Proponen un innovador método para monitorear el impacto del cambio climático en arrecifes de coral

El análisis del microbioma marino ofrece una vía no invasiva para detectar patologías en arrecifes de coral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los microbios del agua de mar abren una vía innovadora y no invasiva para la detección temprana de enfermedades en los corales, según un estudio dirigido por el Instituto Oceanográfico Woods Hole (WHOI) y la Universidad de las Islas Vírgenes. El trabajo fue publicado en Cell Reports. Además, plantea que el análisis del microbioma marino permite fortalecer la protección de estos ecosistemas esenciales para la vida marina y humana.

Los arrecifes de coral son conocidos por su extraordinaria diversidad biológica y cumplen un papel fundamental al sostener las cadenas alimentarias marinas en todos sus niveles, aseguró la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El fenómeno del blanqueamiento coralino se ha intensificado a causa del aumento sostenido de la temperatura en la superficie del mar, lo que representa una seria amenaza para estos ecosistemas.

El proceso ocurre cuando un incremento prolongado en las temperaturas provoca la ruptura de la relación simbiótica entre los corales y las zooxantelas, unas algas esenciales para la salud coralina. Ante esta situación, el coral expulsa a las zooxantelas, pierde su color característico y su vitalidad disminuye drásticamente.

Aunque algunos corales logran recuperarse tras episodios de decoloración, muchos sucumben, y quienes sobreviven lo hacen con sistemas inmunitarios visiblemente debilitados. Los arrecifes de coral ocupan solo alrededor del 0,5% del fondo marino, pero sus estructuras tridimensionales, desarrolladas a lo largo de miles de años mediante la acumulación de esqueletos de carbonato de calcio, resultan esenciales para la vida marina y humana, advierte la ONU.

Un giro en la vigilancia de la salud coralina

Los científicos destacan la importancia de la vigilancia temprana para la protección de los corales caribeños (Freepik)

Según los expertos, hasta el momento, el diagnóstico de enfermedades en corales dependía de inspecciones visuales realizadas por buceadores, un método que solo detecta problemas en etapas avanzadas. El WHOI advierte que esta limitación retrasa la respuesta y agrava los daños antes de ser identificados.

Frente a este escenario, el nuevo enfoque propuesto analiza el microbioma presente en el agua que rodea los arrecifes, lo que permite identificar anomalías sin intervención directa sobre los corales ni alteración de su entorno natural.

Entre 2020 y 2024, el equipo de investigación estudió colonias de coral cerebro (Colpophyllia natans) en arrecifes cercanos a St. John, Islas Vírgenes de Estados Unidos, mediante muestreos regulares tanto del tejido coralino como del agua adyacente. Los científicos, pertenecientes al WHOI y la Universidad de las Islas Vírgenes, emplearon secuenciación genética avanzada para comparar las comunidades microbianas en ambos entornos.

El microbioma marino, un indicador sensible y fiable

Los resultados mostraron que, mientras los microbios en los tejidos del coral variaban incluso en ejemplares sanos, los del agua permanecían estables cerca de corales saludables y se alteraban de manera significativa ante la presencia de enfermedad. Este comportamiento convierte al microbioma acuático en un indicador temprano y fiable de afecciones coralinas, permitiendo una reacción más rápida y eficaz.

La autora principal, Jeanne Bloomberg, subrayó: “Este estudio demuestra que el agua del océano que rodea un coral puede revelarnos mucho, incluso cuándo está enfermo”. Bloomberg señaló que los microbios del agua respondieron al material liberado por corales afectados, una reacción especialmente intensa durante los brotes más severos.

Según los datos recogidos en Cell Reports Sostenibilidad, las alteraciones en el microbioma marino constituyen un marcador más confiable de patologías coralinas que los cambios observados dentro de los tejidos. La científica del WHOI Amy Apprill destacó: “Nuestros hallazgos proporcionan evidencia convincente de que los microbiomas del agua marina pueden utilizarse para diagnosticar enfermedades de los corales y, potencialmente, otras perturbaciones de los arrecifes”.

La enfermedad de pérdida de tejido representa una de las principales amenazas para los corales del Caribe (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apprill precisó que la combinación de muestreo automatizado y detección genética acelerada permitiría establecer un sistema de alerta temprana, facilitando intervenciones antes de que los daños sean irreparables.

El desafío de la enfermedad de pérdida de tejido

La enfermedad de pérdida de tejido de los corales pétreos figura entre las más devastadoras del Caribe en la última década, según la Universidad de las Islas Vírgenes. Los tratamientos actuales, incluidos antibióticos, logran frenar el avance en individuos concretos, pero aún se desconoce el patógeno responsable.

La profesora Marilyn Brandt, de la Universidad de las Islas Vírgenes, afirmó: “Hemos observado graves pérdidas de corales formadores de arrecifes debido a la enfermedad de pérdida de tejido de los corales pétreos, con importantes consecuencias económicas y ecológicas”. Brandt consideró que herramientas diagnósticas como la propuesta, basadas en el análisis del microbioma marino, pueden ser determinantes para asegurar la protección oportuna de los arrecifes restantes.

Hacia una protección eficaz y sostenible

El avance divulgado por el WHOI resalta que la técnica no es destructiva y puede integrarse en sistemas de monitoreo escalables, permitiendo la vigilancia sin perjudicar a los organismos estudiados. Esta innovación posibilita anticipar enfermedades, superando métodos que solo registran daños cuando estos ya se han producido.

El monitoreo del agua de mar permite anticipar brotes y mejorar la respuesta ante enfermedades coralinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los arrecifes de coral sostienen más de una cuarta parte de la vida marina global y a cerca de mil millones de personas. Su deterioro constante evidencia la urgencia de soluciones preventivas amplias.

La Universidad de las Islas Vírgenes advierte que la detección temprana y la implantación de sistemas eficientes pueden ser decisivas tanto para la biodiversidad como para la estabilidad económica de las comunidades dependientes de estos ecosistemas.