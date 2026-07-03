Los estudiantes que sacan mejores notas son los que más duermen: un estudio revela cómo cambia el sueño de los universitarios durante la carrera

Una estudiante universitaria durmiendo en la biblioteca (Magnific)

Una de las cosas que más caracteriza a un estudiante universitario (dejando de lado las fiestas, los pisos compartidos con una limpieza cuestionable, los menús del día...) es el horario de sueño. No son pocos quienes han vivido más de una noche sin dormir antes de un examen. Ahora, la ciencia se ha interesado en investigar el ritmo de sueño de este grupo poblacional.

Un estudio de la revista PLOS One llevado a cabo por la Temple University (Estados Unidos) ha mostrado que 76 universitarios de la Universidad de Notre Dame durmieron de media ocho minutos más por noche al pasar de primero a cuarto curso, y que quienes obtuvieron mejores calificaciones mantuvieron de forma constante más horas de sueño durante toda la carrera.

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Los investigadores han analizado más de 61.000 registros diarios de sueño obtenidos con pulseras Fitbit entre 2015 y 2019. Los datos apuntan además a descensos estacionales del descanso en los periodos de mayor presión académica.

El estudio parte de una constatación conocida: el sueño influye en la función cognitiva, el rendimiento académico y las relaciones sociales. Al mismo tiempo, los estudiantes universitarios forman un grupo especialmente expuesto a dormir poco o de manera irregular. El trabajo intenta cubrir una laguna habitual en este campo, porque la evolución del sueño a lo largo de toda la etapa universitaria se ha estudiado hasta ahora sobre todo con datos declarados por los propios alumnos.

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Así cambia el sueño de los universitarios

El resultado central del estudio es que la duración media del sueño aumentó unos ocho minutos entre primero y último curso. Según los autores del estudio, ese cambio no fue lineal ni uniforme durante todo el calendario, porque aparecieron variaciones estacionales vinculadas al ritmo académico y el descanso tendió a reducirse en las etapas de mayor exigencia.

Los autores sostienen que el análisis de datos funcionales permite captar mejor esa evolución que los enfoques tradicionales. En su formulación, esta metodología “preserva la naturaleza continua y dinámica del comportamiento del sueño, se adapta a calendarios de observación irregulares habituales con dispositivos portátiles y permite modelizar relaciones variables en el tiempo que los métodos tradicionales no pueden captar”.

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Una chica se queda dormida estudiando en la biblioteca (Magnific)

Más horas de sueño, mejores notas

El otro hallazgo destacado afecta al rendimiento. En declaraciones recogidas por Medical Xpress, los investigadores afirman que su investigación descubrió “que los estudiantes con mejor rendimiento académico durmieron sistemáticamente más, no menos, a lo largo de sus años universitarios”.

Esa relación entre descanso y notas se mantuvo estable durante todo el periodo analizado. Los científicos añaden que “la relación positiva entre el sueño y la nota media permaneció notablemente estable durante cuatro años, lo que sugiere que dormir lo suficiente puede ser un componente importante del éxito académico a largo plazo”.

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La doctora Lucía Crivelli explica que mientras dormimos, el cerebro organiza y consolida lo aprendido.

Los flecos sueltos del estudio

El propio trabajo subraya varias cautelas que acotan la capacidad de generalizar los resultados. La muestra procede de una sola universidad muy selectiva y no representativa, y además el número final de participantes fue reducido por una alta pérdida de voluntarios durante el seguimiento.

El estudio tampoco ajustó los resultados por posibles factores de confusión. Entre ellos, la investigación menciona la salud mental, el consumo de alcohol o la dificultad de la carga lectiva, variables que podrían influir tanto en el sueño como en las calificaciones.

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