Identifican el posible rol del polvo mineral en la rápida e irreversible pérdida de hielo en Groenlandia

Groenlandia es una región clave para el estudio del deshielo global, donde los cambios en la superficie de hielo reflejan el impacto de factores naturales y atmosféricos (Freepik)

El polvo mineral depositado sobre la capa de hielo de Groenlandia está acelerando el deshielo irreversible de la región al favorecer el desarrollo de algas glaciares.

Así lo concluye una investigación reciente liderada por la University of Waterloo, que advierte sobre las posibles consecuencias de este fenómeno para el aumento del nivel del mar.

Polvo mineral y aceleración del deshielo

El equipo internacional, encabezado por la profesora Jenine McCutcheon, especialista en geomicrobiología de la University of Waterloo, identificó que el polvo mineral presente en el hielo proviene de rocas locales de Groenlandia. Este material contiene fósforo, un nutriente esencial para el crecimiento de las algas glaciares.

El retroceso de la masa de hielo en Groenlandia evidencia la rapidez de los cambios climáticos y sus efectos sobre el nivel del mar (Europa Press)

“El polvo mineral que analizaron tenía la misma composición que las rocas cercanas de Groenlandia y también contenía fósforo que, esparcido sobre el hielo, alimenta el crecimiento de algas glaciares pigmentadas”, detalló McCutcheon, según la University of Waterloo.

La presencia de grandes poblaciones de estas algas reduce el albedo —capacidad de reflejar la luz solar— en la superficie del hielo. Este oscurecimiento favorece una mayor absorción de radiación solar y, en consecuencia, incrementa el ritmo de derretimiento.

La investigación, publicada en la revista Environmental Science & Technology, se basa en dos años de análisis directos de muestras y modelos de trayectorias atmosféricas, en colaboración con la Universidad de Leeds.

El estudio destaca que la cantidad de fósforo depositada cada año es suficiente para mantener poblaciones extensas de algas glaciares, fenómeno documentado ya en varias zonas de Groenlandia.

La presencia de partículas minerales sobre el hielo contribuye al oscurecimiento de la superficie y potencia el proceso de derretimiento en Groenlandia (University of Waterloo)

Esta situación sitúa a la región como una de las áreas donde la pérdida de hielo ocurre más rápidamente en el mundo.

Dispersión aérea y aerosoles biológicos

Además del polvo mineral, el equipo recolectó muestras de aerosoles biológicos, que incluyeron células de algas procedentes tanto de la nieve como del hielo. Estos resultados dieron lugar a la hipótesis de que las algas pueden desplazarse por el aire y colonizar nuevos ambientes.

“Las células probablemente viajan por el hielo arrastradas por el viento, lo que facilita su dispersión y el inicio de nuevas colonias de algas en áreas alejadas”, explicó la profesora McCutcheon, de acuerdo con la University of Waterloo.

Investigadores capturan muestras de aire para analizar la presencia de células de algas transportadas por el viento a través de la superficie helada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este proceso ayuda a comprender cómo la proliferación microbiana se expande rápidamente, contribuyendo al oscurecimiento e incremento del deshielo incluso en regiones previamente inalteradas. La acción del viento y los aerosoles biológicos representa una vía adicional para el avance de estos procesos, junto con el papel del polvo mineral.

Factores adicionales y perspectivas futuras

La University of Waterloo subraya la importancia de analizar todos los factores que contribuyen al derretimiento del hielo para mejorar las previsiones sobre el aumento del nivel del mar.

Entre estos elementos figura el hollín —partículas negras generadas principalmente por incendios forestales—, cuyo depósito sobre el hielo reduce el albedo y acelera la pérdida de la capa glacial.

Fragmentos de hollín, resultado de incendios forestales lejanos, se observan incrustados en el hielo, alterando su color y acelerando el proceso de derretimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su trabajo en Groenlandia, los investigadores recolectaron también muestras de hollín precipitado desde la atmósfera. El aumento de estos residuos, en paralelo a la mayor frecuencia de incendios, incrementa la vulnerabilidad de la capa de hielo y eleva los riesgos para la población en zonas costeras.

Saber cómo interactúan variables como el polvo mineral, las algas glaciares y el hollín es fundamental para anticipar el ritmo del deshielo y diseñar respuestas adecuadas ante el aumento del nivel del mar.

Ante estos retos, la comunidad científica se orienta hacia nuevas prioridades, buscando profundizar en el efecto de cada agente en el oscurecimiento y la pérdida continua de hielo, especialmente a medida que fenómenos como los incendios forestales se hacen más habituales.