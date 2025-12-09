Mapean la estructura subterránea de Groenlandia y revelan su impacto clave en el aumento del nivel del mar

El estudio integra observaciones de velocidades sísmicas, anomalías gravitacionales y flujos de calor, posibilitando una mejor interpretación de los procesos tectónicos bajo la región (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

Un equipo internacional de científicos ha logrado cartografiar con un nivel de detalle sin precedentes la estructura subterránea de Groenlandia, lo que revela variaciones de temperatura que podrían transformar la comprensión sobre la evolución de su capa de hielo y su impacto en el aumento global del nivel del mar.

Los resultados, publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, permiten anticipar con mayor precisión cómo responderá la isla al cambio climático, un avance que, según los autores, resulta esencial para modelar el futuro de las costas en todo el planeta.

Entre las conclusiones más destacadas del estudio, los investigadores subrayan que las variaciones de temperatura bajo Groenlandia son sorprendentemente grandes, lo que permite delimitar con mayor exactitud la trayectoria del punto caliente de Islandia y comprender su papel en la deformación de la Tierra ante los cambios en la capa de hielo.

El método presentado en Proceedings of the National Academy of Sciences sienta bases para identificar con mayor precisión los cambios en el nivel del mar causados por la reducida estabilidad de la capa de hielo

Los autores indicaron: “El continente de Groenlandia reviste interés debido a su interacción con el punto caliente de Islandia y a que alberga una capa de hielo que es, y será, un factor clave en el aumento global del nivel del mar. Utilizando múltiples conjuntos de datos, estimamos las variaciones de temperatura tridimensionales bajo Groenlandia y demostramos que son sorprendentemente grandes”.

“Utilizando estas variaciones de temperatura, podemos delimitar mejor la trayectoria del punto caliente de Islandia y demostrar su importancia para explicar cómo se deforma la Tierra en respuesta a los cambios en la capa de hielo. Por lo tanto, nuestro modelo de temperatura facilita una mejor comprensión de la historia geológica de Groenlandia y la influencia de las interacciones hielo-Tierra en la evolución de la capa de hielo y del nivel del mar”, sumaron.

La investigación, liderada por la Universidad de Ottawa en colaboración con la Universidad de Twente (Países Bajos) y el Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia (GEUS), se apoyó en el análisis conjunto de datos satelitales y terrestres, así como en la ejecución de cientos de miles de simulaciones mediante recursos informáticos de alto rendimiento, incluidos los de la Alianza de Investigación Digital de Canadá. Este enfoque permitió desarrollar modelos tridimensionales que reconstruyen la temperatura de la litosfera y el manto superior bajo Groenlandia y el noreste de Canadá.

La fuerte variabilidad lateral de la temperatura bajo Groenlandia, compatible con una trayectoria de oeste a este del punto caliente, abre nuevas perspectivas sobre la historia geológica de la región ártica

Parviz Ajourlou, doctorando de la Universidad de Ottawa y primer autor del estudio, explicó que los nuevos modelos regionales de temperatura “revelan variaciones laterales significativas en la estructura térmica de la Tierra bajo Groenlandia, lo que proporciona información importante sobre el paso de la isla por el punto caliente de Islandia”. Según Ajourlou, “estas variaciones nos ayudan a interpretar mejor la historia tectónica de Groenlandia y su influencia en las propiedades geofísicas de las rocas subyacentes”.

El catedrático Glenn Milne, también de la Universidad de Ottawa y responsable principal de la investigación, destacó la relevancia de estos hallazgos para comprender la interacción entre la capa de hielo y el lecho rocoso. Milne afirmó: “Esta investigación amplía nuestra comprensión de la estructura interna de la Tierra bajo Groenlandia. Las variaciones de temperatura influyen directamente en la interacción entre la capa de hielo y el lecho rocoso, que debe cuantificarse para interpretar las observaciones del movimiento del terreno y los cambios de gravedad. Estas observaciones nos indican cómo está respondiendo la capa de hielo al reciente calentamiento climático”.

El estudio empleó datos geofísicos como velocidades sísmicas, anomalías gravitacionales y flujo de calor para construir un modelo integral de temperatura en 3D. Este modelo no solo arroja luz sobre el pasado geológico de Groenlandia y el estado actual de su capa de hielo, sino que también mejora la capacidad de los científicos para simular los cambios futuros de la capa de hielo y su contribución al aumento del nivel del mar.

El estudio internacional permitió reconstruir en tres dimensiones la temperatura en la litosfera y el manto superior de Groenlandia, aportando información clave para anticipar la evolución de la capa de hielo y su influencia en el nivel del mar

Ajourlou subrayó: “Este trabajo ilustra claramente cómo nuestro conocimiento de la Tierra sólida mejora nuestra capacidad para comprender el sistema climático. Al mejorar la modelización de las interacciones entre el hielo y la Tierra, podemos predecir mejor el aumento futuro del nivel del mar y planificar en consecuencia”.

El artículo detalla que la estructura térmica bajo Groenlandia refleja la historia tectónica de la región y condiciona la evolución de la capa de hielo a través del flujo de calor superficial y la influencia de la temperatura en la reología terrestre, lo que afecta el ajuste isostático glacial. Los autores presentaron los resultados de una inversión probabilística conjunta de múltiples conjuntos de datos para determinar la estructura térmica de la litosfera y el manto superior bajo Groenlandia, considerando las implicaciones para la historia tectónica, la deformación isostática y la evolución de la capa de hielo.

El paso de Groenlandia sobre el punto caliente de Islandia es un fenómeno conocido, aunque persiste el debate sobre su trayectoria exacta. Los hallazgos del equipo revelan una fuerte variabilidad lateral en la estructura térmica, consistente con las reconstrucciones de una trayectoria de oeste a este del punto caliente a través del centro de Groenlandia.