España

Los estudiantes que sacan mejores notas son los que más duermen: un estudio revela cómo cambia el sueño de los universitarios durante la carrera

La falta de horas de sueño afecta negativamente al rendimiento académico de los estudiantes universitarios

Guardar
Google icon
Una estudiante universitaria durmiendo en la biblioteca (Magnific)
Una estudiante universitaria durmiendo en la biblioteca (Magnific)

Una de las cosas que más caracteriza a un estudiante universitario (dejando de lado las fiestas, los pisos compartidos con una limpieza cuestionable, los menús del día...) es el horario de sueño. No son pocos quienes han vivido más de una noche sin dormir antes de un examen. Ahora, la ciencia se ha interesado en investigar el ritmo de sueño de este grupo poblacional.

Un estudio de la revista PLOS One llevado a cabo por la Temple University (Estados Unidos) ha mostrado que 76 universitarios de la Universidad de Notre Dame durmieron de media ocho minutos más por noche al pasar de primero a cuarto curso, y que quienes obtuvieron mejores calificaciones mantuvieron de forma constante más horas de sueño durante toda la carrera.

PUBLICIDAD

Los investigadores han analizado más de 61.000 registros diarios de sueño obtenidos con pulseras Fitbit entre 2015 y 2019. Los datos apuntan además a descensos estacionales del descanso en los periodos de mayor presión académica.

El estudio parte de una constatación conocida: el sueño influye en la función cognitiva, el rendimiento académico y las relaciones sociales. Al mismo tiempo, los estudiantes universitarios forman un grupo especialmente expuesto a dormir poco o de manera irregular. El trabajo intenta cubrir una laguna habitual en este campo, porque la evolución del sueño a lo largo de toda la etapa universitaria se ha estudiado hasta ahora sobre todo con datos declarados por los propios alumnos.

PUBLICIDAD

Así cambia el sueño de los universitarios

El resultado central del estudio es que la duración media del sueño aumentó unos ocho minutos entre primero y último curso. Según los autores del estudio, ese cambio no fue lineal ni uniforme durante todo el calendario, porque aparecieron variaciones estacionales vinculadas al ritmo académico y el descanso tendió a reducirse en las etapas de mayor exigencia.

Los autores sostienen que el análisis de datos funcionales permite captar mejor esa evolución que los enfoques tradicionales. En su formulación, esta metodología “preserva la naturaleza continua y dinámica del comportamiento del sueño, se adapta a calendarios de observación irregulares habituales con dispositivos portátiles y permite modelizar relaciones variables en el tiempo que los métodos tradicionales no pueden captar”.

Una chica se queda dormida estudiando en la biblioteca (Magnific)
Una chica se queda dormida estudiando en la biblioteca (Magnific)

Más horas de sueño, mejores notas

El otro hallazgo destacado afecta al rendimiento. En declaraciones recogidas por Medical Xpress, los investigadores afirman que su investigación descubrió “que los estudiantes con mejor rendimiento académico durmieron sistemáticamente más, no menos, a lo largo de sus años universitarios”.

Esa relación entre descanso y notas se mantuvo estable durante todo el periodo analizado. Los científicos añaden que “la relación positiva entre el sueño y la nota media permaneció notablemente estable durante cuatro años, lo que sugiere que dormir lo suficiente puede ser un componente importante del éxito académico a largo plazo”.

La doctora Lucía Crivelli explica que mientras dormimos, el cerebro organiza y consolida lo aprendido.

Los flecos sueltos del estudio

El propio trabajo subraya varias cautelas que acotan la capacidad de generalizar los resultados. La muestra procede de una sola universidad muy selectiva y no representativa, y además el número final de participantes fue reducido por una alta pérdida de voluntarios durante el seguimiento.

El estudio tampoco ajustó los resultados por posibles factores de confusión. Entre ellos, la investigación menciona la salud mental, el consumo de alcohol o la dificultad de la carga lectiva, variables que podrían influir tanto en el sueño como en las calificaciones.

