Récord histórico de CO2 en la atmósfera alarma a la ONU

Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, que atrapan el calor, aumentaron a su nivel más alto registrado el año pasado, alcanzando un nivel nunca visto en la civilización humana y “turbocargando” el clima de la Tierra y causando fenómenos meteorológicos más extremos, dijo el miércoles la agencia meteorológica de las Naciones Unidas.

La Organización Meteorológica Mundial dijo en su último boletín sobre gases de efecto invernadero, un estudio anual publicado antes de la conferencia climática anual de la ONU, que las tasas de crecimiento del CO2 se han triplicado desde la década de 1960 y han alcanzado niveles no vistos en al menos 800.000 años.

Las emisiones provenientes de la quema de carbón, petróleo y gas, junto con más incendios forestales, han contribuido a avivar un “círculo climático vicioso”, y las personas y las industrias continúan arrojando gases que atrapan el calor mientras los océanos y los bosques del planeta pierden su capacidad de absorberlos, señala el informe de la OMM.

La agencia con sede en Ginebra dijo que el aumento de la concentración promedio mundial de dióxido de carbono entre 2023 y 2024 ascendió al nivel anual más alto de cualquier período de un año desde que comenzaron las mediciones en 1957. Las tasas de crecimiento del CO2 se han acelerado desde un aumento promedio anual de 2,4 partes por millón por año en el decenio de 2011 a 2020, a 3,5 ppm entre 2023 y 2024, dijo la OMM.

“El calor atrapado por el CO2 y otros gases de efecto invernadero está acelerando nuestro clima y provocando fenómenos meteorológicos más extremos”, declaró el Secretario General Adjunto de la OMM, Ko Barrett, en un comunicado. “Por lo tanto, reducir las emisiones es esencial no solo para nuestro clima, sino también para nuestra seguridad económica y el bienestar de la comunidad”.

Bill Hare, director ejecutivo de Climate Analytics, calificó los nuevos datos de “alarmantes y preocupantes”.

Si bien las emisiones de combustibles fósiles se mantuvieron “relativamente estables” el año pasado, dijo, el informe pareció mostrar un aumento acelerado del CO2 en la atmósfera, “lo que indica una retroalimentación positiva de la quema de bosques y el calentamiento de los océanos impulsados ​​por temperaturas globales récord”.

“Que quede claro, esta es una clara señal de alerta de que el mundo se encamina hacia una situación extremadamente peligrosa, impulsada por la continua expansión del desarrollo de combustibles fósiles a nivel mundial”, declaró Hare. “Empiezo a sentir que esto indica una catástrofe climática de lenta evolución que se avecina”.

La OMM pidió a los responsables políticos que adopten más medidas para ayudar a reducir las emisiones.

Mientras varios gobiernos han estado presionando para un mayor uso de hidrocarburos como el carbón, el petróleo y el gas para la producción de energía, algunas empresas y gobiernos locales se han estado movilizando para combatir el calentamiento global.

Aun así, Hare dijo que muy pocos países han asumido nuevos compromisos climáticos para “acercarse a abordar la gravedad de la crisis climática”.

El aumento en 2024 encamina al planeta hacia un aumento de temperatura aún mayor a largo plazo, según la OMM. Señaló que las concentraciones de metano y óxido nitroso, otros gases de efecto invernadero causados ​​por la actividad humana, también han alcanzado niveles récord.

El informe seguramente suscitaría nuevas dudas sobre la capacidad del mundo para alcanzar el objetivo establecido en el acuerdo climático de París de 2015 de mantener el aumento de la temperatura media mundial en 1,5 grados Celsius (2,7 grados Fahrenheit) por encima de los niveles preindustriales.

El jefe climático de las Naciones Unidas, Simon Stiell, ha dicho que la Tierra ahora está en camino de alcanzar los 3 grados Celsius (5,4 Fahrenheit).

Mientras tanto, los datos globales de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos para este año hasta junio revelan que las tasas de dióxido de carbono siguen aumentando a uno de los ritmos más altos registrados, aunque no tan alto como entre 2023 y 2024.

Los datos mensuales de la agencia para el sitio de monitoreo de larga data de Hawaii desde 2025 hasta agosto también mostraron que las tasas de CO2 siguen aumentando, pero no tanto como entre 2023 y 2024.

