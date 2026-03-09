Un estudio alerta sobre una aceleración sostenida del calentamiento global desde 2015: las causas

El calentamiento global se acelera, la temperatura media del planeta subió 0,35 °C por década en los últimos diez años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temperatura media del planeta comenzó a aumentar más rápido en los últimos años, según muestran los registros de observación. “Los últimos 11 años han sido los 11 más cálidos registrados”, confirman desde la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Esta aceleración del calentamiento global implica que el límite climático fijado en el Acuerdo de París de un incremento de 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales para evitar daños severos podría superarse antes de lo previsto.

Aunque el tratado define que el límite solo se considera rebasado si ese valor se mantiene en promedio durante veinte años, con una temperatura media global 1,44 °C superior a los valores de referencia en el año 2025, las cifras muestran que el umbral acordado está cada vez más cerca de alcanzarse de manera sostenida. Un estudio publicado en Geophysical Research Letters analizó datos históricos de temperatura provenientes de cinco organismos internacionales.

El equipo científico ajustó estos registros para eliminar el efecto de fenómenos naturales, como El Niño, erupciones volcánicas y variaciones solares, con el fin de reducir la variabilidad en los datos y detectar con mayor claridad la aceleración en el calentamiento global. Los resultados revelan que, desde 2015, la velocidad a la que aumenta la temperatura global se incrementó de forma clara y consistente en todos los registros evaluados. Esta tendencia no se había observado en décadas previas y representa un cambio significativo en el comportamiento del clima reciente.

Un incremento sin precedentes en la tasa de calentamiento

Las altas temperaturas de 2024 superaron los 1,5 °C sobre niveles preindustriales, el umbral del Acuerdo de París está cada vez más cerca (UNIVERSIDAD DE NORTHERN ARIZONA)

Los resultados del estudio muestran que el ritmo de aumento de la temperatura global cambió de forma notable. En los últimos diez años la temperatura del planeta subió, en promedio, unos 0,35 °C por década, aunque puede variar según el registro utilizado. Este valor representa casi el doble del promedio registrado entre 1970 y 2015, que se situaba en 0,2 °C por década. El informe subraya que esta aceleración es mayor que la de cualquier década anterior desde el inicio de los registros instrumentales en 1880.

Tras ajustar los datos para eliminar la influencia de factores naturales como El Niño, erupciones volcánicas y variaciones solares, la aceleración del calentamiento alcanza un nivel de confianza estadística superior al 98% en todos los conjuntos de datos evaluados. Esto quiere decir que el aumento en la velocidad del calentamiento global no se debe a fluctuaciones puntuales, sino que refleja una tendencia real y sostenida en los registros recientes.

El informe destaca que las altas temperaturas de 2024 superaron los 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales. Aunque este umbral solo se considera sobrepasado si se mantiene como promedio durante 20 años según el Acuerdo de París, la tendencia actual indica que podría cruzarse de forma sostenida antes de 2030 si no se produce una reducción drástica de las emisiones de dióxido de carbono (CO₂).

Análisis estadístico y ajuste de las series de datos

El estudio utilizó dos métodos estadísticos diferentes para detectar si el ritmo del calentamiento global cambió en los últimos años. Uno de ellos permite identificar aumentos graduales y el otro detecta cambios bruscos en la tendencia, como si se tratara de un “quiebre” en la curva de temperaturas. Para asegurar resultados sólidos, los científicos trabajaron con datos de temperatura recopilados por cinco instituciones reconocidas: NASA, NOAA, HadCRU, Berkeley Earth y ERA5.

El informe advierte que si la tendencia continúa, el umbral de 1,5 °C podría superarse antes de 2030 sin una reducción drástica de emisiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ajustar estos datos, aplicaron fórmulas que restan el impacto de los factores naturales, como el uso de un índice específico para El Niño, la medición de partículas volcánicas en la atmósfera y el recuento de manchas solares. El análisis mostró que el aumento en la velocidad del calentamiento comenzó a notarse entre 2013 y 2014, pero solo se pudo confirmar plenamente al sumar los datos de 2023 y 2024.

El documento aclara que su objetivo fue demostrar que el calentamiento global se está acelerando y no investigar las causas específicas de ese fenómeno. Aun así, los valores observados coinciden con las proyecciones de los modelos climáticos actuales.

Perspectivas y desafíos para la política climática global

Stefan Rahmstorf, investigador del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático y autor principal del estudio, advierte: “Si la tasa de calentamiento de los últimos diez años continúa, se superaría de forma prolongada el umbral de 1,5°C del Acuerdo de París antes de 2030. La velocidad con la que la Tierra siga calentándose depende, en última instancia, de la rapidez con la que reduzcamos a cero las emisiones globales de CO₂ procedentes de combustibles fósiles”.

Aerosoles como los generados por la quema de combustibles fósiles pueden enfriar el planeta al reflejar parte de la radiación solar (AWI/ JESSICA HELMSCHMIDT)

El estudio se apoya en datos de observación y no evalúa teorías sobre los factores responsables de la aceleración observada. Aun así, el estudio señala que una posible explicación discutida en investigaciones previas es la reducción de partículas llamadas aerosoles en la atmósfera. “Son partículas finas, sólidas o líquidas, suspendidas en la atmósfera, donde suelen permanecer durante días o semanas antes de caer al suelo o ser arrastradas por la lluvia o la nieve. Se originan tanto por actividades humanas que implican la quema de combustibles fósiles, biocombustibles y vegetales como por fuentes naturales (como el polvo del desierto, la espuma marina y las erupciones volcánicas)”, afirman desde la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos.

Pueden cumplir la función de reflejar parte de la radiación solar y ayudar a enfriar el planeta. Al disminuir la cantidad de aerosoles, ese efecto de enfriamiento se reduce y el calentamiento provocado por los gases de efecto invernadero se vuelve más notorio.

El informe insiste en la necesidad de monitoreo continuo y en la relevancia de acciones inmediatas para frenar la tendencia actual. De acuerdo con el estudio, el calentamiento global no solo no se ralentizó, sino que pasó a una etapa en la que el aumento de la temperatura es más rápido y consistente según los datos analizados, lo que plantea desafíos urgentes para la política climática internacional y para los compromisos establecidos en el marco del Acuerdo de París.