Medio Ambiente

Rescataron a un oso hormiguero bebé: así vive abrazado a un peluche que le brinda contención

El animal fue hallado en Jujuy y sigue su recuperación en Corrientes. Separado de su madre, permanece abrazado a un peluche blanco, un recurso clave para brindarle contención emocional y aumentar sus posibilidades de regresar a la vida silvestre

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La cría de oso hormiguero rescatada en Jujuy permanece abrazada a un peluche durante su rehabilitación en Corrientes

La historia de Punch, el monito que de siete meses del zoológico de la ciudad de Ichikawa, a las afueras de Tokio, tocó la fibra en millones de personas alrededor del mundo. Abandonado por su madre, la cria se aferró a un peluche y se volvió una verdadera celebridad en las redes.

Ahora, una cría de oso hormiguero rescatada en Ledesma, Jujuy y separada de su madre atraviesa en Corrientes un proceso de recuperación en el que permanece abrazada a un peluche blanco para reducir el estrés y aumentar sus posibilidades de volver al monte cuando complete su desarrollo, la cuarentena sanitaria y el programa de reintroducción profesional.

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El traslado a Corrientes ya se realizó luego de los primeros cuidados en Jujuy. Allí continuará la rehabilitación junto a la Fundación Rewilding Argentina, dedicada a la conservación y reintroducción de fauna silvestre.

Oso Hormiguero abraza peluche
Especialistas utilizan un peluche blanco para brindarle contención física y emocional mientras crece lejos de su madre

La escena que difundió el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy muestra al animal junto a un peluche de apego que cumple una función concreta: ofrecerle contención física y emocional durante la crianza. Como la cría es muy pequeña y está lejos de su madre, los especialistas utilizan ese objeto para darle compañía con un volumen similar al de un cuerpo protector.

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El ejemplar se abraza al peluche, duerme con él y se mantiene más resguardado mientras recibe la asistencia de los profesionales.

Cuando fue hallado, el oso hormiguero estaba solo, fuera de su hábitat y sin posibilidades de sobrevivir por sus propios medios. A partir de ese rescate intervino el equipo de fauna silvestre del ministerio provincial, que inició los cuidados de urgencia.

El video difundido resume la exigencia del proceso con una frase: “Para que pueda volver al monte tiene que crecer, pasar una cuarentena sanitaria completa, y entrar en un programa de reintroducción profesional”.

Oso Hormiguero abraza peluche
El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy difundió imágenes del animal aferrado a su peluche de apego

La meta de esa atención es que la cría alcance el desarrollo necesario en edad y tamaño antes de regresar a la naturaleza. El procedimiento demandará tiempo y está orientado a que el animal pueda ser incorporado en condiciones controladas a su ecosistema.

El ministerio trabaja en varios rescates junto con la mencionada fundación, una organización que en este caso recibirá al ejemplar para continuar la recuperación. Según la publicación jujeña, el objetivo final es que la cría reúna las condiciones adecuadas para volver a su ambiente natural.

El yurumí, también conocido como oso hormiguero gigante, es un mamífero originario de Sudamérica. Se distingue por su cabeza pequeña, hocico alargado y cónico, cola gruesa y peluda, garras delanteras largas y un pelaje que combina tonos castaños, grises y negros. Su boca es diminuta y carece de dientes, pero posee una lengua muy larga y. Debido al largo de sus uñas delanteras, se desplaza apoyando los nudillos y colocando las manos de costado.

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