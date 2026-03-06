Por qué el Perito Moreno dejó de ser el glaciar más firme de la Patagonia

El glaciar Perito Moreno comenzó a perder masa y retroceder desde 2018, alterando una estabilidad de casi un siglo. (REUTERS/Agustín Marcarian)

El glaciar Perito Moreno, una de las joyas de la Patagonia, experimenta un cambio que altera décadas de estabilidad.

Científicos de Japón y Argentina detectaron que, desde 2018, el glaciar Perito Moreno comenzó a perder masa de manera dinámica. Este proceso se asoció al retroceso del frente y al adelgazamiento del hielo. Nunca antes se había observado este fenómeno en ese glaciar.

Según el estudio, que fue publicado en la revista Earth and Planetary Science Letters, en 2018, “el adelgazamiento se extendió sobre la parte inferior del glaciar, acompañado por una aceleración gradual del flujo”.

Científicos de Japón y Argentina descubrieron que el adelgazamiento y retroceso del Perito Moreno está vinculado al calentamiento global (Reuters TV/via REUTERS)

Además, los datos muestran que las tres temporadas de deshielo entre 2020-21 y 2022-23 provocaron el retroceso del glaciar desde la morrena sumergida, una barrera natural formada por sedimentos en el fondo del lago. Este fenómeno causó una aceleración del flujo de hielo y un adelgazamiento notable.

Los científicos que hicieron la investigación son Masahiro Minowa y Shin Sugiyama, del Instituto de Ciencia de Bajas Temperaturas de la Universidad de Hokkaido, Koji Fujita, de la Universidad de Nagoya, y Nozomu Naito, del Instituto de Tecnología de Hiroshima en Japón.

También colaboró el científico Pedro Skvarca, del Glaciarium, el Centro de Interpretación de Glaciares en El Calafate, en Argentina.

Un gigante de hielo, frente a su mayor reto

Las temporadas de deshielo entre 2020 y 2023 provocaron una aceleración del flujo y un adelgazamiento inédito en el glaciar Perito Moreno ( MORITZ KOCH)

Durante años, el glaciar Perito Moreno se mantuvo firme, mientras otros glaciares patagónicos retrocedían.

La clave de su estabilidad fue una morrena sumergida que, durante décadas, actuó como barrera natural y limitó la pérdida de hielo por desprendimientos.

Los investigadores intentaron comprender qué sucede cuando un glaciar así, que parecía inmutable, comienza a perder masa.

Quisieron explicar cuáles son los mecanismos que pueden transformar la estabilidad del glaciar en una pérdida acelerada de masa.

Los investigadores emplearon imágenes satelitales, datos de campo y registros topográficos para evaluar cómo la posición del frente, la velocidad del hielo y la elevación superficial cambiaron en los últimos años.

Analizaron además las condiciones climáticas y la topografía del lago para relacionar estos factores con los cambios observados.

Nuevas técnicas y hallazgos

La morrena sumergida, barrera natural que protegía al glaciar Perito Moreno, perdió su función por el retroceso del hielo. (Archivo NASA)

Para hacer el estudio, los investigadores combinaron trabajo de campo y observaciones satelitales. Usaron imágenes de los satélites Sentinel-2A/B de la Agencia Espacial Europea y mapas de velocidad del hielo del proyecto ITS_LIVE para analizar cómo cambió el frente del glaciar y su flujo.

Además, midieron la profundidad del lago frente al glaciar en diferentes años y estaciones, y recolectaron datos sobre la temperatura del agua.

También compararon estos datos con registros históricos y usaron modelos matemáticos para calcular el balance de masa superficial, es decir, la diferencia entre el hielo que se acumula y el que se pierde.

El equipo revisó cómo varió la posición del frente, la elevación y la velocidad del hielo a lo largo de los años. Así, detectaron cuándo y cómo empezó el adelgazamiento acelerado y el retroceso del glaciar.

El glaciar que dejó de ser “inmóvil”

El uso de satélites Sentinel-2 y modelos matemáticos permitió analizar cambios en la velocidad, elevación y masa del glaciar Perito Moreno (EFE/Orestis Panagiotou)

Tras analizar los resultados los científicos detectaron que el glaciar Perito Moreno, después de estar estable durante cien años, empezó a perder hielo y retroceder a partir de 2018. Descubrieron que el frente del glaciar se movió hacia atrás y el hielo se volvió más delgado.

