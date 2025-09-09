Medio Ambiente

Un microorganismo clave para la vida en los océanos está en peligro por el cambio climático

Los científicos advierten que su declive podría afectar la red alimentaria y los ciclos de carbono marinos en las próximas décadas. Los detalles de un estudio publicado en Nature

Camila Caruso

Por Camila Caruso

Guardar
Prochlorococcus es el fotosintetizador más
Prochlorococcus es el fotosintetizador más abundante de la Tierra, su destino preocupa a los científicos por el aumento de temperatura en los océanos

La vida en los océanos depende, en parte, de un pequeño organismo llamado Prochlorococcus, considerado el fotosintetizador más abundante de los mares. El futuro de este microbio está en juego, ya que un nuevo estudio advierte que el aumento de la temperatura en las grandes masas de agua podría provocar disminuciones drásticas en su biomasa y productividad.

La investigación, publicada en Nature Microbiology y liderada por científicos de la Universidad de Washington, analizó la tolerancia térmica de esta bacteria tras monitorear grandes extensiones del océano Pacífico tropical y subtropical durante más de una década. El hallazgo desafía predicciones previas sobre la capacidad de adaptación de esta especie clave frente al calentamiento global.

Cómo cambia la visión sobre el futuro de los océanos

El estudio reporta que Prochlorococcus muestra una elevada sensibilidad a los incrementos de temperatura del agua superficial. Los datos del artículo indican que las tasas de división celular del microbio aumentan con la temperatura hasta alcanzar un umbral cercano a los 28 °C. Más allá de ese límite, la división celular cae abruptamente, con una reducción de casi tres veces cuando la temperatura supera los 31 °C, un nivel observado en regiones tropicales actuales y proyectado para amplias zonas cerca de fines de siglo.

Según François Ribalet, autor principal y profesor de oceanografía de la Universidad de Washington, “su temperatura de agotamiento es mucho menor de lo que se pensaba”.

El nuevo estudio indica que
El nuevo estudio indica que la biomasa y la productividad de Prochlorococcus podrían disminuir drásticamente ante océanos cada vez más cálidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento científico sostiene que la pérdida de productividad podría significar una reducción de 17% y 51% en las regiones tropicales para finales de siglo, según el escenario climático analizado. El modelo contempla dos trayectorias: una de calentamiento moderado, con un aumento promedio de las temperaturas de la superficie del mar de 1,9 °C, y otra de calentamiento alto, con un alza de 3,8 °C para 2100, lo que haría que vastas zonas tropicales superen el umbral térmico de Prochlorococcus.

A nivel global, el descenso oscila entre 10% y 37%, respectivamente. Esta caída no solo reduce la biomasa del microbio, sino también la cantidad de carbono y nutrientes disponibles para toda la red trófica marina.

En palabras de Ribalet: “Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que al Prochlorococcus le iría muy bien en el futuro, pero en las regiones más cálidas no les está yendo tan bien, lo que significa que habrá menos carbono (menos alimentos) para el resto de la red alimentaria marina”.

Cómo se midió la resistencia del microorganismo

El trabajo utilizó mediciones a bordo de 90 cruceros científicos realizados en los últimos diez años en el Pacífico tropical y subtropical. Los científicos emplearon un citómetro de flujo continuo, un instrumento que permite medir de forma automática y en tiempo real el tamaño y las características de cientos de miles de células presentes en el agua, llamado SeaFlow. Esta herramienta es capaz de analizar la fluorescencia de la clorofila de cerca de 800 mil millones de células fitoplanctónicas.

Menor productividad de Prochlorococcus repercutiría
Menor productividad de Prochlorococcus repercutiría sobre grandes peces y mamíferos marinos, lo que afectaría los ciclos de carbono de los océanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de esta tecnología y un modelo matemático de poblaciones, el equipo pudo calcular la tasa de división de Prochlorococcus en su entorno natural sin alterar las condiciones del hábitat. El estudio contrastó sus mediciones con experimentos de laboratorio y análisis adicionales, lo que permitió descartar el efecto de otros factores como la luz y la concentración de nutrientes.

La investigación comprobó que la disminución en la división celular y la abundancia de Prochlorococcus a altas temperaturas se debe al estrés térmico y no a la limitación de nutrientes. El artículo precisa: “El estrés térmico directo, y no la limitación de nutrientes, es el factor dominante que causa el declive observado tanto en las tasas de división como en la abundancia de Prochlorococcus en las regiones oceánicas más cálidas”.

Los expertos señalan que este microorganismo, tras millones de años de evolución en aguas cálidas y pobres en nutrientes, simplificó su genoma al descartar genes de respuesta al estrés por calor. Por este motivo, el estudio advierte que ahora enfrenta una limitación genética para adaptarse rápidamente a la aceleración del calentamiento global.

