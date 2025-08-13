Medio Ambiente

Mediterráneo bajo alerta: científicos advierten que la región enfrentará sequías y lluvias extremas en las próximas décadas

Un estudio anticipa que la zona alternará entre eventos climáticos extremos a partir de 2045. Por qué afirman que se deberán diseñar nuevas estrategias para gestionar el agua y proteger la agricultura

Por Nicolás Sturtz

Guardar
Un estudio científico proyecta una
Un estudio científico proyecta una década de sequía extrema en el Mediterráneo central a partir de 2045 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación científica reciente de la Ocean-Land-Atmosphere Research anticipa que el clima del Mediterráneo central se moverá entre períodos de sequía y lluvias intensas, un cambio que altera la imagen tradicional de la región y complica la vida agrícola y cotidiana en países como Italia.

Un equipo internacional de científicos logró proyectar, mediante un nuevo modelo de predicción, una década especialmente seca entre 2045 y 2054, seguida de años más lluviosos. Este panorama, además de alertar sobre la inestabilidad, exige nuevas estrategias para administrar el agua y adaptarse al cambio climático en el sur de Europa.

La clave: detectar patrones para anticipar el clima

La investigación, encabezada por Gianni Bellocchi de la Universidad Clermont-Auvernia, Nazzareno Diodato y Rajib Maity, se centra en el Mediterráneo central, con especial énfasis en Italia y su red de ríos y cuencas. Para analizar el comportamiento del clima, los científicos se apoyaron en el Índice de Precipitación Estandarizado (SPI-6), una herramienta que compara las lluvias de distintos períodos para determinar si un semestre fue más seco, normal o más lluvioso de lo habitual.

El modelo empleado, conocido como DDMX/PARMA(TVAR)X-CSD, combina datos históricos con información sobre grandes patrones atmosféricos y presión del aire en la región. Esto le permite detectar cambios y anticipar cómo podrían comportarse las lluvias y las sequías en los próximos años. Los resultados respaldan la confianza en el método: al comparar sus predicciones con lo que efectivamente sucedió en las últimas tres décadas, el modelo se acercó bastante a la realidad, mostrando una herramienta útil para prever tendencias de largo plazo.

El modelo de predicción climática
El modelo de predicción climática anticipa alternancia entre años secos y lluviosos en Italia y el sur de Europa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Maity, “nuestro enfoque simplifica el pronóstico del clima regional y sirve como alternativa a los modelos globales, que muchas veces pasan por alto particularidades locales como ciertas variaciones de temperatura y lluvias”. Bellocchi señaló que los mayores avances se dan cuando se pueden analizar los detalles de cada zona, algo que este método permite lograr.

Pronóstico: años de extremos y por qué ocurren

El modelo advierte sobre una sequía prolongada entre 2045 y 2054, seguida de un periodo más húmedo, ilustrando el nuevo patrón: años secos y años lluviosos se alternarán con mayor fuerza que antes. En las últimas décadas, la zona mediterránea ya vivió sequías graves entre 2015 y 2018 y nuevamente entre 2021 y 2023, lo que confirma esta tendencia. Según la Ocean-Land-Atmosphere Research, el cambio climático acentúa estas oscilaciones.

El sistema de predicción tiene en cuenta factores como el comportamiento de grandes corrientes atmosféricas y la presión del aire en el mar. Por ejemplo, en invierno, cuando se intensifica un patrón climático llamado SCAND, suelen aumentar las lluvias, mientras que otro fenómeno, la Oscilación Ártica (AO), en su fase negativa, tiende a favorecer inviernos más húmedos en el sur de Europa. Analizar estas variables es fundamental para anticipar si la región enfrentará meses extremadamente secos o lluviosos, de acuerdo con la Ocean-Land-Atmosphere Research.

Implicancias en el uso y la gestión del agua

Las consecuencias de estos hallazgos para la gestión del agua y la agricultura son directas. La alternancia entre sequías y lluvias intensas exige infraestructuras más inteligentes y políticas preventivas, como la modernización de sistemas de riego, la reutilización de aguas y la inversión en tecnologías de desalinización. Sectores como la agricultura y la producción energética, que consumen más agua, deben adaptarse para no quedar vulnerables ante la escasez repentina o los excesos de precipitaciones.

Los científicos proponen modernizar sistemas
Los científicos proponen modernizar sistemas de riego y diversificar fuentes de agua para enfrentar la inestabilidad climática (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también advierte sobre las limitaciones del modelo utilizado. Si bien ayuda a prever tendencias generales y a anticipar la alternancia entre sequías y lluvias, puede no captar con precisión la intensidad de los eventos más extremos.