Lo más llamativo fue que el retroceso ocurrió porque el glaciar dejó de apoyarse en la barrera de sedimentos, la morrena, que lo había mantenido firme durante décadas. Cuando el glaciar se alejó de esa barrera, comenzó a avanzar más rápido y a perder más hielo.

También notaron que las temporadas de mucho deshielo entre 2020 y 2023 aceleraron todo el proceso. Así, el Perito Moreno dejó de ser el glaciar “firme” que todos conocían y pasó a sufrir cambios nunca antes vistos.

Los científicos señalaron que el hallazgo evidencia cómo el retroceso y adelgazamiento del glaciar Perito Moreno, causado por el calentamiento atmosférico, superó la protección de la morrena sumergida.

El estudio señala que la pérdida dinámica del Perito Moreno podría anticipar cambios similares en otros glaciares alimentados por lagos. REUTERS (Agustin Marcarian/Archivo)

Advirtieron que este tipo de pérdida dinámica puede anticipar cambios similares en otros glaciares que terminan en lagos, si las condiciones de calentamiento y pérdida de soporte continúan.

Subrayaron también la importancia de tener en cuenta la interacción entre el clima, la dinámica interna del hielo y la topografía del lecho en la estabilidad de los glaciares.

Porque la pérdida de masa no solo depende del clima, sino también de cómo el glaciar se relaciona con su entorno, como el lago y las barreras de sedimento.

Finalmente, los investigadores recomendaron continuar el monitoreo y el desarrollo de modelos más precisos para predecir la evolución futura del Perito Moreno y otros glaciares similares.

Investigadores destacan la importancia de la interacción entre clima, dinámica del hielo y topografía para la estabilidad de los glaciares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocieron que entender esos procesos es clave para anticipar cambios regionales y globales en respuesta al calentamiento climático.

El año pasado, científicos de Alemania y Argentina habían publicado otras pruebas sobre la situación del Perito Moreno en la revista Communications Earth & Environment.

Combinaron vuelos en helicóptero con radar y datos satelitales para mapear el espesor del hielo y el lecho.

Descubrieron que, desde 2019, el glaciar retrocedió más de 800 metros y su ritmo de adelgazamiento se multiplicó.

En diálogo con Infobae, uno de los coautores de ese trabajo, el doctor en geología Lucas Ruiz, ex-investigador en glaciares patagónicos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) del Conicet, opinó sobre el nuevo estudio publicado Earth and Planetary Science Letters.

“Aportaron más evidencias de que el glaciar Perito Moreno entró en una fase de retroceso y adelgazamiento, impulsada por la pérdida de fricción en su base y el aumento de la velocidad del hielo. Esta dinámica se ve favorecida por la pendiente del lecho rocoso, que es más profunda hacia el interior del glaciar”, explicó Ruiz, quien forma parte de la empresa Geoestudios en Chile.

Además, señaló: “En los últimos meses, se registraron desprendimientos basales cada vez más grandes y frecuentes, lo que muestra que el glaciar ya no mantiene la estabilidad de décadas pasadas. Todo indica que el Perito Moreno atraviesa una etapa inédita de cambios acelerados”.

El alerta global para la humanidad

El retroceso y adelgazamiento no tienen precedentes en la historia reciente del Perito Moreno ( REUTERS/Lucinda Elliott)

Lo que ocurre en el Perito Moreno refleja una tendencia observada a nivel mundial. En marzo del año pasado, las Naciones Unidas habían emitido un llamado de atención a la humanidad: los glaciares están derritiéndose a un ritmo sin precedentes debido al calentamiento global, inducido por actividades humanas, y muchos no sobrevivirán este siglo si continúan las actuales emisiones.

El problema ambiental también afecta a las personas: pone en riesgo la seguridad hídrica de cientos de millones de personas y acelera el aumento del nivel del mar. De esta manera, puede impactar en comunidades, ecosistemas y economías en todo el mundo.

El cambio que atraviesa el Perito Moreno es una señal de alerta para todos los glaciares de la Patagonia y del mundo ante el avance del calentamiento global.