Las consecuencias del declive de Prochlorococcus en la red alimentaria marina

Los investigadores resaltan que la futura reducción de Prochlorococcus amenazaría múltiples niveles de las redes alimenticias marinas y los ciclos de carbono. De acuerdo con el artículo, una pérdida en la productividad y biomasa de este microbio reduciría el carbono orgánico que sostiene a otros organismos, desde pequeños herbívoros hasta grandes peces y mamíferos marinos.

Synechococcus podría expandirse por el
Synechococcus podría expandirse por el nicho perdido, pero los expertos advierten que podría no desarrollar el mismo papel ecológico en el océano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio alerta que, aunque otra cianobacteria llamada Synechococcus podría expandirse y ocupar parte del nicho liberado por Prochlorococcus, no está claro si cumple la misma función ecológica ni si los organismos superiores podrán alimentarse de la misma manera.

“Si Synechococcus toma el control, no es seguro que otros organismos puedan interactuar con él de la misma manera que lo han hecho con Prochlorococcus durante millones de años”, indicó Ribalet.

Los modelos climáticos utilizados por el equipo de científicos sugieren además que el hábitat de Prochlorococcus se desplazará progresivamente hacia latitudes más altas, lejos de las zonas tropicales y subtropicales. Este cambio podría alterar la estructura misma de los ecosistemas oceánicos en las próximas décadas.

Los autores reconocen que sus mediciones, aunque extensas, no cubren la totalidad de las poblaciones ni identifican posibles variantes especialmente tolerantes al calor. “Esta es la explicación más sencilla para los datos que tenemos. Si surge nueva evidencia de cepas resistentes al calor, nos alegraríamos de ese descubrimiento. Ofrecería esperanza para estos organismos cruciales”, finalizó Ribalet.

Temas Relacionados

OcéanosCalentamiento globalCambio climáticoBacteriasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Las plantas acuáticas pueden influir en la liberación de gases de efecto invernadero, afirma un estudio

Un estudio de la Universidad de Cornell reveló cómo las comunidades de plantas en estanques y lagos pueden aumentar o reducir la liberación de metano, dióxido de carbono y óxido nitroso al ambiente

Las plantas acuáticas pueden influir

Una amenaza invisible: cómo los microplásticos circulan en la atmósfera y llegan hasta zonas remotas

Un estudio internacional alerta sobre esta problemática a escala global. Por qué podría tener efectos en la salud y en los ecosistemas

Una amenaza invisible: cómo los

Los techos verdes y los jardines verticales transforman el paisaje urbano de grandes metrópolis

La integración de plantas en terrazas y fachadas se consolida como estrategia para reducir temperaturas, gestionar agua y mejorar el bienestar, mientras autoridades promueven normativas e incentivos para propietarios de inmuebles

Los techos verdes y los

El misterio de las madrigueras del cerdo hormiguero y el riesgo de nuevas pandemias

Un estudio en el parque nacional Niokolo-Koba revela cómo estos refugios subterráneos reúnen animales muy diferentes, facilitando el salto de enfermedades entre especies y aumentando la atención de científicos ante posibles brotes futuros

El misterio de las madrigueras

El ave que asombra a la ciencia: aprende por observación como los humanos

Investigadores de Alemania documentaron en una especie animal la adquisición de habilidades complejas sin instrucción directa

El ave que asombra a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los menonitas acusados de arrasar

Los menonitas acusados de arrasar 110 hectáreas de selva quieren evitar la cárcel: así va el juicio en Puerto Gaitán

Icetex lanzó becas del 70% y 100% en maestrías online en la Universidad Internacional de Valencia: así puede participar

¿Cómo estará el clima en Madrid?

Trabajadores que están a tres años de pensionarse deben tener listos estos documentos desde ya para acceder a la mesada

Si gana menos de esta cifra, está en situación de vulnerabilidad en Colombia, según los datos del Dane

INFOBAE AMÉRICA
La OIM vuelve a Jartum

La OIM vuelve a Jartum después de dos años por la guerra entre el Ejército sudanés y las paramilitares RSF

La Global Sumud Flotilla denuncia un ataque con drones contra una de sus embarcaciones en Túnez

Bomberos de Logroño apagan el fuego en un castillo hinchable en el IES 'La Laboral' de Lardero

La Casa Blanca tacha de falsa la felicitación de Trump a Epstein publicada por los demócratas

Retrasar los horarios de comidas, especialmente el desayuno, puede conllevar un mayor riesgo de mortalidad en mayores

ENTRETENIMIENTO

Kevin Costner recibió una nueva

Kevin Costner recibió una nueva acusación en medio del juicio por escena de violación en “Horizon 2”

De Metallica a Megadeth: cómo Dave Mustaine fue una pieza clave en el destino del thrash metal

La insana dieta que Sydney Sweeney tuvo que seguir para subir 13 kilos e interpretar a Christy Martin

Martha Plimpton, estrella de ‘Los Goonies’, tardó 50 años en saber que padecía un trastorno mental

Desde Emma Stone hasta Mark Ruffalo: las estrellas de Hollywood que planean un boicot contra empresas israelíes