Temas Relacionados

UniversidadesDormirSueñoEspaña-SaludEspaña-NoticiasÚltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Precio del aceite de oliva en España este viernes 3 de julio

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva en España este viernes 3 de julio

El restaurante de Valladolid que entra en la Guía Michelin con cocina mediterránea y arroces desde 23,50 €: “Hay que probar sus pinchos creativos”

La Guía Michelin ha incluido en su lista de recomendados Azul Mediterráneo, un restaurante que ya había conseguido hacerse conocido en la ciudad gracias a sus pinchos ganadores

El restaurante de Valladolid que entra en la Guía Michelin con cocina mediterránea y arroces desde 23,50 €: “Hay que probar sus pinchos creativos”

El sector agroalimentario genera 137.300 millones de euros para la economía española y representa ya el 20% de las exportaciones nacionales

El aceite de oliva y los cítricos siguen posicionando a España como líder en exportación, con Italia y Alemania como principales destinos

El sector agroalimentario genera 137.300 millones de euros para la economía española y representa ya el 20% de las exportaciones nacionales

Felipe VI tira de ahorros para pagar subidas salariales de su personal y la modernización digital de la institución: la Casa del Rey cierra 2025 con 885.000 euros en deudas

La Casa del Rey ha tenido que recurrir a 983.000 euros de sumplentos de crédito procedentes de sus remanentes para afrontar nuevos gastos. El Estado tuvo que ingresar 250.000 euros para financiar esas mejoras retributivas

Felipe VI tira de ahorros para pagar subidas salariales de su personal y la modernización digital de la institución: la Casa del Rey cierra 2025 con 885.000 euros en deudas

Almeida adjudica a la empresa del hermano de Esperanza Aguirre la viabilidad de la ciudad tecnológica que el Real Madrid quiere construir en Valdebebas

El Ayuntamiento de Madrid ha contratado a la consultora Savills para que realice el estudio económico previo a la recalificación de los terrenos que el club blanco tiene junto a su ciudad deportiva y donde quiere levantar un ‘hub tecnológico’

Almeida adjudica a la empresa del hermano de Esperanza Aguirre la viabilidad de la ciudad tecnológica que el Real Madrid quiere construir en Valdebebas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Felipe VI tira de ahorros para pagar subidas salariales de su personal y la modernización digital de la institución: la Casa del Rey cierra 2025 con 885.000 euros en deudas

Felipe VI tira de ahorros para pagar subidas salariales de su personal y la modernización digital de la institución: la Casa del Rey cierra 2025 con 885.000 euros en deudas

Almeida adjudica a la empresa del hermano de Esperanza Aguirre la viabilidad de la ciudad tecnológica que el Real Madrid quiere construir en Valdebebas

El nombramiento que causó “estupor absoluto” en España cumple 50 años: así llegó a la presidencia Adolfo Suárez, la nueva cara de la democracia

Todo el peso contra los narcos: la Fiscalía quiere acusarlos de piratería y generales de la Guardia Civil piden poder usar lanzagranadas

La prioridad nacional que Vox llevó de negociación en negociación hasta colarla en los cuatro gobiernos autonómicos del PP

ECONOMÍA

El sector agroalimentario genera 137.300 millones de euros para la economía española y representa ya el 20% de las exportaciones nacionales

El sector agroalimentario genera 137.300 millones de euros para la economía española y representa ya el 20% de las exportaciones nacionales

La inmigración se consolida como motor del crecimiento económico de España: “Ha tenido un notable impacto en el aumento del PIB”

El comprador tipo de segunda vivienda gana más de 5.300 euros al mes y dedica apenas una décima parte de sus ingresos a pagarla

La industria de chips europea está en manos de EEUU y China: los conflictos internacionales afectan al mercado de semiconductores de la UE

La construcción alerta de la falta de albañiles: sin más “mujeres, inmigrantes y jóvenes” no habrá viviendas suficientes en España

DEPORTES

Lamine Yamal dedica a su hermano la victoria contra Austria en el Mundial 2026: “Es como si fuera mi hijo, estoy enamorado de él”

Lamine Yamal dedica a su hermano la victoria contra Austria en el Mundial 2026: “Es como si fuera mi hijo, estoy enamorado de él”

Lamine Yamal quiere a Cristiano: el extremo se moja sobre el duelo de octavos contra Croacia o Portugal

“Ego Yamal”: El mensaje en la nueva cinta de Lamine con la que juega los partidos de España en el Mundial 2026

Así te hemos contado el partido entre España y Austria en el Mundial 2026

España supera una eliminatoria en un Mundial 16 años después tras vencer a Austria