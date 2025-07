Bosques tropicales: revelan cómo la pérdida de animales reduce la capacidad de absorción de carbono

La investigación del MIT revela que la pérdida de animales dispersores de semillas reduce hasta cuatro veces la capacidad de los bosques tropicales para absorber carbono (REUTERS/Claudia Morales)

La importancia de los bosques tropicales en la regulación climática global cobró una nueva dimensión gracias a recientes avances científicos. Durante años, se supo que la pérdida de biodiversidad afecta negativamente a estos ecosistemas, pero una investigación reciente revela conexiones mucho más profundas entre la supervivencia de animales clave y el papel de los bosques como sumideros de carbono.

Un detallado estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y liderado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), aporta más comprensión sobre cómo la reducción de animales dispersores de semillas en los bosques tropicales limita notablemente su capacidad para absorber carbono.

Animales esenciales, absorción de carbono y bosques en peligro

“Los resultados subrayan la importancia de los animales para mantener bosques tropicales sanos y ricos en carbono. Con la disminución de los animales dispersores de semillas, corremos el riesgo de debilitar el poder de los bosques tropicales para mitigar el cambio climático”, manifestó Evan Fricke, investigador del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental del MIT y autor principal del nuevo estudio, en un comunicado de la institución educativa.

La desaparición de animales dispersores de semillas, como aves y monos, reduce hasta cuatro veces la capacidad de los bosques tropicales para absorber carbono, según los científicos. Esta disminución compromete gravemente el papel de estos ecosistemas como sumideros naturales, lo que profundiza el desafío global frente al cambio climático. La investigación evidencia que más del 81% de los árboles tropicales dependen de animales para la dispersión de sus semillas.

Más del 81% de los árboles tropicales dependen de animales para la dispersión de semillas, clave en la regeneración y almacenamiento de carbono (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los animales se alimentan de frutos y transportan semillas a través de sus heces, lo que facilita la germinación y desarrollo de nuevas plantas. Este proceso permite la recuperación de los bosques luego de episodios de deforestación. Sin suficientes dispersores de semillas, la regeneración natural se debilita, con un efecto directo sobre la supervivencia y adaptabilidad de los árboles, además de la capacidad de almacenar carbono.

El análisis de datos mostró que los bosques donde las poblaciones de animales dispersores permanecen saludables pueden absorber hasta cuatro veces más carbono. La disminución de la dispersión de semillas se asoció con una reducción promedio de 1,8 toneladas métricas de carbono por hectárea al año, equivalente a una pérdida del 57% en la capacidad de absorción en los sitios evaluados. Las actividades humanas, como la deforestación y la caza, afectan directamente a estos animales y, por extensión, alteran toda la dinámica ecológica.

Cómo se realizó el estudio: metodología y datos recolectados

El equipo del MIT analizó datos sobre la biodiversidad animal, los patrones de movimiento y la dispersión de semillas de miles de especies, además de medir la acumulación de carbono en más de 17.000 parcelas de vegetación. Desarrollaron un índice específico para cuantificar el grado de alteración en la dispersión de semillas y su impacto sobre la capacidad de absorción de carbono de los bosques.

La disminución de animales dispersores de semillas se asocia con una pérdida del 57% en la capacidad de absorción de carbono de los bosques tropicales (TETSURO MATSUZAWA)

Para aislar el efecto de la pérdida de dispersores de semillas, los investigadores controlaron variables como sequías, incendios y presencia de ganado. Consideraron también la influencia de otros procesos ecológicos, como la polinización y la depredación de semillas, lo que refuerza la solidez de los resultados. Destacaron cómo, en zonas con mayor presencia y movilidad de animales dispersores, la regeneración natural de los bosques mantiene su eficacia y bajo costo, mientras que en lugares donde desaparecieron, se requiere intervención humana.

Los resultados obtenidos permiten identificar áreas donde la regeneración natural puede prosperar y otras donde resulta indispensable intervenir para restaurar el equilibrio perdido.

La importancia de preservar la biodiversidad para mitigar el cambio climático

El estudio recomienda implementar acciones específicas para proteger o recuperar poblaciones de animales dispersores de semillas. Estas medidas incluyen la creación de corredores biológicos, la restricción del comercio de fauna silvestre y la reintroducción de especies en áreas donde desaparecieron. Asimismo, los autores sugieren plantar árboles que atraigan a estos animales como estrategia de restauración.

César Terrer, profesor asociado en el MIT y coautor del estudio, resaltó: “En el debate sobre plantar árboles o permitir que los árboles se regeneren de forma natural, la regeneración es prácticamente gratuita, mientras que plantar árboles cuesta dinero y, además, reduce la diversidad de los bosques”.

Las actividades humanas como la deforestación y la caza afectan directamente a los animales dispersores y alteran la dinámica ecológica de los bosques (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto implica que cuidar a los animales dispersores no solo beneficia a la biodiversidad, sino que resulta esencial para aumentar la eficacia de los esfuerzos climáticos. Ignorar el impacto de la disminución de la dispersión de semillas puede llevar a sobreestimar la capacidad de regeneración en unas regiones y subestimarla en otras, según indican los expertos.

Según Terrer, los bosques tropicales absorben cerca de un tercio de las emisiones de carbono generadas por humanos, pero su capacidad ha caído en las últimas décadas en parte por la pérdida de fauna clave. Los hallazgos también destacan la necesidad de abordar la pérdida de biodiversidad y el cambio climático simultáneamente, porque ambas problemáticas están intrínsecamente ligadas.