de guiso de lechazo del restaurante Azul Mediterráneo, en Valladolid
La tapa de guiso de lechazo del restaurante Azul Mediterráneo, en Valladolid

Todo ello, pinchos creativos y arroces mediterráneos, puede probarse a través de sus menús degustación, entre los que destaca el Menú Brisa, compuesto de aperitivo, snacks, primer, segundo y tercer pase, siendo este un arroz, y un postre para terminar. Un menú que se encuentra disponible por 45€ por persona.

Otros restaurantes vallisoletanos en la Guía Michelin

  • La Cocina de Manuel (Álvarez Taladriz, 4) - Bib Gourmand
  • Azul Mediterráneo (Paseo del Arco de Ladrillo, 48) - Recomendado
  • Villa Paramesa (Plaza Martí y Monsó, 4) - Recomendado
  • Dámaso (Carabela, 1) - Recomendado
  • Paco Espinosa (Paseo Obregón, 16) - Recomendado
  • Suite 22 (Fray Luis de León, 22) - Recomendado
  • Llantén (Encina, 11) - Recomendado
  • Alquimia - Laboratorio (Antigua, 6) - 1 estrella Michelin
  • Trigo (Jorge Guillén, 6) - 1 estrella Michelin
  • Refectorio (Carretera N 122, Sardón de Duero) - 1 estrella Michelin
  • La Botica de Matapozuelos (Plaza Mayor 2, Matapozuelos) - 1 estrella Michelin

Temas Relacionados

Guía MichelinValladolidRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Precio del aceite de oliva en España este viernes 3 de julio

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva en España este viernes 3 de julio

El sector agroalimentario genera 137.300 millones de euros para la economía española y representa ya el 20% de las exportaciones nacionales

El aceite de oliva y los cítricos siguen posicionando a España como líder en exportación, con Italia y Alemania como principales destinos

El sector agroalimentario genera 137.300 millones de euros para la economía española y representa ya el 20% de las exportaciones nacionales

Los estudiantes que sacan mejores notas son los que más duermen: un estudio revela cómo cambia el sueño de los universitarios durante la carrera

La falta de horas de sueño afecta negativamente al rendimiento académico de los estudiantes universitarios

Los estudiantes que sacan mejores notas son los que más duermen: un estudio revela cómo cambia el sueño de los universitarios durante la carrera

Felipe VI tira de ahorros para pagar subidas salariales de su personal y la modernización digital de la institución: la Casa del Rey cierra 2025 con 885.000 euros en deudas

La Casa del Rey ha tenido que recurrir a 983.000 euros de sumplentos de crédito procedentes de sus remanentes para afrontar nuevos gastos. El Estado tuvo que ingresar 250.000 euros para financiar esas mejoras retributivas

Felipe VI tira de ahorros para pagar subidas salariales de su personal y la modernización digital de la institución: la Casa del Rey cierra 2025 con 885.000 euros en deudas

Almeida adjudica a la empresa del hermano de Esperanza Aguirre la viabilidad de la ciudad tecnológica que el Real Madrid quiere construir en Valdebebas

El Ayuntamiento de Madrid ha contratado a la consultora Savills para que realice el estudio económico previo a la recalificación de los terrenos que el club blanco tiene junto a su ciudad deportiva y donde quiere levantar un ‘hub tecnológico’

Almeida adjudica a la empresa del hermano de Esperanza Aguirre la viabilidad de la ciudad tecnológica que el Real Madrid quiere construir en Valdebebas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Felipe VI tira de ahorros para pagar subidas salariales de su personal y la modernización digital de la institución: la Casa del Rey cierra 2025 con 885.000 euros en deudas

Felipe VI tira de ahorros para pagar subidas salariales de su personal y la modernización digital de la institución: la Casa del Rey cierra 2025 con 885.000 euros en deudas

Almeida adjudica a la empresa del hermano de Esperanza Aguirre la viabilidad de la ciudad tecnológica que el Real Madrid quiere construir en Valdebebas

El nombramiento que causó “estupor absoluto” en España cumple 50 años: así llegó a la presidencia Adolfo Suárez, la nueva cara de la democracia

Todo el peso contra los narcos: la Fiscalía quiere acusarlos de piratería y generales de la Guardia Civil piden poder usar lanzagranadas

La prioridad nacional que Vox llevó de negociación en negociación hasta colarla en los cuatro gobiernos autonómicos del PP

ECONOMÍA

El sector agroalimentario genera 137.300 millones de euros para la economía española y representa ya el 20% de las exportaciones nacionales

El sector agroalimentario genera 137.300 millones de euros para la economía española y representa ya el 20% de las exportaciones nacionales

La inmigración se consolida como motor del crecimiento económico de España: “Ha tenido un notable impacto en el aumento del PIB”

El comprador tipo de segunda vivienda gana más de 5.300 euros al mes y dedica apenas una décima parte de sus ingresos a pagarla

La industria de chips europea está en manos de EEUU y China: los conflictos internacionales afectan al mercado de semiconductores de la UE

La construcción alerta de la falta de albañiles: sin más “mujeres, inmigrantes y jóvenes” no habrá viviendas suficientes en España

DEPORTES

Lamine Yamal dedica a su hermano la victoria contra Austria en el Mundial 2026: “Es como si fuera mi hijo, estoy enamorado de él”

Lamine Yamal dedica a su hermano la victoria contra Austria en el Mundial 2026: “Es como si fuera mi hijo, estoy enamorado de él”

Lamine Yamal quiere a Cristiano: el extremo se moja sobre el duelo de octavos contra Croacia o Portugal

“Ego Yamal”: El mensaje en la nueva cinta de Lamine con la que juega los partidos de España en el Mundial 2026

Así te hemos contado el partido entre España y Austria en el Mundial 2026

España supera una eliminatoria en un Mundial 16 años después tras vencer a Austria