Además, su eficacia depende de la calidad de los datos históricos y de la posibilidad de contar con información actualizada sobre cambios globales, como el aumento de gases de efecto invernadero. Los investigadores están trabajando en perfeccionar la herramienta, sumando nuevas fuentes de datos y técnicas de inteligencia artificial para reducir la incertidumbre de las predicciones.

Frente a la previsión de un aumento global del consumo de agua de entre un 20% y un 30% para 2050, los expertos insisten en la necesidad de políticas integrales que garanticen el acceso al agua ahora y en el futuro.

La evidencia reciente, como la disminución de agua en los Alpes italianos y el agravamiento de la sequía en el centro de Italia, refuerza la importancia de modernizar los sistemas de riego, apostar por la reutilización y diversificar las fuentes de suministro.

La conclusión del trabajo de la Ocean-Land-Atmosphere Research es clara: el Mediterráneo central deberá prepararse para un clima cada vez más impredecible, alternando entre dos extremos. Herramientas como las desarrolladas por este grupo ofrecen nuevos datos y orientaciones para responsables políticos y comunidades, permitiendo anticipar y mitigar los impactos de la sequía y las lluvias torrenciales en una región fundamental para la economía y la seguridad alimentaria.

Temas Relacionados

Sequía en el Mediterráneo centralGestión del aguaCambio climáticoItaliaMediterráneo centralsequía extremalluvias devastadorasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cuándo será la tormenta de Santa Rosa en Argentina en 2025

El fenómeno indica la transición entre el invierno y la primavera. El calendario climático señala que habría días propicios para fuertes chaparrones y actividad eléctrica. Cuál es la explicación del Servicio Meteorológico Nacional

Cuándo será la tormenta de

Los misterios del Mar Muerto: cómo se forman sus impresionantes estructuras de sal

Un reciente estudio reveló cómo ese espejo de agua único en el mundo, con sus peculiares depósitos salinos, permite a los científicos observar en vivo un fenómeno geológico que ya no ocurre en otros lugares del planeta y proporciona lecciones valiosas ante el cambio climático

Los misterios del Mar Muerto:

La conexión con la naturaleza cayó más de 60% en los últimos 200 años

El modelo informático desarrollado por el equipo de Miles Richardson muestra cómo la urbanización y los cambios familiares transformaron la percepción del entorno a lo largo de dos siglos

La conexión con la naturaleza

Alertan que el aumento del nivel del mar en el Índico comenzó antes de lo estimado: cuáles son los riesgos

Un trabajo científico basado en el análisis de corales en las Maldivas revela que las zonas costeras enfrentan amenazas crecientes. Los expertos advierten por los daños en ecosistemas clave

Alertan que el aumento del

El impacto de los incendios forestales en la salud respiratoria: por qué alertan sobre el aumento de ozono

El fuego libera sustancias que, al reaccionar con la luz solar, generan un gas nocivo para la salud pulmonar, incluso en regiones remotas, lejos de las llamas y de cualquier actividad industrial

El impacto de los incendios
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La inflación de julio fue

La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló 36,6% en el último año

Distribuirán 235,000 libros de Vargas Llosa, Varela, Bryce Echenique, Matto de Turner y otros escritores peruanos

Papa León XIV recibe cartas de internos del penal de Lurigancho en el Vaticano

Joven captó con su celular a dos roedores hurgando entre la basura de una exclusiva zona en Bogotá: “Ardillas en el Parque de la 93”

Las enfermedades con las que no puedes renovar el carnet de conducir, según la DGT

INFOBAE AMÉRICA
Sospechan que el mayor incendio

Sospechan que el mayor incendio en décadas en Francia fue provocado

España respalda la propuesta de Macron para una misión de la ONU en Gaza

Belarra admite que "es un honor" que EEUU le haya señalado por incitación antisemita al organizar un acto de Palestina

Trump maneja una lista de hasta once candidatos para nominar al sucesor de Powell al frente de la Fed

Álex Baena y Joan García lideran el cambio de equipo de jugadores en LaLiga EA Sports

ENTRETENIMIENTO

Leonardo DiCaprio reveló la película

Leonardo DiCaprio reveló la película que se arrepiente no haber protagonizado: “Era una obra maestra”

Leonardo DiCaprio y su “humillante” revisión policial antes de una fiesta exclusiva en Ibiza

Timothy Olyphant reflexiona sobre haber rechazado el papel de Dominic Toretto en ‘Rápido y Furioso’: “No me arrepiento ni un momento”

Murió Nobuo Yamada, célebre cantante de “Pegasus Fantasy” del anime ‘Los Caballeros del Zodiaco’

La coincidencia numérica, el maletín difuminado y la playlist secreta: los detalles que anticipan la era más enigmática de Taylor Swift